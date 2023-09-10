بفريقي ((فيكتوريوس)) والأكاديمية وطموح النتائج المتقدمةمشاركة فاعلة للدراجة البحرينية في ((طواف صلالة 2023))
التاريخ
9/10/2023 7:20:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تسجل الدراجة البحرينية حضورها الفاعل في «طواف صلالة 2023» الذي ينظمه الاتحاد العماني للدراجات الهوائية تحت إشراف ومتابعة وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبالتعاون مع بلدية ظفار وذلك في صلالة خلال الفترة من 8-14 سبتمبر الجاري، وتشهد نسخة 2023 من طواف صلالة مشاركة 13 منتخبا وفريقا وهي
فريق فيكتوريوس البحرين، فريق أكاديمية البحرين، منتخب سلطنة عمان، منتخب الجزائر، منتخب الإمارات، منتخب السعودية، فريق شباب الأهلي الإماراتي، فريق الوثبة الإماراتي، منتخب تايلاند، فريق «يو سي آي كونتيننتل»، فريق «رويال أرامي أوف عمان»، فريق «يونيفرس سايكلنك تيم» وفريق «نادي سايكليكوم العماني».
ويضم «فريق فيكتوريوس البحرين» عقيل عبدالأمير ثامر مديرا للفريق، محمد حسين فني، والدراجون أحمد ناصر، أوسيبيو باسكال، أورلاندي كيفين، عبدالله فقيهي، محمد الغيص وطلال المالكي، وأما «فريق أكاديمية البحرين للدراجات» يضم في صفوفه «إكسل كوستا» مديرا للفريق، عيسى أيوب فني، طه سيد علوي معالج، والدراجون سيد أحمد خليل، منصور محمد، أحمد ناصر، حسين محمد، علي حسن وعبدالرحمن مبارك.
وبدأ الطواف بتسجيل المتسابقين عند الساعة الخامسة من مساء أمس الأحد وإقامة اجتماع مدراء الفرق في الثامنة من نفس اليوم، وبحسب البرنامج العام للطواف فإنه من المقرر أن تنطلق منافسات المرحلة الأولى في التاسعة من صباح اليوم الإثنين من أمام «خور روري» و«عين اسحات» لمسافة 123 كيلومترا، وتقام منافسات المرحلة الثانية في التاسعة من صباح غدا الثلاثاء لمسافة 148 كيلومترا، المرحلة الثالثة في التاسعة من صباح يوم الأربعاء القادم لمسافة 104 كيلومترات، ويختتم طواف عمان بإقامة منافسات المرحلة الرابعة والأخيرة في التاسعة من صباح يوم الخميس القادم من أمام «عين رازات» لمسافة 147 كيلومترا.
وتشكل المشاركة البحرينية في مجملها بفريقين يضمان نخبة من ألمع وأبرز نجوم اللعبة على المستويات المحلية والعالمية حضورا فاعلا للدراجة البحرينية، كما أنه يشكل نسبة عالية من الطموح المشروع في تحقيق النتائج المتقدمة والتي من شأنها أن تعكس ما وصلت إليه رياضة الدراجات الهوائية في مملكة البحرين من تطور وازدهار وما تحتوي من دراجين متميزين ويحملون أرقاما قياسية في هذا المضمار الرياضي، حيث سبق لهم أن عانقوا الذهب ووصلوا بجدارة واستحقاق إلى مختلف المنصات الخليجية والعربية والإقليمية والعالمية.
وبدوره توجه
سعادة الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة
رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية بخالص تحياته وتقديره إلى القائمين على تنظيم هذا الطواف المتميز على أكثر من صعيدي تنظيمي وإداري وفني، مقدرا لهم اهتمامهم بإقامة هذا الحدث الرياضي وفق مستويات تنظيمية عالية جدا، ومشيرا سعادته إلى ما حققه طواف صلالة من نجاحات، حيث انتقاله إلى التسجيل ضمن بطولات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية لفئة 2.2.
وحرص الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة على مخاطبة دراجي الفريقين البحرينيين بتقديم أقصى ما لديهم من إمكانيات فنية وقدرات بدنية من أجل تشرف البلاد من خلال إحراز المراكز المتقدمة وبلوغ منصات التتويج، واختتم سعادته مؤكدا أن هذه المشاركة ستكون مكسبا جديد لدراجي الفريقين وتهيئة ذهنية وفنية وبدنية للاستحقاقات القادمة وفي طليعتها دورة الألعاب الآسيوية في الصين أواخر الشهر الجاري والبطولة العربية التي تقام في مدينة الرياضة بالمملكة العربية السعودية خلال ديسمبر القادم.
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