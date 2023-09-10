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مفيد أم مضر.. فوائد الرمان لمرضى الضغط والسكري؟

9/10/2023 7:16:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يعتبر الرمان من الفواكه المميزة خلال فصل الخريف، فهو يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، خاصًة الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة.
فوائد الرمان لمرضى الضغط والسكري


أولًا: فوائد الرمان لمرضى الضغط المرتفع
تظهر بعض الأبحاث، أن شرب عصير الرمان يوميًا يمكن أن يخفض من ضغط الدم الانقباضي_ هو الرقم العلوي عند القياس_، بحوالي 5 ملم زئبق، يوضح الأطباء أن شرب كميات قليلة أيضًا من عصير الرمان يوميًا قد يعطي نفس تأثير شرب الكميات المرتفعة، لكن لا يبدو أن عصير الرمان يقلل من الضغط الانبساطي_ هو الرقم الأقل.
ثانيًا: فوائد الرمان لمرضى السكري
يعد الرمان فاكهة منخفضة في نسبة سكر الدم، ما يجعلها لا تتسبب في ارتفاع مستويات السكر لدة المصابين، فهي أحد الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، فضلًا عن احتواء نصف كوب من بذور الرمان على ما يقارب 16 جرامًا من الكربوهيدرات، كما أظهرت بعض الدراسات أن المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في الرمان، تساعد على خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام لدى مرضى السكري من النوع الثاني، لكن استبعدت مراجعة أحدث ذلك.
فيمّا أظهرت بعض الدراسات القديمة، أن عصير الرمان ومستخلصاته يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير ويحسن حساسية الأنسولين، لكن الأبحاث الأحدث شككت في ذلك.

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