الاتحاد الدولي جدّد عضويته تقديرا لجهوده وكفاءتهعيسى بن علي عضوا بالهيئة الدولية لكرة السلة ((Fiba))
التاريخ
9/10/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
جدد الاتحاد الدولي لكرة السلة تعيين سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في عضوية مجلس إدارة الهيئة الدولية لكرة السلة ( FIBA Foundation ) وهي الهيئة المعنية بتطوير لعبة كرة السلة المنبثقة من الاتحاد الدولي لكرة السلة. ويأتي تعيين سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة تقديرا لجهود سموه الملموسة في تطوير لعبة كرة السلة عالميا ولما يتمتع به سموه من خبرة إدارية على مستوى اللعبة ومساهمات متميزة في تطوير اللعبة عبر دعم الأندية والمنتخبات الوطنية منذ ترؤس سموه للاتحاد البحريني لكرة السلة وصولا إلى تقلد سموه منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية ودور سموه في استقطاب جولة البحرين العالمية لكرة السلة 33 x .
وتضم الهيئة الدولية لكرة السلة ( FIBA Foundation ) نخبة من الكوادر والخبراء على مستوى اللعبة لتطوير كرة السلة على كافة الأصعدة والمستويات.
كما أن تعيين سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة في واحدة من أعلى الهيئات الرياضية على مستوى كرة السلة يعتبر تجسيدا للثقة التي تحظى بها الكوادر البحرينية من قبل مختلف المنظمات الدولية وبينها الاتحاد الدولي لكرة السلة.
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