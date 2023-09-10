محافظ الأحساء يرعى حفل مسابقة الأفلام القصيرة ((حكاية أثر))

وكرم‭ ‬المحافظ‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬كما‭ ‬شاهد‭ ‬فيلماً‭ ‬ساهم‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬تصويره‭ ‬عن‭ ‬‮«‬واحة‭ ‬الأحساء‮»‬‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ (‬اليونسكو‭).‬

وتهدف‭ ‬المسابقة‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ملامح‭ ‬مبتكرة‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬والمجتمعات‭ ‬المحلية‭ ‬وعلاقتهم‭ ‬بالمكان‭ ‬والذكريات‭ ‬التي‭ ‬تربطهم‭ ‬به‭ ‬والممارسات‭ ‬الثقافية‭ ‬المقترنة‭ ‬بالمواقع‭ ‬التراثية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنتاج‭ ‬أفلام‭ ‬قصيرة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬وعي‭ ‬الشباب‭ ‬بمواقع‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬محيطهم‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬فهم‭ ‬دور‭ ‬المواقع‭ ‬التراثية‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬مستقبل‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬والتأثير‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬هيئة‭ ‬التراث‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬حكاية‭ ‬أثر‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهودها‭ ‬لرفع‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬بأهمية‭ ‬مواقع‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتحفيز‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬رواية‭ ‬التراث،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬المهتم‭ ‬بالجوانب‭ ‬التراثية،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬تكوين‭ ‬فهم‭ ‬أعمق‭ ‬لأهمية‭ ‬موقع‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المادي‭ ‬وغير‭ ‬المادي‭. ‬