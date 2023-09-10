الجيش السوداني ينفي استهدافه مدنيين في منطقة مايو جنوبي الخرطوم
التاريخ
9/10/2023 7:16:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- نفى الجيش السوداني الأنباء التي تم تداولها حول استهدافه مدنيين في منطقة مايو جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، مؤكدا أنها ادعاءات مضللة وكاذبة، حسب بيان له.
وقال الجيش في بيانه: "روج اليوم إعلام المليشيا المتمردة كعادته ادعاءات مضللة وكاذبة تفيد بتوجيه القوات المسلحة ضربة استهدفت مدنيين بمنطقة مايو".
وأضاف: "تؤكد القوات المسلحة أنها لا يمكن أن توجه نيرانها لشعبها الذي يعلم ذلك، ويشهد في نفس الوقت على الفظائع غير المسبوقة في تاريخ البلاد التي ارتكبتها المليشيا المتمردة ومرتزقتها الذين جلبتهم من خارج الحدود بحق الشعب السوداني من قتل ممنهج ونهب للممتلكات وتخريب لمرافق الخدمات ومحاولاتهم المستمرة لتشريد مواطني الخرطوم ومدن أخرى من منازلهم تمهيدا لمصادرتها أو نهبها أو استغلالها للأغراض الحربية، وما جرائمهم التي يندى لها جبين البشرية في ولاية غرب دارفور وطويلة وكتم وزالنجي ونيالا والخرطوم ببعيدة عن الأذهان ولم تجف دماء ضحاياها."
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