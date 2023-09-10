((كاكاروتو)) دار كليب يصل بداية أكتوبر





ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬البرازيلي‭ ‬‮«‬كاكاروتو‮»‬‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬للإشراف‭ ‬الفني‭ ‬ومتابعة‭ ‬تجهيز‭ ‬الفريق‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‮

‬2023‭-‬2024‮

‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬رسميا‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬عباس‭ ‬ناصر‭ ‬مدير‭ ‬النشاط‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬بأن‭ ‬البرازيلي‭ ‬كاكاروتو‭ ‬مشغول‭ ‬الآن‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده،‭ ‬باعتباره‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬طاقم‭ ‬التدريب‭ ‬للمنتخب،‭ ‬وستنتهي‭ ‬مهمته‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬البلاد‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬لمباشرة‭ ‬مهمته‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭. ‬وكان‭ ‬كاكاروتو‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬ملموسة‭ ‬مع‭ ‬عنيد‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الفارط‮

‬2022‭ -‬2023‭ ‬فرض‭ ‬على‭ ‬مسيري‭ ‬النادي‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬شأن‭ ‬اللعبة‭ ‬وضع‭ ‬الثقة‭ ‬فيه‭ ‬وتجديد‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭ ‬لموسم‭ ‬آخر‭.‬