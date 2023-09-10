Monday, 11 September 2023 03:32 GMT

بفريقي ((فيكتوريوس)) والأكاديمية وطموح النتائج المتقدمةمشاركة فاعلة للدراجة البحرينية في ((طواف صلالة 2023))

9/10/2023 7:20:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تسجل‭ ‬الدراجة‭ ‬البحرينية‭ ‬حضورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬‮«‬طواف‭ ‬صلالة‭ ‬2023‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬العماني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬ومتابعة‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والرياضة‭ ‬والشباب‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بلدية‭ ‬ظفار‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬صلالة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬8‭-‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وتشهد‭ ‬نسخة‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬طواف‭ ‬صلالة‭ ‬مشاركة‭ ‬13‭ ‬منتخبا‭ ‬وفريقا‭ ‬وهي‮
‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البحرين،‭ ‬فريق‭ ‬أكاديمية‭ ‬البحرين،‭ ‬منتخب‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬منتخب‭ ‬الجزائر،‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات،‭ ‬منتخب‭ ‬السعودية،‭ ‬فريق‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬الإماراتي،‭ ‬فريق‭ ‬الوثبة‭ ‬الإماراتي،‭ ‬منتخب‭ ‬تايلاند،‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬يو‭ ‬سي‭ ‬آي‭ ‬كونتيننتل‮»‬،‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬رويال‭ ‬أرامي‭ ‬أوف‭ ‬عمان‮»‬،‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬يونيفرس‭ ‬سايكلنك‭ ‬تيم‮»‬‭ ‬وفريق‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬سايكليكوم‭ ‬العماني‮»‬‭.‬

ويضم‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬عقيل‭ ‬عبدالأمير‭ ‬ثامر‭ ‬مديرا‭ ‬للفريق،‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬فني،‭ ‬والدراجون‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر،‭ ‬أوسيبيو‭ ‬باسكال،‭ ‬أورلاندي‭ ‬كيفين،‭ ‬عبدالله‭ ‬فقيهي،‭ ‬محمد‭ ‬الغيص‭ ‬وطلال‭ ‬المالكي،‭ ‬وأما‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬أكاديمية‭ ‬البحرين‭ ‬للدراجات‮»‬‭ ‬يضم‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬‮«‬إكسل‭ ‬كوستا‮»‬‭ ‬مديرا‭ ‬للفريق،‭ ‬عيسى‭ ‬أيوب‭ ‬فني،‭ ‬طه‭ ‬سيد‭ ‬علوي‭ ‬معالج،‭ ‬والدراجون‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬خليل،‭ ‬منصور‭ ‬محمد،‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر،‭ ‬حسين‭ ‬محمد،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬مبارك‭.‬

وبدأ‭ ‬الطواف‭ ‬بتسجيل‭ ‬المتسابقين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬وإقامة‭ ‬اجتماع‭ ‬مدراء‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬اليوم،‭ ‬وبحسب‭ ‬البرنامج‭ ‬العام‭ ‬للطواف‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬خور‭ ‬روري‮»‬‭ ‬و«عين‭ ‬اسحات‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬123‭ ‬كيلومترا،‭ ‬وتقام‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لمسافة‭ ‬148‭ ‬كيلومترا،‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬القادم‭ ‬لمسافة‭ ‬104‭ ‬كيلومترات،‭ ‬ويختتم‭ ‬طواف‭ ‬عمان‭ ‬بإقامة‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬والأخيرة‭ ‬في‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬عين‭ ‬رازات‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬147‭ ‬كيلومترا‭.‬

وتشكل‭ ‬المشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬بفريقين‭ ‬يضمان‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬ألمع‭ ‬وأبرز‭ ‬نجوم‭ ‬اللعبة‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬حضورا‭ ‬فاعلا‭ ‬للدراجة‭ ‬البحرينية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يشكل‭ ‬نسبة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الطموح‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المتقدمة‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعكس‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وازدهار‭ ‬وما‭ ‬تحتوي‭ ‬من‭ ‬دراجين‭ ‬متميزين‭ ‬ويحملون‭ ‬أرقاما‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المضمار‭ ‬الرياضي،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬عانقوا‭ ‬الذهب‭ ‬ووصلوا‭ ‬بجدارة‭ ‬واستحقاق‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬المنصات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعالمية‭.‬

وبدوره‭ ‬توجه
سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة
رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬بخالص‭ ‬تحياته‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الطواف‭ ‬المتميز‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬صعيدي‭ ‬تنظيمي‭ ‬وإداري‭ ‬وفني،‭ ‬مقدرا‭ ‬لهم‭ ‬اهتمامهم‭ ‬بإقامة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬وفق‭ ‬مستويات‭ ‬تنظيمية‭ ‬عالية‭ ‬جدا،‭ ‬ومشيرا‭ ‬سعادته‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬طواف‭ ‬صلالة‭ ‬من‭ ‬نجاحات،‭ ‬حيث‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬التسجيل‭ ‬ضمن‭ ‬بطولات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬لفئة‭ ‬2‭.‬2‭.‬

وحرص‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬مخاطبة‭ ‬دراجي‭ ‬الفريقين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بتقديم‭ ‬أقصى‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬فنية‭ ‬وقدرات‭ ‬بدنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تشرف‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إحراز‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬وبلوغ‭ ‬منصات‭ ‬التتويج،‭ ‬واختتم‭ ‬سعادته‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬ستكون‭ ‬مكسبا‭ ‬جديد‭ ‬لدراجي‭ ‬الفريقين‭ ‬وتهيئة‭ ‬ذهنية‭ ‬وفنية‭ ‬وبدنية‭ ‬للاستحقاقات‭ ‬القادمة‭ ‬وفي‭ ‬طليعتها‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬أواخر‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬والبطولة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياضة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬خلال‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭.‬

MENAFN10092023000055011008ID1107042039

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث