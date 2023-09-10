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رئيس الاتحاد الآسيوي يعزي في ضحايا زلزال المغرب

9/10/2023 7:20:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬حزنه‭ ‬العميق‭ ‬لسقوط‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الضحايا،‭ ‬إثر‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬ليلة‭ ‬الجمعة‭.‬

وقدم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التعازي‭ ‬باسم‭ ‬أسرة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬ملكًا‭ ‬وحكومةً‭ ‬وشعبًا،‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المصاب‭ ‬الجلل‭.‬

وأبدى‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬دعم‭ ‬أسرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للشعب‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬العصيبة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬تعاطفه‭ ‬مع‭ ‬ذوي‭ ‬الضحايا،‭ ‬متمنيًا‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬للمصابين‭.‬

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