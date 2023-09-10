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الاتحاد الدولي جدّد عضويته تقديرا لجهوده وكفاءتهعيسى بن علي عضوا بالهيئة الدولية لكرة السلة ((Fiba))

9/10/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬تعيين‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬الدولية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬ FIBA ‭ ‬ Foundation ‭) ‬وهي‭ ‬الهيئة‭ ‬المعنية‭ ‬بتطوير‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭. ‬ويأتي‭ ‬تعيين‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تقديرا‭ ‬لجهود‭ ‬سموه‭ ‬الملموسة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬عالميا‭ ‬ولما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬إدارية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬اللعبة‭ ‬ومساهمات‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬عبر‭ ‬دعم‭ ‬الأندية‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬منذ‭ ‬ترؤس‭ ‬سموه‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬تقلد‭ ‬سموه‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬ودور‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬جولة‭ ‬البحرين‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬33 x ‭.‬

وتضم‭ ‬الهيئة‭ ‬الدولية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬ FIBA ‭ ‬ Foundation ‭) ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬والخبراء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬اللعبة‭ ‬لتطوير‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمستويات‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬تعيين‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬الهيئات‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬يعتبر‭ ‬تجسيدا‭ ‬للثقة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مختلف‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬وبينها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

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