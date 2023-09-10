البحرين ثالثا بالعربية لصيد الأسماك

البحرين ثالثا بالعربية لصيد الأسماك
التاريخ
9/10/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق فريق البحرين لصيد الأسماك المركز الثالث لصيد أكبر وزن من الأسماك في البطولة العربية الأولى المفتوحة لصيد السمك والتي أقيمت في مدينة العقبة الأردنية من 6 حتى 10 سبتمبر 2023 بمشاركة خمس دول عربية بجانب البحرين وهي الأردن والكويت والسعودية ومصر.
حقق المركز الثالث الفريق المكون من سمير شويطر، عبدالعزيز النعار، أحمد النعار، إبراهيم عبدالله.
وتوجه الاتحاد البحريني للرياضات البحرية بخالص الشكر والتقدير للهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية والمرشد للسفريات وشركة ترافكو على دعمهم لهذه المشاركة، التي تأتي في إطار الحرص المستمر على تواجد فرق ومنتخبات الرياضات البحرية بمختلف البطولات الخارجية.
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