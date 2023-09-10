Monday, 11 September 2023 03:30 GMT

((شاكيرا)) تنتظر مولودها الثالث

9/10/2023 7:13:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
‬أكدت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسبانية‭ ‬أن‭ ‬النجمة‭ ‬الكولومبية‭ ‬‮«‬شاكيرا‮»‬‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بولادة‭ ‬طفلها‭ ‬الثالث،‭ ‬الذي‭ ‬تتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬فتاة‭. ‬ونظرًا‭ ‬إلى‭ ‬خطورة‭ ‬الإنجاب‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬46‭ ‬عامًا،‭ ‬ستختار‭ ‬شاكيرا‭ ‬تأجير‭ ‬الأرحام‭ ‬لتصبح‭ ‬أمًّا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬بحسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إنفوباي‮»‬‭ ‬الإخباري‭. ‬وبحسب‭ ‬الموقع،‭ ‬تزامنت‭ ‬تصريحات‭ ‬الإعلام‭ ‬الإسباني‭ ‬مؤكدة‭ ‬ما
كشفه‭ ‬العراف‭ ‬الكوبي‭ ‬‮«‬مهوني‭ ‬فيدينتي‮»‬‭ ‬حول‭ ‬نية‭ ‬المغنية‭ ‬الكولومبية‭ ‬الإنجاب‭ ‬مجددًا،‭ ‬لكن‭ ‬بتأجير‭ ‬الأرحام‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭. ‬وأضاف‭ ‬الموقع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شاكيرا‮»‬‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬يولد‭ ‬الطفل‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬برشلونة،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬تخطط‭ ‬لإنجاب‭ ‬مولودها‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬ميامي‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وتابع‭ ‬الموقع‭ ‬أن‭ ‬شاكيرا‭ ‬أو‭ ‬بيكيه،‭ ‬طليقها،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬لويس‭ ‬هاملتون،‭ ‬الذي‭ ‬دارت‭ ‬شائعات‭ ‬حول‭ ‬علاقته‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وتأكد‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬مختلفة‭ ‬أنها‭ ‬انتهت،‭ ‬لم‭ ‬يؤكد‭ ‬أو‭ ‬يعلق‭ ‬أيّ‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬الخبر‭. ‬كما‭ ‬رجح‭ ‬الموقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬سبب‭ ‬انفصال‭ ‬شاكيرا‭ ‬ولويس‭ ‬هاملتون‭ ‬يعود‭ ‬لفكرة‭ ‬الإنجاب‭ ‬وصعوبة‭ ‬أن‭ ‬تنجب‭ ‬شاكيرا‭ ‬بنفسها‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬46،‭ ‬بحسب‭ ‬‮«‬إكتور‭ ‬فلورنسيو‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬الطفل‭ ‬المعجزة‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يُعرف‭ ‬أيضًا،‭ ‬وهو‭ ‬وسيط‭ ‬روحاني‭ ‬مشهور‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬الدومينيكان‭ ‬تحدث‭ ‬لمجلة‭ ‬‮«‬بيبول‮»‬‭.‬

MENAFN10092023000055011008ID1107041994

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث