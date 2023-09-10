Monday, 11 September 2023 03:32 GMT

لطيفة بوحجي تشارك في اجتماعات غرب آسيا للألعاب البارالمبية

9/10/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شاركت‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬لطيفة‭ ‬بوحجي‭ ‬ممثلة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬رياضة‭ ‬المرأة‭ ‬لمنطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لريشة‭ ‬الطائرة‭ (‬ BWF ‭).‬

حيث‭ ‬تم‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬آليات‭ ‬استضافة‭ ‬الأحداث‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬القواعد‭ ‬واللوائح‭ ‬المتبعة‭. ‬وتبادل‭ ‬الاقتراحات‭ ‬والحلول‭ ‬المختلفة‭ ‬للتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬رياضات‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬البلدان‭. ‬إن‭ ‬مشاركة‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاجتماعات‭ ‬تعكس‭ ‬التزامها‭ ‬القوي‭ ‬تجاه‭ ‬تعزيز‭ ‬الرياضة‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تواصلها‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬المختلفة،‭ ‬تسعى‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬خطتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬والتفهم‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالرياضة‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الرياضي‭ ‬والمجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬تنظم‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬سنويا‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬البطولة‭ ‬مناسبة‭ ‬هامة‭ ‬حيث‭ ‬يتنافس‭ ‬فيها‭ ‬اللاعبون‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ .‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬وتشجيع‭ ‬المشاركة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬بين‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬ووضع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬أكبر‭ ‬الفعاليات‭.‬



‭ ‬




MENAFN10092023000055011008ID1107042042

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث