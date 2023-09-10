سينما البحرين ضيفا لمهرجان الداخلية السينمائي الدولي الثاني

وقد‭ ‬تلقَّى‭ ‬مهرجان‭ ‬الداخلية‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثانية‭ ‬عدد‭ ‬155‭ ‬فيلما‭ ‬منهم‭ ‬21‭ ‬فيلما‭ ‬عمانيا،‭ ‬وقد‭ ‬جاءت‭ ‬المشاركات‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬دولة‭ ‬وهي‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬والأردن‭ ‬والإمارات‭ ‬والبحرين‭ ‬والجزائر‭ ‬والسعودية‭ ‬والسودان‭ ‬والصومال‭ ‬والعراق‭ ‬والكويت‭ ‬والمغرب‭ ‬واليمن‭ ‬وإيران‭ ‬وتونس‭ ‬وسوريا‭ ‬وفلسطين‭ ‬ولبنان‭ ‬والمغرب‭ ‬والبرتغال‭ ‬ومصر‭ ‬وأيرلندا‭. ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الأفلام‭ ‬المتأهلة‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬الأفلام‭ ‬المختلفة‭ ‬عدد‭ ‬46‭ ‬فيلمًا،‭ (‬21‭ ‬فيلما‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الأفلام‭ ‬الروائية‭) (‬10‭ ‬أفلام‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الأفلام‭ ‬الوثائقية‭) (‬9‭ ‬أفلام‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬أفلام‭ ‬التحريك‭) (‬6‭ ‬أفلام‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬ثيمة‭ ‬المهرجان‭) ‬كما‭ ‬يستضيف‭ ‬المهرجان‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المخرجين‭ ‬العمانيين‭ ‬والخليجيين‭ ‬والعرب‭.‬

وبما‭ ‬أن‭ ‬سينما‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬الضيف،‭ ‬سيستضيف‭ ‬المهرجان‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كلا‭ ‬من‭: ‬الدكتور‭ ‬سنان‭ ‬الجابري‭ ‬والمخرج‭ ‬والكاتب‭ ‬جمال‭ ‬غيلان‭ ‬والمخرج‭ ‬عمار‭ ‬زنيل‭ ‬والمخرج‭ ‬سلمان‭ ‬يوسف‭ ‬والمخرجة‭ ‬سناء‭ ‬الزياني‭ ‬والمخرجة‭ ‬إيناس‭ ‬يعقوب‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مهرجان‭ ‬الداخلية‭ ‬السينمائي‭ ‬سيتضمن‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أيامه‭ ‬الأربعة‭ ‬والتي‭ ‬تختزل‭ ‬بدعوة‭ ‬الجمهور‭ ‬السينمائي‭ ‬ومحبي‭ ‬الفن‭ ‬السابع‭. ‬حيث‭ ‬تستقبل‭ ‬استراحة‭ ‬الهوتة‭ ‬بالجبل‭ ‬الشرقي‭ ‬بافتتاح‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬يتضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬متنوعة،‭ ‬وسيتضمن‭ ‬المهرجان‭ ‬عروض‭ ‬للأفلام‭ ‬المتنافسة‭ ‬العمانية‭ ‬والدولية‭ ‬وذلك‭ ‬بقرية‭ ‬الحمراء‭ ‬التراثية‭ ‬وندوة‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬تاريخ‭ ‬النقود‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬وندوة‭ ‬السينما‭ ‬والسياحة‭ ‬وندوة‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬السينما‭ ‬البحرينية‭. ‬