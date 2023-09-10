سينما البحرين ضيفا لمهرجان الداخلية السينمائي الدولي الثاني

سينما البحرين ضيفا لمهرجان الداخلية السينمائي الدولي الثاني
التاريخ
9/10/2023 7:13:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنطلق غدا الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر الجاري فعاليات مهرجان الداخلية السينمائي الثاني ، الذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما والمسرح خلال الفترة من 12 وحتى 15 من سبتمبر 2023م وتحتضنه ولاية الحمراء، والذي يعد المحطة السادسة لسلسلة المهرجانات الدولية التي أطلقتها الجمعية منذ يونيو 2022م حرصًا منها على تعزيز قدرات صناع الأفلام بإيجاد منصَّات تعرض أعمالهم السينمائية في مختلف محافظات سلطنة عُمان والترويج لمشروع (اصنع فيلمك في عُمان) للمشتغلين في السينما حول العالم إيمانًا منها بنقل الموروث الثقافي والحضاري المحلي إلى العالمية.
وقد تلقَّى مهرجان الداخلية السينمائي الدولي في دورته الثانية عدد 155 فيلما منهم 21 فيلما عمانيا، وقد جاءت المشاركات من 21 دولة وهي سلطنة عُمان والأردن والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية والسودان والصومال والعراق والكويت والمغرب واليمن وإيران وتونس وسوريا وفلسطين ولبنان والمغرب والبرتغال ومصر وأيرلندا. وبلغ عدد الأفلام المتأهلة في مسابقات الأفلام المختلفة عدد 46 فيلمًا، (21 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية) (10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية) (9 أفلام في مسابقة أفلام التحريك) (6 أفلام في مسابقة ثيمة المهرجان) كما يستضيف المهرجان عددًا من المخرجين العمانيين والخليجيين والعرب.
وبما أن سينما مملكة البحرين هي الضيف، سيستضيف المهرجان من مملكة البحرين كلا من: الدكتور سنان الجابري والمخرج والكاتب جمال غيلان والمخرج عمار زنيل والمخرج سلمان يوسف والمخرجة سناء الزياني والمخرجة إيناس يعقوب الجدير بالذكر أن مهرجان الداخلية السينمائي سيتضمن جملة من الفعاليات على مدار أيامه الأربعة والتي تختزل بدعوة الجمهور السينمائي ومحبي الفن السابع. حيث تستقبل استراحة الهوتة بالجبل الشرقي بافتتاح فريد من نوعه يتضمن فعاليات متنوعة، وسيتضمن المهرجان عروض للأفلام المتنافسة العمانية والدولية وذلك بقرية الحمراء التراثية وندوة عن أهمية تاريخ النقود في سلطنة عمان وندوة السينما والسياحة وندوة عن تاريخ السينما البحرينية.
MENAFN10092023000055011008ID1107041992
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.