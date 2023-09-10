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سينما البحرين ضيفا لمهرجان الداخلية السينمائي الدولي الثاني

9/10/2023 7:13:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنطلق‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬12‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬الداخلية‭ ‬السينمائي‭ ‬الثاني‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬الجمعية‭ ‬العمانية‭ ‬للسينما‭ ‬والمسرح‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬وحتى‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م‭ ‬وتحتضنه‭ ‬ولاية‭ ‬الحمراء،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬المحطة‭ ‬السادسة‭ ‬لسلسلة‭ ‬المهرجانات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬الجمعية‭ ‬منذ‭ ‬يونيو‭ ‬2022م‭ ‬حرصًا‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬صناع‭ ‬الأفلام‭ ‬بإيجاد‭ ‬منصَّات‭ ‬تعرض‭ ‬أعمالهم‭ ‬السينمائية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬والترويج‭ ‬لمشروع‭ (‬اصنع‭ ‬فيلمك‭ ‬في‭ ‬عُمان‭) ‬للمشتغلين‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬إيمانًا‭ ‬منها‭ ‬بنقل‭ ‬الموروث‭ ‬الثقافي‭ ‬والحضاري‭ ‬المحلي‭ ‬إلى‭ ‬العالمية‭.‬

وقد‭ ‬تلقَّى‭ ‬مهرجان‭ ‬الداخلية‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثانية‭ ‬عدد‭ ‬155‭ ‬فيلما‭ ‬منهم‭ ‬21‭ ‬فيلما‭ ‬عمانيا،‭ ‬وقد‭ ‬جاءت‭ ‬المشاركات‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬دولة‭ ‬وهي‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬والأردن‭ ‬والإمارات‭ ‬والبحرين‭ ‬والجزائر‭ ‬والسعودية‭ ‬والسودان‭ ‬والصومال‭ ‬والعراق‭ ‬والكويت‭ ‬والمغرب‭ ‬واليمن‭ ‬وإيران‭ ‬وتونس‭ ‬وسوريا‭ ‬وفلسطين‭ ‬ولبنان‭ ‬والمغرب‭ ‬والبرتغال‭ ‬ومصر‭ ‬وأيرلندا‭. ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الأفلام‭ ‬المتأهلة‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬الأفلام‭ ‬المختلفة‭ ‬عدد‭ ‬46‭ ‬فيلمًا،‭ (‬21‭ ‬فيلما‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الأفلام‭ ‬الروائية‭) (‬10‭ ‬أفلام‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الأفلام‭ ‬الوثائقية‭) (‬9‭ ‬أفلام‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬أفلام‭ ‬التحريك‭) (‬6‭ ‬أفلام‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬ثيمة‭ ‬المهرجان‭) ‬كما‭ ‬يستضيف‭ ‬المهرجان‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المخرجين‭ ‬العمانيين‭ ‬والخليجيين‭ ‬والعرب‭.‬

وبما‭ ‬أن‭ ‬سينما‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬الضيف،‭ ‬سيستضيف‭ ‬المهرجان‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كلا‭ ‬من‭: ‬الدكتور‭ ‬سنان‭ ‬الجابري‭ ‬والمخرج‭ ‬والكاتب‭ ‬جمال‭ ‬غيلان‭ ‬والمخرج‭ ‬عمار‭ ‬زنيل‭ ‬والمخرج‭ ‬سلمان‭ ‬يوسف‭ ‬والمخرجة‭ ‬سناء‭ ‬الزياني‭ ‬والمخرجة‭ ‬إيناس‭ ‬يعقوب‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مهرجان‭ ‬الداخلية‭ ‬السينمائي‭ ‬سيتضمن‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أيامه‭ ‬الأربعة‭ ‬والتي‭ ‬تختزل‭ ‬بدعوة‭ ‬الجمهور‭ ‬السينمائي‭ ‬ومحبي‭ ‬الفن‭ ‬السابع‭. ‬حيث‭ ‬تستقبل‭ ‬استراحة‭ ‬الهوتة‭ ‬بالجبل‭ ‬الشرقي‭ ‬بافتتاح‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬يتضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬متنوعة،‭ ‬وسيتضمن‭ ‬المهرجان‭ ‬عروض‭ ‬للأفلام‭ ‬المتنافسة‭ ‬العمانية‭ ‬والدولية‭ ‬وذلك‭ ‬بقرية‭ ‬الحمراء‭ ‬التراثية‭ ‬وندوة‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬تاريخ‭ ‬النقود‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬وندوة‭ ‬السينما‭ ‬والسياحة‭ ‬وندوة‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬السينما‭ ‬البحرينية‭. ‬

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