لطيفة بوحجي تشارك في اجتماعات غرب آسيا للألعاب البارالمبية

شاركت‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬لطيفة‭ ‬بوحجي‭ ‬ممثلة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬رياضة‭ ‬المرأة‭ ‬لمنطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لريشة‭ ‬الطائرة‭ (‬ BWF ‭).‬

حيث‭ ‬تم‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬آليات‭ ‬استضافة‭ ‬الأحداث‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬القواعد‭ ‬واللوائح‭ ‬المتبعة‭. ‬وتبادل‭ ‬الاقتراحات‭ ‬والحلول‭ ‬المختلفة‭ ‬للتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬رياضات‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬البلدان‭. ‬إن‭ ‬مشاركة‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاجتماعات‭ ‬تعكس‭ ‬التزامها‭ ‬القوي‭ ‬تجاه‭ ‬تعزيز‭ ‬الرياضة‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تواصلها‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬المختلفة،‭ ‬تسعى‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬خطتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬والتفهم‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالرياضة‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الرياضي‭ ‬والمجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬تنظم‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬سنويا‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬البطولة‭ ‬مناسبة‭ ‬هامة‭ ‬حيث‭ ‬يتنافس‭ ‬فيها‭ ‬اللاعبون‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ .‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬وتشجيع‭ ‬المشاركة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬بين‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬ووضع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬أكبر‭ ‬الفعاليات‭.‬









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