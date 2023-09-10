إقالة هانسي فليك

إقالة هانسي فليك
التاريخ
9/10/2023 7:13:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان يوم أمس أنه قرر إقالة المدرب هانسي فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا من منصبه، بعد خسارة الفريق الودية القاسية 1-4 على ملعبه أمام منتخب اليابان، وهي الهزيمة الرابعة التي يتعرض لها الفريق في خمسة لقاءات. وقال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني: «لقد وافقنا على أن المنتخب الأول يحتاج إلى قائد جديد بعد النتائج المحبطة مؤخرا، نحتاج إلى روح من التفاؤل والثقة مع اقتراب أمم أوروبا 2024 في بلادنا». وأضاف: «بالنسبة لي بشكل شخصي، إنها واحدة من أصعب القرارات التي اتخذتها في فترتي حتى الآن، لأنني أقدر هانسي فليك ومساعديه كخبراء في كرة القدم وكأشخاص، ورغم ذلك فإن النجاح الرياضي مهم للغاية بالنسبة للاتحاد الألماني، لذلك السبب كان القرار حتميا». وسيتولى رودي فولر، مدير المنتخب، وهانيس وولف، المدير الفني للمنتخب الألماني لأقل من 20 عاما، ومساعده ساندرو فاجنر، المسؤولية في المباراة الودية أمام فرنسا، وصيف بطل كأس العالم، والتي ستقام في دورتموند غدًا الثلاثاء. وقال البيان: «الهدف هو إيجاد خليفة لفليك في أقرب وقت ممكن». وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن مدرب بايرن ميونخ السابق جوليان ناجلسمان هو الهدف الأهم بالنسبة للمنتخب الألماني.
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