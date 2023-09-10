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بايدن يتوقع بداية حقبة تعاون أقوى مع فيتنام وينفي سعيه ((لاحتواء)) الصين

9/10/2023 7:13:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هانوي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توقع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أمس‭ ‬الاحد‭ ‬‮«‬بداية‭ ‬حقبة‭ ‬تعاون‭ ‬أكبر‮»‬‭ ‬مع‭ ‬فيتنام،‭ ‬ونفى‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬‮«‬احتواء‮»‬‭ ‬الصين‭. ‬توجه‭ ‬بايدن‭ ‬الى‭ ‬هانوي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حضر‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬نيودلهي،‭ ‬وللهدف‭ ‬نفسه‭ ‬المتمثل‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬النفوذ‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬على‭ ‬أبواب‭ ‬الصين‭. ‬وأعلن‭ ‬أنه‭ ‬أبرم‭ ‬‮«‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬واسعة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬الحاكم‭ ‬نغوين‭ ‬فو‭ ‬ترونغ‭. ‬

وحتى‭ ‬الآن،‭ ‬لم‭ ‬تبرم‭ ‬فيتنام‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬أعلى‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬التقارب‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬تقيمها،‭ ‬إلا‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬والهند‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والصين‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬إن‭ ‬‮«‬فيتنام‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬شريكان‭ ‬أساسيان‮»‬‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬‮«‬مهمة‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬العالم‭. ‬

وأعلن‭ ‬بايدن‭: ‬‮«‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تعميق‭ ‬تعاوننا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التقنيات‭ ‬الناشئة‭ ‬الرئيسية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتأسيس‭ ‬لسلسلة‭ ‬توريد‭ ‬أكثر‭ ‬مقاومة‭ ‬لأشباه‭ ‬الموصلات‮»‬‭. ‬ووقعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفيتنام‭ ‬شراكة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أشباه‭ ‬الموصلات،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬‮«‬تطوير‮»‬‭ ‬قدرات‭ ‬فيتنام‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭ ‬‮«‬لصالح‭ ‬الصناعة‭ ‬الأمريكية‮»‬،‭ ‬مشيدا‭ ‬بـ«قدرة‭ (‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭) ‬على‭ ‬أداء‭ ‬دور‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬سلاسل‭ ‬توريد‭ ‬متينة‭ ‬لأشباه‭ ‬الموصلات‮»‬‭. ‬وبعبارات‭ ‬أخرى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أقل‭ ‬اعتمادا‭ ‬على‭ ‬الصين‭. ‬

الاتفاق‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬يسمح‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬يريد‭ ‬بايدن‭ ‬إعادتها‭ ‬الى‭ ‬التصنيع‭ ‬بسرعة‭ ‬كبرى‭ ‬ان‭ ‬تضمن‭ ‬إمدادات‭ ‬مكونات‭ ‬إلكترونية‭ ‬أساسية‭. ‬وهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تؤمن‭ ‬موارد‭ ‬لفيتنام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حل‭ ‬مشكلة‭ ‬تشبع‭ ‬طاقاتها‭ ‬الإنتاجية‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬تبقى‭ ‬علاقات‭ ‬واشنطن‭ ‬مع‭ ‬بكين‭ ‬متوترة،‭ ‬أكد‭ ‬بايدن‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬‮«‬احتواء‭ ‬الصين‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬بايدن‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أريد‭ ‬احتواء‭ ‬الصين‮»‬،‭ ‬متهّما‭ ‬إياها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬عينه‭ ‬بـ‮«‬البدء‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬بعض‭ ‬قواعد‭ ‬اللعبة‮»‬‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭. ‬

تطرق‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الصعوبات‮»‬‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للصين‭ ‬عبر‭ ‬إعلانه‭ ‬ان‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬‮«‬القيام‭ ‬بالكثير‭ ‬فعلا‮»‬‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬مواجهة‭ ‬بطالة‭ ‬الشباب‭ ‬‮«‬الثقيلة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬التقى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الصيني‭ ‬لي‭ ‬تشيانغ‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬الهند‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي،‭ ‬وغاب‭ ‬عنها‭ ‬نظيره‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭. ‬وقال‭ ‬بايدن‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬هانوي‭: ‬‮«‬التقيت‭ ‬المسؤول‭ ‬الثاني‮»‬‭ ‬في‭ ‬هيكلية‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬الصين‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬تحدثنا‭ ‬عن‭ ‬الاستقرار‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬صداميا‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭. ‬

وإذ‭ ‬تحرص‭ ‬هانوي‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الانحياز‭ ‬إلى‭ ‬واشنطن‭ ‬أو‭ ‬بكين،‭ ‬فإنها‭ ‬تشارك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مخاوفها‭ ‬بشأن‭ ‬مطالبات‭ ‬بكين‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬الصين‭ ‬الجنوبي،‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬مصدراً‭ ‬شبه‭ ‬دائم‭ ‬للتوتر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬يجتمع‭ ‬بايدن‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬فيتنام‭ ‬ورئيسها،‭ ‬وسيزور‭ ‬النصب‭ ‬التذكاري‭ ‬للسيناتور‭ ‬الجمهوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬جون‭ ‬ماكين‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الحرب،‭ ‬وتوفي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬

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