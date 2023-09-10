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المغرب.. إحداث صندوق خاص لمساعدة المتضررين من الزلزال

9/10/2023 7:16:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، إحداث صندوق خاص لمعالجة الآثار المترتبة عن الزلزال، واتخاذ التدابير العاجلة لمساعدة السكان والمناطق المتضررة.
وقال بايتاس: "هذا الصندوق الاستثنائي قد أعلن عنه بعد الاجتماع الحكومي، اليوم الأحد، المنعقد عن بعد الساعة الـ5 مساء، في سبيل "تلقي المساهمات التطوعية الخاصة والعمومية والمواطنين، لتحمل عمليات النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل، ودعم المنازل المتضررة".

وأضاف أن "مختلف المصالح المدنية والعسكرية والمصالح الطبية المدنية والعسكرية عملت، بتعليمات ملكية سامية، منذ اللحظات الأولى للزلزال، على التدخل السريع الناجع والفعال لمساعدة المتضررين وانتشال جثامين الشهداء".
وشدد على أن العمل الميداني مستمر لتقديم كل المجهودات لاستمرار عملية الإغاثة، وتقديم كل أعمال الدعم والإغاثة للمتضررين.

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