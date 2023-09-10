المغرب.. إحداث صندوق خاص لمساعدة المتضررين من الزلزال

المغرب.. إحداث صندوق خاص لمساعدة المتضررين من الزلزال
التاريخ
9/10/2023 7:16:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، إحداث صندوق خاص لمعالجة الآثار المترتبة عن الزلزال، واتخاذ التدابير العاجلة لمساعدة السكان والمناطق المتضررة.
وقال بايتاس: "هذا الصندوق الاستثنائي قد أعلن عنه بعد الاجتماع الحكومي، اليوم الأحد، المنعقد عن بعد الساعة الـ5 مساء، في سبيل "تلقي المساهمات التطوعية الخاصة والعمومية والمواطنين، لتحمل عمليات النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل، ودعم المنازل المتضررة".
وأضاف أن "مختلف المصالح المدنية والعسكرية والمصالح الطبية المدنية والعسكرية عملت، بتعليمات ملكية سامية، منذ اللحظات الأولى للزلزال، على التدخل السريع الناجع والفعال لمساعدة المتضررين وانتشال جثامين الشهداء".
وشدد على أن العمل الميداني مستمر لتقديم كل المجهودات لاستمرار عملية الإغاثة، وتقديم كل أعمال الدعم والإغاثة للمتضررين.
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