عيسى بن سلمان يهنئ خالد بن حمد بفوز الحصان ((الدار الداروف))

عيسى بن سلمان يهنئ خالد بن حمد بفوز الحصان ((الدار الداروف))
التاريخ
9/10/2023 7:20:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هنأ سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة فوز الحصان «الدار الداروف» بشعار KHK
بكأس سباق سانت ليجر
لجياد الفئة الأولى مسافة 2800 متر
والذي أقيم على أرضية مضمار كراه في ايرلندا.
وأكد سموه أن ما تحظى به الرياضة البحرينية من دعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أسهم في رفع اسم مملكة البحرين في مختلف المحافل، وعزز من تواجدها على منصات التتويج في المسابقات الرياضية الإقليمية والعالمية.
وأشار سموه إلى أن هذا الإنجاز الرياضي المشرف الذي حققه فريق KHK
يضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية البحرينية، ويسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة رياضة الفروسية وسباق الخيل، مشيداً بالنجاحات التي حققها فريق KHK بقيادة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وما حققه الفريق من إنجازاتٍ رياضية عديدة، متمنيًا لسموه دوام التوفيق والنجاح لتحقيق مزيدٍ من المنجزات الوطنية.
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