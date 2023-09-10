رئيس الاتحاد الآسيوي يعزي في ضحايا زلزال المغرب

رئيس الاتحاد الآسيوي يعزي في ضحايا زلزال المغرب
التاريخ
9/10/2023 7:20:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن حزنه العميق لسقوط المئات من الضحايا، إثر الزلزال الذي وقع في المملكة المغربية ليلة الجمعة.
وقدم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التعازي باسم أسرة كرة القدم الآسيوية إلى المملكة المغربية، ملكًا وحكومةً وشعبًا، في هذا المصاب الجلل.
وأبدى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة دعم أسرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للشعب المغربي في هذه الظروف العصيبة، مؤكدًا تعاطفه مع ذوي الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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