وسط حضور فاعل ومشاركة واسعة من المؤسسات الرياضيةختام مميز لورشة المنسقين الإعلاميين وصناع المحتوى الرياضي
التاريخ
9/10/2023 7:20:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختتمت فعاليات ورشة المنسقين الإعلاميين وصناع المحتوى الرياضي والتي نظمها الاتحاد البحريني لكرة القدم بالشراكة مع منصة الأحمر الرياضية وبإشراف من النادي الدولي للأعلام الرياضي خلال الفترة من 7-9 سبتمبر واحتضن فعاليات الورشة فندق روتانا داون تاون المنامة.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة بلغت 44 مشاركا ومشاركة من مختلف المؤسسات الرياضية في البحرين ودول الخليج العربي ودول عربية كالسودان ومصر، وقاد المحاضرات كل من الأستاذ الخبير مهند سليمان النعيمي والذي ابحر في صناعة المحتوى الرياضي عبر الموبايل وقام بالعديد من التطبيقات الخاصة بذلك وكذلك أجرى عدة اختبارات تطبيقية على المشاركين، في حين قاد الجانب الخاص بالتنسيق الإعلامي الدكتور عادل كريم المنسق الإعلامي بالاتحاد الافريقي لكرة القدم والذي قدم على مدار يومين معلومات وافية عن التنسيق الإعلامي وآلية العمل وآخر المستجدات الخاصة بالمنسق الاعلامي.
ومن جانبه عبر السيد احمد العامر مدير عام منصة الأحمر عن خالص شكره وتقديره للاتحاد البحريني لكرة القدم والنادي الدولي للإعلام الرياضي على هذه الشراكة الفاعلة والتي انتجت ورشة تدريبية ذات مستوى عال من ناحية التنظيم والجلسات التي قادها اثنان من أفضل المحاضرين على مستوى المنطقة وهما الدكتور عادل كريم والأستاذ مهند سليمان.
واضاف العامر: اليوم وضعنا الخطوة الأولى لنا في منصة الأحمر في الاهتمام بالجانب التدريبي للإعلاميين الرياضيين ومنتسبي الإعلام وبلا شك بأننا سنواصل على هذا النهج في قادم الأيام بزيادة الاهتمام والتطوير لجميع الزملاء الذين نعتز بمشاركتهم معنا في هذه الورش والدورات التدريبية.
وأكد العامر على الدور الكبير الذي يلعبه بنك البحرين الوطني الراعي الرسمي في دعم المنصة الأمر الذي يسهل علينا العمل لتحقيق الأهداف المنشودة وفي مقدمتها التدريب والتطوير في الجانب الإعلامي.
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