البحرين ثالثا بالعربية لصيد الأسماك

حقق‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬لصيد‭ ‬الأسماك‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬لصيد‭ ‬أكبر‭ ‬وزن‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الأولى‭ ‬المفتوحة‭ ‬لصيد‭ ‬السمك‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العقبة‭ ‬الأردنية‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬بمشاركة‭ ‬خمس‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬بجانب‭ ‬البحرين‭ ‬وهي‭ ‬الأردن‭ ‬والكويت‭ ‬والسعودية‭ ‬ومصر‭.‬

حقق‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬الفريق‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬سمير‭ ‬شويطر،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬النعار،‭ ‬أحمد‭ ‬النعار،‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالله‭.‬

وتوجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والمرشد‭ ‬للسفريات‭ ‬وشركة‭ ‬ترافكو‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬تواجد‭ ‬فرق‭ ‬ومنتخبات‭ ‬الرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬بمختلف‭ ‬البطولات‭ ‬الخارجية‭. ‬

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