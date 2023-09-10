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عيسى بن سلمان يهنئ خالد بن حمد بفوز الحصان ((الدار الداروف))

9/10/2023 7:20:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هنأ‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬الدار‭ ‬الداروف‮»‬‭ ‬بشعار KHK
‬بكأس‭ ‬سباق‭ ‬سانت‭ ‬ليجر‭
‬لجياد‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬مسافة‭ ‬2800‭ ‬متر‭
‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬مضمار‭ ‬كراه‭ ‬في‭ ‬ايرلندا‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل،‭ ‬وعزز‭ ‬من‭ ‬تواجدها‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الرياضية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرياضي‭ ‬المشرف‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬فريق‭ ‬ KHK
‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬البحرينية،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬رياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالنجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬فريق‭ ‬ KHK ‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وما‭ ‬حققه‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬إنجازاتٍ‭ ‬رياضية‭ ‬عديدة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لسموه‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لتحقيق‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬الوطنية‭.‬

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