واصل‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬إلدار‭ ‬إلداروف‮»‬‭ ‬بشعار‭ ‬‮«‬كي‭ ‬اتش‭ ‬كي‭ ‬ريسنغ‮»‬‭ ‬العائدة‭ ‬ملكيته‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مسلسل‭ ‬انتصاراته‭ ‬المتميزة‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬لقب‭ ‬سباق‭ ‬سانت‭ ‬ليجر‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بمضمار‭ ‬كراه‭ ‬الإيرلندي‭ ‬ليجمع‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬لقبي‭ ‬السانت‭ ‬ليجر‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬به‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2022‮

‬على‭ ‬مضمار‭ ‬داونكاستر‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬سباقات‭ ‬ابطال‭ ‬بريطانيا‭ ‬وإحدى‭ ‬الكلاسيكيات‭ ‬الأوروبية‭ ‬والأيرلندي‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬2023‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬حصول‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬إلدار‭ ‬إلداروف‮»‬‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬يعكس‭ ‬المكانة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬رياضة‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفضل‭ ‬الاهتمام‭ ‬والرعاية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬رياضة‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬العالمية‭ ‬والتي‭ ‬دائماً‭ ‬ما‭ ‬تؤكد‭ ‬مكانتها‭ ‬وتفوقها‭. ‬وبين‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬النتيجة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬إلدار‭ ‬إلداروف‮»‬‭ ‬تبعث‭ ‬على‭ ‬التفاؤل‭ ‬بتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬المقبلة‭ ‬ومواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاحات‭ ‬المتميزة‭ ‬لرفع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬المقبلة‭.‬



