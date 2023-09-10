((كاكاروتو)) دار كليب يصل بداية أكتوبر

((كاكاروتو)) دار كليب يصل بداية أكتوبر
التاريخ
9/10/2023 7:20:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ينتظر أن يصل البرازيلي «كاكاروتو» مدرب الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي دار كليب مع بداية شهر أكتوبر القادم للإشراف الفني ومتابعة تجهيز الفريق لخوض غمار منافسات الموسم الجديد
2023-2024
الذي ينطلق رسميا يوم 23 أكتوبر المقبل.
وقال عباس ناصر مدير النشاط الرياضي في النادي بأن البرازيلي كاكاروتو مشغول الآن مع منتخب بلاده، باعتباره واحدا من ضمن طاقم التدريب للمنتخب، وستنتهي مهمته مع نهاية سبتمبر الجاري، ومن المنتظر أن يصل الى البلاد مع بداية أكتوبر القادم لمباشرة مهمته مع الفريق. وكان كاكاروتو قد حقق نتائج إيجابية ملموسة مع عنيد دار كليب خلال الموسم الفارط
2022 -2023 فرض على مسيري النادي والقائمين على شأن اللعبة وضع الثقة فيه وتجديد التعاقد معه لموسم آخر.
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