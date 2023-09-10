تسجل‭ ‬الدراجة‭ ‬البحرينية‭ ‬حضورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬‮«‬طواف‭ ‬صلالة‭ ‬2023‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬العماني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬ومتابعة‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والرياضة‭ ‬والشباب‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بلدية‭ ‬ظفار‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬صلالة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬8‭-‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وتشهد‭ ‬نسخة‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬طواف‭ ‬صلالة‭ ‬مشاركة‭ ‬13‭ ‬منتخبا‭ ‬وفريقا‭ ‬وهي‮

‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البحرين،‭ ‬فريق‭ ‬أكاديمية‭ ‬البحرين،‭ ‬منتخب‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬منتخب‭ ‬الجزائر،‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات،‭ ‬منتخب‭ ‬السعودية،‭ ‬فريق‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬الإماراتي،‭ ‬فريق‭ ‬الوثبة‭ ‬الإماراتي،‭ ‬منتخب‭ ‬تايلاند،‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬يو‭ ‬سي‭ ‬آي‭ ‬كونتيننتل‮»‬،‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬رويال‭ ‬أرامي‭ ‬أوف‭ ‬عمان‮»‬،‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬يونيفرس‭ ‬سايكلنك‭ ‬تيم‮»‬‭ ‬وفريق‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬سايكليكوم‭ ‬العماني‮»‬‭.‬

ويضم‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬عقيل‭ ‬عبدالأمير‭ ‬ثامر‭ ‬مديرا‭ ‬للفريق،‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬فني،‭ ‬والدراجون‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر،‭ ‬أوسيبيو‭ ‬باسكال،‭ ‬أورلاندي‭ ‬كيفين،‭ ‬عبدالله‭ ‬فقيهي،‭ ‬محمد‭ ‬الغيص‭ ‬وطلال‭ ‬المالكي،‭ ‬وأما‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬أكاديمية‭ ‬البحرين‭ ‬للدراجات‮»‬‭ ‬يضم‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬‮«‬إكسل‭ ‬كوستا‮»‬‭ ‬مديرا‭ ‬للفريق،‭ ‬عيسى‭ ‬أيوب‭ ‬فني،‭ ‬طه‭ ‬سيد‭ ‬علوي‭ ‬معالج،‭ ‬والدراجون‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬خليل،‭ ‬منصور‭ ‬محمد،‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر،‭ ‬حسين‭ ‬محمد،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬مبارك‭.‬

وبدأ‭ ‬الطواف‭ ‬بتسجيل‭ ‬المتسابقين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬وإقامة‭ ‬اجتماع‭ ‬مدراء‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬اليوم،‭ ‬وبحسب‭ ‬البرنامج‭ ‬العام‭ ‬للطواف‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬خور‭ ‬روري‮»‬‭ ‬و«عين‭ ‬اسحات‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬123‭ ‬كيلومترا،‭ ‬وتقام‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لمسافة‭ ‬148‭ ‬كيلومترا،‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬القادم‭ ‬لمسافة‭ ‬104‭ ‬كيلومترات،‭ ‬ويختتم‭ ‬طواف‭ ‬عمان‭ ‬بإقامة‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬والأخيرة‭ ‬في‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬عين‭ ‬رازات‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬147‭ ‬كيلومترا‭.‬

وتشكل‭ ‬المشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬بفريقين‭ ‬يضمان‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬ألمع‭ ‬وأبرز‭ ‬نجوم‭ ‬اللعبة‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬حضورا‭ ‬فاعلا‭ ‬للدراجة‭ ‬البحرينية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يشكل‭ ‬نسبة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الطموح‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المتقدمة‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعكس‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وازدهار‭ ‬وما‭ ‬تحتوي‭ ‬من‭ ‬دراجين‭ ‬متميزين‭ ‬ويحملون‭ ‬أرقاما‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المضمار‭ ‬الرياضي،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬عانقوا‭ ‬الذهب‭ ‬ووصلوا‭ ‬بجدارة‭ ‬واستحقاق‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬المنصات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعالمية‭.‬

وبدوره‭ ‬توجه

سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة

رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬بخالص‭ ‬تحياته‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الطواف‭ ‬المتميز‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬صعيدي‭ ‬تنظيمي‭ ‬وإداري‭ ‬وفني،‭ ‬مقدرا‭ ‬لهم‭ ‬اهتمامهم‭ ‬بإقامة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬وفق‭ ‬مستويات‭ ‬تنظيمية‭ ‬عالية‭ ‬جدا،‭ ‬ومشيرا‭ ‬سعادته‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬طواف‭ ‬صلالة‭ ‬من‭ ‬نجاحات،‭ ‬حيث‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬التسجيل‭ ‬ضمن‭ ‬بطولات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬لفئة‭ ‬2‭.‬2‭.‬

وحرص‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬مخاطبة‭ ‬دراجي‭ ‬الفريقين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بتقديم‭ ‬أقصى‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬فنية‭ ‬وقدرات‭ ‬بدنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تشرف‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إحراز‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬وبلوغ‭ ‬منصات‭ ‬التتويج،‭ ‬واختتم‭ ‬سعادته‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬ستكون‭ ‬مكسبا‭ ‬جديد‭ ‬لدراجي‭ ‬الفريقين‭ ‬وتهيئة‭ ‬ذهنية‭ ‬وفنية‭ ‬وبدنية‭ ‬للاستحقاقات‭ ‬القادمة‭ ‬وفي‭ ‬طليعتها‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬أواخر‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬والبطولة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياضة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬خلال‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭.‬