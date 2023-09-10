محافظ الأحساء يرعى حفل مسابقة الأفلام القصيرة ((حكاية أثر))

محافظ الأحساء يرعى حفل مسابقة الأفلام القصيرة ((حكاية أثر))
التاريخ
9/10/2023 7:13:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رعى الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في جامعة الملك فيصل حفل مسابقة الأفلام القصيرة (حكاية أثر) التي نظمها المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي بالتعاون مع هيئة التراث وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي والشيخ إبراهيم بن حمود آل خليفة القائم بأعمال مدير المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي.
وكرم المحافظ الفائزين في المسابقة كما شاهد فيلماً ساهم المشاركون في المسابقة في تصويره عن «واحة الأحساء» المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي (اليونسكو).
وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على ملامح مبتكرة من مواقع التراث العالمي والمجتمعات المحلية وعلاقتهم بالمكان والذكريات التي تربطهم به والممارسات الثقافية المقترنة بالمواقع التراثية، من خلال إنتاج أفلام قصيرة تسهم في زيادة وعي الشباب بمواقع التراث الثقافي الموجودة في محيطهم المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى تشجيع فهم دور المواقع التراثية في تحسين مستقبل الشباب العربي والتأثير على حياتهم.
وتأتي مشاركة هيئة التراث في مسابقة «حكاية أثر» في إطار جهودها لرفع الوعي لدى الشباب العربي بأهمية مواقع التراث الثقافي في المملكة، وتحفيز أفراد المجتمع المحلي على المشاركة في رواية التراث، وتعزيز التواصل مع الشباب العربي المهتم بالجوانب التراثية، والمساهمة في تشجيع الشباب على تكوين فهم أعمق لأهمية موقع التراث العالمي ودورها في التأثير على حياتهم على المستوى المادي وغير المادي.
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