ألم الرأس.. هل يشير إلى مرض خطير؟



تكون التغيرات السلوكية مصاحبة للألم، فقد يكون ذلك علامة على وجود ورم في المخ ليست كل أورام المخ سرطانية، ولكن حتى الأورام الحميدة يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة، عندما تتسبب الخلايا غير الطبيعية للورم في نموها، يمكن أن تضغط على الأوعية الدموية في الرأس ما يسبب الصداع. كما يمكن أن يضغط على الدماغ نفسه، ما يسبب تغيرات عصبية، قد يواجه المصاب أيضًا مشكلات في الذاكرة والتركيز والتفكير والقراءة والكتابة أو التحكم في المشاعر.

3-الألم المفاجئ والحاد

تمدد الأوعية الدموية في الدماغ عندما تبدأ الأوعية الدموية الضعيفة في الدماغ في التوسع أو الانتفاخ، عادةً لا تسبب أعراضًا، على الرغم من أنها إذا أصبحت كبيرة جدًا، فقد تسبب الصداع، لكن تمزق تمدد الأوعية الدموية الذي يحدث عندما ينفجر الوعاء المنتفخ ويتسرب الدم حول الدماغ، يمكن أن يسبب صداعًا شديدًا ومفاجئًا، قد يكون مصحوبًا أيضًا بالغثيان أو القيء أو الضعف أو النعاس.

4-تصلب الرقبة

قد تعاني من الصداع والحمى معًا إضافًة إلى تصلب الرقبة، تكون مصابًا بالتهاب السحايا، هي نوع من العدوى التي يمكن أن تكون بكتيرية أو فيروسية، تؤثر على الرأس والرقبة وتتسبب في ظهور عدد من الأعراض مثل الغثيان والقيء وحتى النوبات.

5-التداخل مع الحياة اليومية

قد يتسبب ألم الرأس في صعوبة ممارسة الحياة اليومية، لأنه قد يبقي بعض الأشخاص في الفراش، خاصًة الألم الذي يكون ناتجًا عن الصداع النصفي.

متى تستدعي أعراض ألم الرأس زيارة الطبيب؟



تصاحب أعراض ألم الرأس التي قد مجموعة من العلامات التالية:

-تطور الصداع بعد سن الخمسين.

-تغيير في نمط الصداع من حيث شدته وتواتره.

-صداع شديد بشكل غير عادي.

-ألم في الرأس يزداد مع السعال أو الحركة.

-الصداع الذي يزداد سوءًا.

-تغيرات في الشخصية أو الوظيفة العقلية.

-الصداع الذي يصاحبه احمرار العيون.

-صداع المصحوب بألم وألم بالقرب من الصدغين.

-الصداع بعد ضربة على الرأس.

-الصداع الذي يمنع ممارسة الأنشطة اليومية العادية.

-الصداع الذي يأتي فجأة.

-الصداع لدى مرضى السرطان أو ضعف جهاز المناعة.

