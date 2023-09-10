Monday, 11 September 2023 03:31 GMT

خالد بن حمد يشيد بفوز الجواد ((إلدار إلداروف)) بسباق سانت ليجر

9/10/2023 7:20:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واصل‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬إلدار‭ ‬إلداروف‮»‬‭ ‬بشعار‭ ‬‮«‬كي‭ ‬اتش‭ ‬كي‭ ‬ريسنغ‮»‬‭ ‬العائدة‭ ‬ملكيته‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مسلسل‭ ‬انتصاراته‭ ‬المتميزة‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬لقب‭ ‬سباق‭ ‬سانت‭ ‬ليجر‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بمضمار‭ ‬كراه‭ ‬الإيرلندي‭ ‬ليجمع‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬لقبي‭ ‬السانت‭ ‬ليجر‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬به‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2022‮
‬على‭ ‬مضمار‭ ‬داونكاستر‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬سباقات‭ ‬ابطال‭ ‬بريطانيا‭ ‬وإحدى‭ ‬الكلاسيكيات‭ ‬الأوروبية‭ ‬والأيرلندي‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬2023‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬حصول‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬إلدار‭ ‬إلداروف‮»‬‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬يعكس‭ ‬المكانة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬رياضة‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفضل‭ ‬الاهتمام‭ ‬والرعاية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬رياضة‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬العالمية‭ ‬والتي‭ ‬دائماً‭ ‬ما‭ ‬تؤكد‭ ‬مكانتها‭ ‬وتفوقها‭. ‬وبين‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬النتيجة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬إلدار‭ ‬إلداروف‮»‬‭ ‬تبعث‭ ‬على‭ ‬التفاؤل‭ ‬بتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬المقبلة‭ ‬ومواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاحات‭ ‬المتميزة‭ ‬لرفع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬المقبلة‭.‬


MENAFN10092023000055011008ID1107042037

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث