غوف تحرز أول لقب كبير في مسيرتها

وسترتقي‭ ‬غوف‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬غلتها‭ ‬من‭ ‬الالقاب‭ ‬الى‭ ‬ستة‭ ‬بينها‭ ‬أربعة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ (‬فازت‭ ‬بدورة‭ ‬أوكلاند‭ ‬النيوزيلندية‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭) ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬لرابطة‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات‭ ‬الذي‭ ‬سيصدر‭ ‬الإثنين‭ ‬خلف‭ ‬سابالينكا‭ ‬التي‭ ‬ستنتزع‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬بطلة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وستصعد‭ ‬غوف‭ ‬ايضا‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للزوجي‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬شريكتها‭ ‬ومواطنتها‭ ‬جيسيلا‭ ‬بيغولا‭ ‬بعدما‭ ‬بلغتا‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭.‬

وقالت‭ ‬غوف‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬يعني‭ ‬الكثير‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭. ‬شعرت‭ ‬وكأنني‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬صدمة‭ ‬قليلاً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬خسارة‭ ‬بطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬أحبطتني‭ ‬ولكنني‭ ‬قررت‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬ونجحت‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بهذا‭ ‬اللقب‭ ‬وهو‭ ‬الاغلى‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬الاحترافية‮»‬‭. ‬وباتت‭ ‬غوف‭ ‬ثالث‭ ‬مراهقة‭ ‬أمريكية‭ ‬تفوز‭ ‬ببطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬بعد‭ ‬تريسي‭ ‬أوستن‭ ‬وسيرينا‭ ‬وليامس‭. ‬واستغلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الواعدة‭ ‬فوزها‭ ‬لتشكر‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬شككوا‭ ‬في‭ ‬موهبتها،‭ ‬وقالت‭ ‬مازحة‭: ‬‮«‬بصراحة،‭ ‬أشكر‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يؤمنوا‭ ‬بي‭. ‬إلى‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬ظنوا‭ ‬أنهم‭ ‬كانوا‭ ‬يضعون‭ ‬الماء‭ ‬على‭ ‬لهيبي،‭ ‬لقد‭ ‬كانوا‭ ‬يضعون‭ ‬الغاز‭ ‬على‭ ‬ناري‭ ‬وأنا‭ ‬أحترق‭ ‬بشدة‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬وبرزت‭ ‬غوف‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬عندما‭ ‬بلغت‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬لكنها‭ ‬غابت‭ ‬عن‭ ‬الساحة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬بقوة‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬فشلت‭ ‬سابالينكا‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬نهائي‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬في‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب‭ ‬الكبير‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬الأسترالية‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬