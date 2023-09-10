تعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬ورود‭ ‬معلومات‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مصادر‭ ‬سرية‭ ‬تفيد‭ ‬بوجود‭ ‬شبكة‭ ‬لتهريب‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬وترويجها‭ ‬بأسلوب‭ ‬البريد‭ ‬الميت‭ ‬يترأسها‭ ‬إيراني‭ ‬الجنسية،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬الاستعانة‭ ‬بأحد‭ ‬المصادر‭ ‬السرية‭ ‬الذي‭ ‬وطد‭ ‬علاقته‭ ‬برئيس‭ ‬الشبكة‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬كيلوجرام‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭ ‬المخدرة‭ ‬مقابل‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬2200‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التسليم‭ ‬والتسلم‭ ‬بمنطقة‭ ‬سترة‭ ‬وتم‭ ‬تصوير‭ ‬المبلغ‭ ‬المالي‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬وتسليمه‭ ‬إلى‭ ‬المصدر‭ ‬السري‭ ‬والتوجه‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭. ‬وحضر‭ ‬المتهم‭ ‬مترجلًا‭ ‬من‭ ‬سيارته‭ ‬وقام‭ ‬بتسليم‭ ‬المصدر‭ ‬السري‭ ‬كيس‭ ‬نايلون‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬قطعة‭ ‬كبيرة‭ ‬الحجم‭ ‬داكنة‭ ‬اللون‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭ ‬المخدرة‭ ‬تزن‭ ‬1100‭ ‬جرام،‭ ‬وبالمقابل‭ ‬قام‭ ‬المصدر‭ ‬السري‭ ‬بتسليمه‭ ‬المبلغ‭ ‬المالي‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬وتمت‭ ‬عملية‭ ‬الاستلام‭ ‬والتسلم‭ ‬فتمت‭ ‬المداهمة‭ ‬والقبض‭ ‬على‭ ‬المتهم،‭ ‬كما‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬كيس‭ ‬نايلون‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭ ‬المخدر‭ ‬وتزن‭ ‬5‭.‬226‭ ‬كيلوجرامات‭ ‬بسيارته‭.‬