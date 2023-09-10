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إصابة حرجة لشاب قام بحرق نفسه في خان يونس

9/10/2023 7:16:29 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / أصيب شاب من مدينة غزة، مساء اليوم الأحد، بحروق في جميع أنحاء جسده، بعد قيامه بإحراق نفسه في مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وذكرت مصادر طبية، أن مواطنا من منطقة الزنة غرب خان يونس، أشعل النار في نفسه، ما أدى لإصابته بحروق في مختلف أنحاء جسده، ووصفت حالته بالحرجة.

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