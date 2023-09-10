اختتمت‭ ‬فعاليات‭ ‬ورشة‭ ‬المنسقين‭ ‬الإعلاميين‭ ‬وصناع‭ ‬المحتوى‭ ‬الرياضي‭ ‬والتي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬منصة‭ ‬الأحمر‭ ‬الرياضية‭ ‬وبإشراف‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬الدولي‭ ‬للأعلام‭ ‬الرياضي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬7‭-‬9‭ ‬سبتمبر‭ ‬واحتضن‭ ‬فعاليات‭ ‬الورشة‭ ‬فندق‭ ‬روتانا‭ ‬داون‭ ‬تاون‭ ‬المنامة‭.‬

وشهدت‭ ‬الورشة‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬بلغت‭ ‬44‭ ‬مشاركا‭ ‬ومشاركة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ودول‭ ‬عربية‭ ‬كالسودان‭ ‬ومصر،‭ ‬وقاد‭ ‬المحاضرات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأستاذ‭ ‬الخبير‭ ‬مهند‭ ‬سليمان‭ ‬النعيمي‭ ‬والذي‭ ‬ابحر‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المحتوى‭ ‬الرياضي‭ ‬عبر‭ ‬الموبايل‭ ‬وقام‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬الخاصة‭ ‬بذلك‭ ‬وكذلك‭ ‬أجرى‭ ‬عدة‭ ‬اختبارات‭ ‬تطبيقية‭ ‬على‭ ‬المشاركين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قاد‭ ‬الجانب‭ ‬الخاص‭ ‬بالتنسيق‭ ‬الإعلامي‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬كريم‭ ‬المنسق‭ ‬الإعلامي‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والذي‭ ‬قدم‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭ ‬معلومات‭ ‬وافية‭ ‬عن‭ ‬التنسيق‭ ‬الإعلامي‭ ‬وآلية‭ ‬العمل‭ ‬وآخر‭ ‬المستجدات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمنسق‭ ‬الاعلامي‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬عبر‭ ‬السيد‭ ‬احمد‭ ‬العامر‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬منصة‭ ‬الأحمر‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والنادي‭ ‬الدولي‭ ‬للإعلام‭ ‬الرياضي‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬والتي‭ ‬انتجت‭ ‬ورشة‭ ‬تدريبية‭ ‬ذات‭ ‬مستوى‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬التنظيم‭ ‬والجلسات‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬المحاضرين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬وهما‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬كريم‭ ‬والأستاذ‭ ‬مهند‭ ‬سليمان‭.‬

واضاف‭ ‬العامر‭: ‬اليوم‭ ‬وضعنا‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالجانب‭ ‬التدريبي‭ ‬للإعلاميين‭ ‬الرياضيين‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الإعلام‭ ‬وبلا‭ ‬شك‭ ‬بأننا‭ ‬سنواصل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬الأيام‭ ‬بزيادة‭ ‬الاهتمام‭ ‬والتطوير‭ ‬لجميع‭ ‬الزملاء‭ ‬الذين‭ ‬نعتز‭ ‬بمشاركتهم‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الورش‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭.‬

وأكد‭ ‬العامر‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المنصة‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسهل‭ ‬علينا‭ ‬العمل‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الإعلامي‭.‬







