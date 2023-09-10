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قائد قوات الدعم السريع يكشف تفاصيل المحادثات مع مارتن غريفيث

9/10/2023 7:16:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشف قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تفاصيل المحادثات التي دارت بينه وبين منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث.
وقال دقلو إنه ناقش اليوم مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الأوضاع الإنسانية التي خلفتها الحرب بالبلاد، والعمل على مقابلة الاحتياجات الإنسانية للمدنيين، وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف من أجل تسهيل انسياب وصول المساعدات للمحتاجين.

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