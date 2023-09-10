وأعلنت‭ ‬الهيئة‭ ‬تنفيذ‭ ‬أربع‭ ‬حملات‭ ‬تفتيشية،‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬رصد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بأحكام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬المنظمة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬قانون‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وقانون‭ ‬الإقامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منوّهة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بشأن‭ ‬المخالفات‭ ‬المرصودة‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬حملتين‭ ‬تفتيشيتين‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الأولى‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬ومديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحملة‭ ‬الثانية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬وقيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭.‬

أما‭ ‬الحملة‭ ‬الثالثة‭ ‬فقد‭ ‬نفذتها‭ ‬الهيئة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬ومديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحملة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

وجددت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬دعوتها‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للتصدي‭ ‬للممارسات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والعمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬حماية‭ ‬للمجتمع‭ ‬ككل،‭ ‬داعية‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬إلى‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شكاوى‭ ‬تتعلق‭ ‬بمخالفات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والعمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ملء‭ ‬الاستمارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المخصصة‭ ‬للإبلاغ‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للهيئة‭ ‬ www ‭.‬ lmra ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬اتصال‭ ‬الهيئة‭ ‬17506055‭. ‬