((سوق العمل)) ترصد مخالفات في أربع حملات تفتيشية بثلاث محافظات
التاريخ
9/10/2023 7:13:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تواصل هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل الأدوات الرقابية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل، لضمان تحقيق العدالة والاستقرار، وتعزيز القدرة الإنتاجية، علاوة على التصدي لظاهرة العمالة غير النظامية.
وأعلنت الهيئة تنفيذ أربع حملات تفتيشية، أسفرت عن رصد مجموعة من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة ولا سيما قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، منوّهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.
وأشارت إلى تنفيذ حملتين تفتيشيتين في محافظة المحرق شارك في الحملة الأولى شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومديرية شرطة المحافظة، فيما تم تنفيذ الحملة الثانية بالتنسيق مع شؤون الزراعة والثروة البحرية في وزارة شؤون البلديات والزراعة وقيادة خفر السواحل.
أما الحملة الثالثة فقد نفذتها الهيئة بالمحافظة الشمالية بالشراكة مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومديرية شرطة المحافظة، فيما تم تنفيذ الحملة الرابعة في محافظة العاصمة بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www . lmra . gov . bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
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