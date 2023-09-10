منتخبنا الوطني يتدرب في صالة اللياقة البدنية استعدادا لودية تركمنستان
التاريخ
9/10/2023 7:20:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
واصل
منتخبنا
الوطني الأول لكرة القدم سلسلة تدريباته في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحضيرًا لخوض المباراة الودية الدولية الثانية مع نظيره التركماني يوم 12 سبتمبر الجاري. وخاض منتخبنا تدريباته يوم أمس على صالة اللياقة البدنية في مقر إقامته في دبي. وكان منتخبنا قد خاض لقاءه الأول في دبي أمام شقيقه المنتخب الكويتي وخسر بنتيجة 3-1. ويقود التدريبات المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، والطاقم المعاون، وذلك في حصص على فترات صباحية ومسائية. وكان منتخبنا قد خاض معسكرًا خارجيًا في الشهر الماضي بصربيا، ولعب من خلاله 3 مباريات ودية، قبل أن ينتقل مباشرة إلى الإمارات؛ استعدادًا للقاءين الوديين الدوليين أمام الكويت وتركمانستان.
ومن المؤمل أن يلتقي
منتخبنا
بنظيره التركماني عند 7 مساءً بتوقيت الإمارات (6 مساءً بتوقيت البحرين)، في مباراة سيحتضنها استاد نادي ضباط شرطة دبي، فيما لن تكون المباراة منقولة تلفزيونيا.
ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني بيتزي لتحقيق الاستفادة الكاملة من خلال معسكر صربيا ووديتي الكويت وتركمانستان، في إطار التحضير لتدشين مشوار المنتخب في التصفيات المزدوجة خلال نوفمبر المقبل. وسيلعب
منتخبنا
لقاءين وديين دوليين في شهر أكتوبر المقبل، إذ سيستضيف منتخب قيرغزستان يوم 12 أكتوبر، ثم يلاقي منتخب الفلبين يوم 17 أكتوبر في البحرين أيضًا. وتضم قائمة
منتخبنا
الوطني اللاعبين: محمد عادل، أحمد بوغمار، سيد ضياء سعيد، محمد الحردان، مهدي حميدان ومهدي عبدالجبار، سيد محمد جعفر، حسين جميل، عبدالله الخلاصي، أمين بن عدي، حمزة الجبن، وليد الحيام، مبارك محمد، أحمد الشروقي، عبدالكريم فردان، سيد رضا عيسى، جاسم الشيخ، علي حرم، كميل الأسود، علي حسن سعيد، أحمد نبيل، أحمد موسى، إبراهيم الختال، إبراهيم لطف الله، عباس العصفور وطلال الشروقي، فيما التحق المحترفون بالأندية الخارجية بعد مهمتهم مع أنديتهم، وهم: محمد مرهون، عبدالله يوسف وعلي مدن.
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