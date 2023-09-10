سوريا تطالب الولايات المتحدة بدفع تعويضات عن النفط الذي سرقته
التاريخ
9/10/2023 7:16:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- طالبت دمشق بمساءلة المسؤولين الأمريكيين عن سرقة النفط والغاز، وإلزام الإدارة الأمريكية بدفع تعويضات عنها، وإنهاء الوجود الأمريكي اللاشرعي وإعادة الأراضي التي تحتلها للدولة السورية.
ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، لمطالبتهما بوضع حد للممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها العسكرية الموجودة بشكل غير شرعي على أجزاء من الأراضي السورية في الشمال الشرقي، وفي منطقة التنف جنوب شرق البلاد.
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