Monday, 11 September 2023 03:29 GMT

اختتام ناجح لمسابقة الغوص الحر بموسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري

9/10/2023 7:13:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرفاع‭ - ‬لجنة‭ ‬الموروث‭: ‬اختتمت‭ ‬بنجاح‭ ‬مسابقة‭ ‬الغوص‭ ‬الحر‭ ‬‮«‬غيص‭ ‬الموروث‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬لموسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬15‭ ‬غواصا‭ ‬محترفا‭ ‬بهدف‭ ‬جمع‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬المحار‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬هير‭ ‬شتية‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬قدرها‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬15‭ ‬مترا‭.‬

وتمكن‭ ‬الغواص‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬عبدالله‭ ‬إبراهيم‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بالمسابقة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬عقب‭ ‬جمعه‭ ‬أكبر‭ ‬كمية‭ ‬ممكنة‭ ‬من‭ ‬المحار‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الغواص‭ ‬أيوب‭ ‬علي‭ ‬الشايجي،‭ ‬فيما‭ ‬حل‭ ‬الغواص‭ ‬عدنان‭ ‬غازي‭ ‬العنزي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وكانت‭ ‬المسابقة‭ ‬قد‭ ‬قسمت‭ ‬الغواصين‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬مجموعات،‭ ‬بحيث‭ ‬تضم‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬ثلاثة‭ ‬غواصين،‭ ‬بحضور‭ ‬غواص‭ ‬تابع‭ ‬للجنة‭ ‬يتابع‭ ‬المشارك‭ ‬تحت‭ ‬الماء‭ ‬لتحقيق‭ ‬مستوى‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬الأمان‭.‬

وأشاد‭ ‬المشاركون‭ ‬بالتنظيم‭ ‬المميز‭ ‬للجنة‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬المسابقة‭ ‬بسلاسة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭.‬

وثمنوا‭ ‬المبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬بإقامة‭ ‬فعاليات‭ ‬مختصة‭ ‬بالموروث‭ ‬البحري‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬التراث‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬مارسه‭ ‬الآباء‭ ‬والأجداد‭ ‬وحفظه‭ ‬للأجيال‭ ‬المقبلة‭.‬

ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬حيث‭ ‬يقام‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬تشتهر‭ ‬فيه‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭ ‬وجعل‭ ‬منها‭ ‬مركزا‭ ‬إقليميا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬صيد‭ ‬اللؤلؤ‭.‬



MENAFN10092023000055011008ID1107041988

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث