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محافظ الأحساء يرعى حفل مسابقة الأفلام القصيرة ((حكاية أثر))

9/10/2023 7:13:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رعى‭ ‬الأمير‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬طلال‭ ‬بن‭ ‬بدر‭ ‬محافظ‭ ‬الأحساء‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬حفل‭ ‬مسابقة‭ ‬الأفلام‭ ‬القصيرة‭ (‬حكاية‭ ‬أثر‭) ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬العربي‭ ‬للتراث‭ ‬العالمي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬التراث‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العوهلي‭ ‬والشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حمود‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬العربي‭ ‬للتراث‭ ‬العالمي‭.‬

وكرم‭ ‬المحافظ‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬كما‭ ‬شاهد‭ ‬فيلماً‭ ‬ساهم‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬تصويره‭ ‬عن‭ ‬‮«‬واحة‭ ‬الأحساء‮»‬‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ (‬اليونسكو‭).‬

وتهدف‭ ‬المسابقة‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ملامح‭ ‬مبتكرة‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬والمجتمعات‭ ‬المحلية‭ ‬وعلاقتهم‭ ‬بالمكان‭ ‬والذكريات‭ ‬التي‭ ‬تربطهم‭ ‬به‭ ‬والممارسات‭ ‬الثقافية‭ ‬المقترنة‭ ‬بالمواقع‭ ‬التراثية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنتاج‭ ‬أفلام‭ ‬قصيرة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬وعي‭ ‬الشباب‭ ‬بمواقع‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬محيطهم‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬فهم‭ ‬دور‭ ‬المواقع‭ ‬التراثية‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬مستقبل‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬والتأثير‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬هيئة‭ ‬التراث‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬حكاية‭ ‬أثر‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهودها‭ ‬لرفع‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬بأهمية‭ ‬مواقع‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتحفيز‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬رواية‭ ‬التراث،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬المهتم‭ ‬بالجوانب‭ ‬التراثية،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬تكوين‭ ‬فهم‭ ‬أعمق‭ ‬لأهمية‭ ‬موقع‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المادي‭ ‬وغير‭ ‬المادي‭. ‬

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