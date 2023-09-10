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الشرطة: أحد الفارين من مركز إصلاح وتأهيل جنين سلم نفسه للأجهزة الأمنية

9/10/2023 7:16:30 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN: قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن أحد الفارين من مركز إصلاح وتأهيل جنين سلم نفسه للأجهزة الأمنية.

وأضاف ارزيقات في بيان، مساء الأحد، أن المطلوب الذي تمكن من الفرار من مركز الاصلاح في المدينة في 16 شباط الماضي، سلم نفسه للأجهزة الأمنية في جنين بعد جهود بذلتها مع ذويه.

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