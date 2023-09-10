وشارك‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬15‭ ‬غواصا‭ ‬محترفا‭ ‬بهدف‭ ‬جمع‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬المحار‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬هير‭ ‬شتية‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬قدرها‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬15‭ ‬مترا‭.‬

وتمكن‭ ‬الغواص‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬عبدالله‭ ‬إبراهيم‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بالمسابقة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬عقب‭ ‬جمعه‭ ‬أكبر‭ ‬كمية‭ ‬ممكنة‭ ‬من‭ ‬المحار‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الغواص‭ ‬أيوب‭ ‬علي‭ ‬الشايجي،‭ ‬فيما‭ ‬حل‭ ‬الغواص‭ ‬عدنان‭ ‬غازي‭ ‬العنزي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وكانت‭ ‬المسابقة‭ ‬قد‭ ‬قسمت‭ ‬الغواصين‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬مجموعات،‭ ‬بحيث‭ ‬تضم‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬ثلاثة‭ ‬غواصين،‭ ‬بحضور‭ ‬غواص‭ ‬تابع‭ ‬للجنة‭ ‬يتابع‭ ‬المشارك‭ ‬تحت‭ ‬الماء‭ ‬لتحقيق‭ ‬مستوى‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬الأمان‭.‬

وأشاد‭ ‬المشاركون‭ ‬بالتنظيم‭ ‬المميز‭ ‬للجنة‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬المسابقة‭ ‬بسلاسة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭.‬

وثمنوا‭ ‬المبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬بإقامة‭ ‬فعاليات‭ ‬مختصة‭ ‬بالموروث‭ ‬البحري‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬التراث‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬مارسه‭ ‬الآباء‭ ‬والأجداد‭ ‬وحفظه‭ ‬للأجيال‭ ‬المقبلة‭.‬

ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬حيث‭ ‬يقام‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬تشتهر‭ ‬فيه‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭ ‬وجعل‭ ‬منها‭ ‬مركزا‭ ‬إقليميا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬صيد‭ ‬اللؤلؤ‭.‬







