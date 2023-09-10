غوف تحرز أول لقب كبير في مسيرتها

غوف تحرز أول لقب كبير في مسيرتها
التاريخ
9/10/2023 7:13:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قلبت الأمريكية كوكو غوف المصنفة سادسة عالميا الطاولة على البيلاروسية ارينا سابالينكا الثانية عندما تغلبت عليها 2-6 و6-3 و6-2 السبت في المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وتوجت بأول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية. واحتاجت غوف البالغة من العمر 19 عاما الى ساعتين وست دقائق لتحقيق فوزها الرابع على سابالينكا في ست مواجهات بينهما وأحرزت لقبها الكبير الأول في ثاني نهائي بعدما خسرت رولان غاروس عام 2022. وتوجت غوف جولتها الأمريكية بأفضل لقب ممكن أمام جمهور قياسي بلغ 28142 متفرجا، عقب فوزها بدورتي واشنطن وسينسيناتي في أغسطس، قبل قدومها إلى نيويورك. وباتت غوف أصغر أمريكية تحرز لقب فلاشينغ ميدوز منذ سيرينا وليامس في 1999 والذي كان أول ألقابها الستة في البطولة الامريكية.
وسترتقي غوف التي رفعت غلتها من الالقاب الى ستة بينها أربعة هذا العام (فازت بدورة أوكلاند النيوزيلندية مطلع العام الحالي) الى المركز الثالث في التصنيف العالمي لرابطة اللاعبات المحترفات الذي سيصدر الإثنين خلف سابالينكا التي ستنتزع الصدارة من البولندية إيغا شفيونتيك بطلة فلاشينغ ميدوز العام الماضي. وستصعد غوف ايضا إلى صدارة التصنيف العالمي للزوجي الى جانب شريكتها ومواطنتها جيسيلا بيغولا بعدما بلغتا ربع نهائي فلاشينغ ميدوز.
وقالت غوف: «هذا اللقب يعني الكثير بالنسبة لي. شعرت وكأنني في حالة صدمة قليلاً في هذه اللحظة». وأضافت: «خسارة بطولة فرنسا المفتوحة أحبطتني ولكنني قررت مواصلة العمل ونجحت في الفوز بهذا اللقب وهو الاغلى في مسيرتي الاحترافية». وباتت غوف ثالث مراهقة أمريكية تفوز ببطولة أمريكا المفتوحة بعد تريسي أوستن وسيرينا وليامس. واستغلت اللاعبة الواعدة فوزها لتشكر أولئك الذين شككوا في موهبتها، وقالت مازحة: «بصراحة، أشكر الأشخاص الذين لم يؤمنوا بي. إلى أولئك الذين ظنوا أنهم كانوا يضعون الماء على لهيبي، لقد كانوا يضعون الغاز على ناري وأنا أحترق بشدة الآن». وبرزت غوف في سن الخامسة عشرة عندما بلغت ثمن نهائي بطولة ويمبلدون عام 2019، لكنها غابت عن الساحة قبل أن تعود بقوة هذا الصيف. في المقابل، فشلت سابالينكا البالغة من العمر 25 عاما في أول نهائي لها في فلاشينغ ميدوز بعدما كانت أفضل نتيجة لها في بطولة الولايات المتحدة الدور نصف النهائي، في التتويج باللقب الكبير الثاني بعد الأول في ملبورن الأسترالية مطلع العام الحالي.
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