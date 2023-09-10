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الجامعة الأمريكية بالبحرين تقيم أسبوع التهيئة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب الجدد

9/10/2023 7:13:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬أسبوع‭ ‬التهيئة‭ ‬للطلاب‭ ‬المقبولين‭ ‬الجدد،‭ ‬الذين‭ ‬بدأوا‭ ‬رحلتهم‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬جامعة‭ ‬على‭ ‬الطراز‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وقد‭ ‬حصل‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬جامعي‭ ‬كامل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬ج‭. ‬كوك‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬والدكتورة‭ ‬أمل‭ ‬العوضي‭ ‬عميد‭ ‬شؤون‭ ‬الطلاب،‭ ‬وطلاب‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬وممثلي‭ ‬مجلس‭ ‬الطلبة‭. ‬وقد‭ ‬شمل‭ ‬أسبوع‭ ‬التوجيه‭ ‬أيضًا‭ ‬جلسات‭ ‬لأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬الجدد‭.‬

وسجل‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬كليات‭ ‬هي‭ ‬كلية‭ ‬الأعمال‭ ‬والإدارة،‭ ‬وكلية‭ ‬الهندسة،‭ ‬وكلية‭ ‬الإعلام‭ ‬والتصميم‭. ‬وسوف‭ ‬يستفيد‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬نهج‭ ‬الجامعة‭ ‬الشامل‭ ‬في‭ ‬التعليم،‭ ‬الذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬خريجيين‭ ‬مستعدين‭ ‬لمواكبة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭.‬

ومع‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬دراسي‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الطلاب‭ ‬الجدد‭ ‬حضور‭ ‬فعالية‭ ‬التهيئة‭ ‬حيث‭ ‬تستعرض‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬اللوائح‭ ‬الأكاديمية‭ ‬العامة‭ ‬وسياسات‭ ‬الجامعة‭ ‬وخدمات‭ ‬الدعم‭ ‬المتاحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جلسات‭ ‬التوجيه‭ ‬للطلاب،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الطلاب‭ ‬نبذة‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جولات‭ ‬حول‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي،‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماعات،‭ ‬ورش‭ ‬العمل،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلي‭ ‬بناء‭ ‬روح‭ ‬الفريق‭. ‬ويهدف‭ ‬أسبوع‭ ‬التوجيه‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬الطلاب‭ ‬الجدد‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬الجامعة،‭ ‬والالتقاء‭ ‬بالطلاب‭ ‬الآخرين،‭ ‬والانخراط‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬والموظفين‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬فعالية‭ ‬التهيئة‭ ‬الخاصة‭ ‬بأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬علق‭ ‬الدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬ج‭. ‬كوك‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬قائلًا‭: ‬‮»‬لقد‭ ‬استمتعنا‭ ‬بالترحيب‭ ‬بأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬حرمنا‭ ‬الجامعي‭. ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬بالتعاون‭ ‬معهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬النتائج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬فريدة‭ ‬لطلابنا‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬المقبل‮«‬‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬علقت‭ ‬الدكتورة‭ ‬أمل‭ ‬العوضي‭ ‬عميد‭ ‬شؤون‭ ‬الطلاب‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬استمتعت‭ ‬كثيرًا‭ ‬بالترحيب‭ ‬بطلابنا‭ ‬المنضمين‭ ‬إلينا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬وأهنئهم‭ ‬جميعا‭ ‬على‭ ‬بداية‭ ‬رحلتهم‭ ‬الجامعية‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

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