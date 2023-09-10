الشرطة: أحد الفارين من مركز إصلاح وتأهيل جنين سلم نفسه للأجهزة الأمنية
التاريخ
9/10/2023 7:16:30 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
جنين /PNN: قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن أحد الفارين من مركز إصلاح وتأهيل جنين سلم نفسه للأجهزة الأمنية.
وأضاف ارزيقات في بيان، مساء الأحد، أن المطلوب الذي تمكن من الفرار من مركز الاصلاح في المدينة في 16 شباط الماضي، سلم نفسه للأجهزة الأمنية في جنين بعد جهود بذلتها مع ذويه.
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