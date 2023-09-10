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محنة زلزال المغرب.. ((لفتة إنسانية)) عاجلة من رونالدو

9/10/2023 7:13:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فتح‭ ‬فندق‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬مراكش‭ ‬أبوابه‭ ‬أمام‭ ‬المغاربة‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الزلزال،‭ ‬وذلك‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ماركا‮»‬‭ ‬الإسبانية‭. ‬وقالت‭ ‬إيرين‭ ‬سيكساس،‭ ‬وهي‭ ‬إسبانية‭ ‬الجنسية،‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬24‮»‬‭: ‬‮«‬الآن‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فندق‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬المدينة،‭ ‬ليمنحنا‭ ‬غرفة،‭ ‬نحن‭ ‬ننتظر،‭ ‬لقد‭ ‬نمنا‭ ‬طوال‭ ‬الليل‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬وفي‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬صباحا‭ ‬قالوا‭ ‬لنا‭ ‬نعم،‭ ‬يمكننا‭ ‬الاقتراب‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬يوجد‭ ‬في‭ ‬الردهة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة،‭ ‬ننتظر‭ ‬لنرى‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بإمكاننا‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬غرفة،‭ ‬لكننا‭ ‬نمنا‭ ‬جميعا‭ ‬في‭ ‬الشارع‮»‬‭. ‬وتأكد‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬شخص،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬حصيلة‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭. ‬وقضى‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬شردوا‭ ‬بسبب‭ ‬الدمار‭ ‬الذي‭ ‬خلفه‭ ‬الزلزال‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬العراء‭ ‬خارج‭ ‬منازلهم،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬مراكش‭ ‬أو‭ ‬تحت‭ ‬مظلات‭ ‬مؤقتة‭ ‬في‭ ‬بلدات‭ ‬منطقة‭ ‬جبل‭ ‬الأطلس،‭ ‬مثل‭ ‬بلدة‭ ‬مولاي‭ ‬إبراهيم‭ ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬المناطق‭ ‬تضررا‭.‬

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