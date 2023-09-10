Monday, 11 September 2023 03:29 GMT

30 أكتوبر الحكم في استئناف محكومين بالسجن المؤبد و15 سنة لتهريب المخدرات

9/10/2023 7:13:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حجزت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬جلسة‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬للحكم‭ ‬في‭ ‬استئناف‭ ‬متهمين‭ ‬الأول‭ ‬محكوم‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬وبتغريمه‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬عن‭ ‬تهمة‭ ‬استعمال‭ ‬القوة‭ ‬والعنف‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬الموظفين‭ ‬العموميين‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬المخدرات‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬وبالحبس‭ ‬مدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬وبتغريمه‭ ‬مبلغ‭ ‬مائة‭ ‬دينار‭ ‬عن‭ ‬تهمة‭ ‬إحراز‭ ‬وحيازة‭ ‬المؤثر‭ ‬العقلي‭ ‬‮«‬الميثامفيتامين‮»‬‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي،‭ ‬والثاني‭ ‬محكوك‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬وغرامة‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬عن‭ ‬تهمة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالمواد‭ ‬المخدرة‭.‬

تعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬ورود‭ ‬معلومات‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مصادر‭ ‬سرية‭ ‬تفيد‭ ‬بوجود‭ ‬شبكة‭ ‬لتهريب‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬وترويجها‭ ‬بأسلوب‭ ‬البريد‭ ‬الميت‭ ‬يترأسها‭ ‬إيراني‭ ‬الجنسية،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬الاستعانة‭ ‬بأحد‭ ‬المصادر‭ ‬السرية‭ ‬الذي‭ ‬وطد‭ ‬علاقته‭ ‬برئيس‭ ‬الشبكة‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬كيلوجرام‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭ ‬المخدرة‭ ‬مقابل‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬2200‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التسليم‭ ‬والتسلم‭ ‬بمنطقة‭ ‬سترة‭ ‬وتم‭ ‬تصوير‭ ‬المبلغ‭ ‬المالي‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬وتسليمه‭ ‬إلى‭ ‬المصدر‭ ‬السري‭ ‬والتوجه‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭. ‬وحضر‭ ‬المتهم‭ ‬مترجلًا‭ ‬من‭ ‬سيارته‭ ‬وقام‭ ‬بتسليم‭ ‬المصدر‭ ‬السري‭ ‬كيس‭ ‬نايلون‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬قطعة‭ ‬كبيرة‭ ‬الحجم‭ ‬داكنة‭ ‬اللون‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭ ‬المخدرة‭ ‬تزن‭ ‬1100‭ ‬جرام،‭ ‬وبالمقابل‭ ‬قام‭ ‬المصدر‭ ‬السري‭ ‬بتسليمه‭ ‬المبلغ‭ ‬المالي‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬وتمت‭ ‬عملية‭ ‬الاستلام‭ ‬والتسلم‭ ‬فتمت‭ ‬المداهمة‭ ‬والقبض‭ ‬على‭ ‬المتهم،‭ ‬كما‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬كيس‭ ‬نايلون‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭ ‬المخدر‭ ‬وتزن‭ ‬5‭.‬226‭ ‬كيلوجرامات‭ ‬بسيارته‭.‬

MENAFN10092023000055011008ID1107041984

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث