لطيفة بوحجي تشارك في اجتماعات غرب آسيا للألعاب البارالمبية

لطيفة بوحجي تشارك في اجتماعات غرب آسيا للألعاب البارالمبية
التاريخ
9/10/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شاركت من اللجنة البارالمبية البحرينية لطيفة بوحجي ممثلة لمملكة البحرين ونائب رئيس رياضة المرأة لمنطقة غرب آسيا في اجتماعات اتحاد غرب آسيا للألعاب البارالمبية في الشارقة والاتحاد الدولي لريشة الطائرة ( BWF ).
حيث تم النقاش حول آليات استضافة الأحداث على المستوى الدولي والتعرف على القواعد واللوائح المتبعة. وتبادل الاقتراحات والحلول المختلفة للتحديات التي تواجهها رياضات ذوي الإعاقة من مختلف البلدان. إن مشاركة اللجنة البارالمبية البحرينية في هذه الاجتماعات تعكس التزامها القوي تجاه تعزيز الرياضة ذوي العزيمة. ومن خلال تواصلها مع العديد من الاتحادات الرياضية المختلفة، تسعى اللجنة في خطتها الاستراتيجية الى تعزيز الوعي والتفهم حول القضايا المتعلقة بالرياضة ذوي العزيمة وتعزيز التكامل في المجتمع الرياضي والمجتمع بشكل عام.
والجدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية البحرينية تنظم البطولة الدولية للريشة الطائرة سنويا حيث تعد البطولة مناسبة هامة حيث يتنافس فيها اللاعبون من جميع أنحاء العالم .تهدف هذه البطولة إلى تعزيز الروح الرياضية وتشجيع المشاركة الدولية في رياضة الريشة الطائرة بين الرياضيين من ذوي العزيمة ووضع البحرين على الخارطة البارالمبية في استضافة أكبر الفعاليات.
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