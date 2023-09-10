ماذا يحدث لجسمك عند صعود السلم كل يوم؟



1- حرق السعرات الحرارية

تبين أن صعود الدرج يعتبر نشاطًا بدنيًا قويًا، حيث يساعد على حرق سعرات حرارية أكثر في الدقيقة مقارنة بالجري بشكل بطيء، ويفضل القيام به للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

2- الوقاية من السكتة الدماغية

كشفت الدراسات الجديدة أن صعود ونزول السلم كل يوم يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية على المدى الطويل، لأنه يعزز تدفق الدورة الدموية بالجسم، ويعد نوعًا رائعًا من أنواع النشاط البدني.

3- تحسين صحة القلب

يساهم صعود السلم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل، وذلك عن طريق خفض ضغط المرتفع والكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

يؤدي تحسين صحة القلب والأوعية الدموية إلى الوقاية من النوبات والجلطات، وتعزيز فرص زيادة العمر والعيش بصحة جيدة لمدة تصل إلى 7 سنوات.

4- تقوية العضلات

أثناء صعود السلم، يقوم الشخص بتحريك جميع عضلات ساقيه، بالإضافة إلى تنشيط عضلات البطن والذراعين والظهر، وكل هذا يترجم إلى نظام عضلي هيكلي أقوى وأكثر صحة.

ويساعد استخدام العضلات الهيكلية على زيادة عملية التمثيل الغذائي وحرق المزيد من السعرات الحرارية وخسارة المزيد من الوزن على المدى الطويل مع زيادة كتلة العضلات وتحسن قوتها.

