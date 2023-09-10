ماذا يحدث لجسمك عند صعود السلم كل يوم؟
التاريخ
9/10/2023 7:16:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- يميل البعض إلى صعود السلم بدلًا من استعمال الأسانسير توفيرًا لوقت الانتظار، فماذا يحدث لجسمك عند القيام بذلك كل يوم؟
تأثير استخدام صعود السلم يوميًا
1- حرق السعرات الحرارية
تبين أن صعود الدرج يعتبر نشاطًا بدنيًا قويًا، حيث يساعد على حرق سعرات حرارية أكثر في الدقيقة مقارنة بالجري بشكل بطيء، ويفضل القيام به للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.
2- الوقاية من السكتة الدماغية
كشفت الدراسات الجديدة أن صعود ونزول السلم كل يوم يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية على المدى الطويل، لأنه يعزز تدفق الدورة الدموية بالجسم، ويعد نوعًا رائعًا من أنواع النشاط البدني.
3- تحسين صحة القلب
يساهم صعود السلم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل، وذلك عن طريق خفض ضغط المرتفع والكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.
يؤدي تحسين صحة القلب والأوعية الدموية إلى الوقاية من النوبات والجلطات، وتعزيز فرص زيادة العمر والعيش بصحة جيدة لمدة تصل إلى 7 سنوات.
4- تقوية العضلات
أثناء صعود السلم، يقوم الشخص بتحريك جميع عضلات ساقيه، بالإضافة إلى تنشيط عضلات البطن والذراعين والظهر، وكل هذا يترجم إلى نظام عضلي هيكلي أقوى وأكثر صحة.
ويساعد استخدام العضلات الهيكلية على زيادة عملية التمثيل الغذائي وحرق المزيد من السعرات الحرارية وخسارة المزيد من الوزن على المدى الطويل مع زيادة كتلة العضلات وتحسن قوتها.
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