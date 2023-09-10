خالد بن حمد يشيد بفوز الجواد ((إلدار إلداروف)) بسباق سانت ليجر
التاريخ
9/10/2023 7:20:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
واصل الجواد «إلدار إلداروف» بشعار «كي اتش كي ريسنغ» العائدة ملكيته لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مسلسل انتصاراته المتميزة بعدما حقق لقب سباق سانت ليجر الفئة الأولى الذي أقيم بمضمار كراه الإيرلندي ليجمع بهذا الانتصار لقبي السانت ليجر الإنجليزي الذي فاز به العام الماضي 2022
على مضمار داونكاستر الإنجليزي ضمن سلسلة سباقات ابطال بريطانيا وإحدى الكلاسيكيات الأوروبية والأيرلندي في نسخة هذا العام 2023.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن حصول الجواد «إلدار إلداروف» على هذا اللقب يعكس المكانة المتميزة التي تتمتع بها رياضة الخيل في مملكة البحرين بفضل الاهتمام والرعاية التي تحظى بها هذه الرياضة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وما وصلت إليه رياضة الخيل في المشاركات العالمية والتي دائماً ما تؤكد مكانتها وتفوقها. وبين سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن النتيجة المتميزة التي حققها الجواد «إلدار إلداروف» تبعث على التفاؤل بتحقيق المزيد من الإنجازات في السباقات المقبلة ومواصلة تحقيق النجاحات المتميزة لرفع اسم البحرين عالياً في السباقات المقبلة.
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