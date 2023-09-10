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إقالة هانسي فليك

9/10/2023 7:13:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬قرر‭ ‬إقالة‭ ‬المدرب‭ ‬هانسي‭ ‬فليك،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬من‭ ‬منصبه،‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬الفريق‭ ‬الودية‭ ‬القاسية‭ ‬1‭-‬4‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬اليابان،‭ ‬وهي‭ ‬الهزيمة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬لقاءات‭. ‬وقال‭ ‬بيرند‭ ‬نويندورف‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬وافقنا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬قائد‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬النتائج‭ ‬المحبطة‭ ‬مؤخرا،‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬روح‭ ‬من‭ ‬التفاؤل‭ ‬والثقة‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬بلادنا‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬بشكل‭ ‬شخصي،‭ ‬إنها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أصعب‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬في‭ ‬فترتي‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لأنني‭ ‬أقدر‭ ‬هانسي‭ ‬فليك‭ ‬ومساعديه‭ ‬كخبراء‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وكأشخاص،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬النجاح‭ ‬الرياضي‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الألماني،‭ ‬لذلك‭ ‬السبب‭ ‬كان‭ ‬القرار‭ ‬حتميا‮»‬‭. ‬وسيتولى‭ ‬رودي‭ ‬فولر،‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب،‭ ‬وهانيس‭ ‬وولف،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لأقل‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬ومساعده‭ ‬ساندرو‭ ‬فاجنر،‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬أمام‭ ‬فرنسا،‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬دورتموند‭ ‬غدًا‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقال‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬إيجاد‭ ‬خليفة‭ ‬لفليك‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬بيلد‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬مدرب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬السابق‭ ‬جوليان‭ ‬ناجلسمان‭ ‬هو‭ ‬الهدف‭ ‬الأهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭. ‬

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