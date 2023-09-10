الجامعة الأمريكية بالبحرين تقيم أسبوع التهيئة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب الجدد
التاريخ
9/10/2023 7:13:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت الجامعة الأمريكية بالبحرين أسبوع التهيئة للطلاب المقبولين الجدد، الذين بدأوا رحلتهم في أول جامعة على الطراز الأمريكي في مملكة البحرين. وقد حصل الطلاب على توجيه جامعي كامل، بما في ذلك كلمة ترحيبية من الدكتور برادلي ج. كوك رئيس الجامعة الأمريكية بالبحرين، والدكتورة أمل العوضي عميد شؤون الطلاب، وطلاب الجامعة الأمريكية بالبحرين وممثلي مجلس الطلبة. وقد شمل أسبوع التوجيه أيضًا جلسات لأعضاء هيئة التدريس الجدد.
وسجل الطلاب في ثلاث كليات هي كلية الأعمال والإدارة، وكلية الهندسة، وكلية الإعلام والتصميم. وسوف يستفيد الطلاب من نهج الجامعة الشامل في التعليم، الذي يركز على إنشاء خريجيين مستعدين لمواكبة سوق العمل من خلال التركيز على المهارات اللازمة.
ومع بداية كل عام دراسي يجب على جميع الطلاب الجدد حضور فعالية التهيئة حيث تستعرض هذه الفعالية اللوائح الأكاديمية العامة وسياسات الجامعة وخدمات الدعم المتاحة من خلال جلسات التوجيه للطلاب، حيث يقدم مكتب شؤون الطلاب نبذة عن الحياة الجامعية من خلال جولات حول الحرم الجامعي، عقد الاجتماعات، ورش العمل، وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلي بناء روح الفريق. ويهدف أسبوع التوجيه إلى مساعدة الطلاب الجدد على التكيف مع الجامعة، والالتقاء بالطلاب الآخرين، والانخراط مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين.
وتعليقًا على فعالية التهيئة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس علق الدكتور برادلي ج. كوك رئيس الجامعة قائلًا: »لقد استمتعنا بالترحيب بأعضاء هيئة التدريس الجدد في حرمنا الجامعي. ونحن نتطلع إلى العمل بالتعاون معهم لتحقيق أعلى النتائج من خلال خلق تجربة تعليمية فريدة لطلابنا خلال العام الدراسي المقبل«.
من جانبها علقت الدكتورة أمل العوضي عميد شؤون الطلاب قائلة: «لقد استمتعت كثيرًا بالترحيب بطلابنا المنضمين إلينا في هذا الفصل الدراسي وأهنئهم جميعا على بداية رحلتهم الجامعية اليوم».
MENAFN10092023000055011008ID1107041991
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.