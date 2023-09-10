جيش النيجر يتهم فرنسا بنشر قوات استعدادا لـ((تدخل عسكري))

وتم‭ ‬خفض‭ ‬مستوى‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬فرنسا،‭ ‬القوة‭ ‬الاستعمارية‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬النيجر،‭ ‬بعدما‭ ‬أيّدت‭ ‬باريس‭ ‬بازوم‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الانقلاب‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬النظام‭ ‬النيجري‭ ‬الكولونيل‭ ‬ميجور‭ ‬أمادو‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬السبت‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬فرنسا‭ ‬تُواصل‭ ‬نشر‭ ‬قوّاتها‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬إكواس‭ (‬الجماعة‭ ‬الاقتصاديّة‭ ‬لدول‭ ‬غرب‭ ‬إفريقيا‭) ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استعدادات‭ ‬لشنّ‭ ‬عدوان‭ ‬على‭ ‬النيجر‭ ‬تُخطّط‭ ‬له‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الجماعة‮»‬‭. ‬

ووفقًا‭ ‬لبيان‭ ‬عبدالرحمن،‭ ‬لاحظ‭ ‬النظام‭ ‬العسكري‭ ‬أنّه‭ ‬تمّ‭ ‬منذ‭ ‬الأوّل‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬‮«‬نشر‭ ‬طائرتَي‭ ‬نقل‭ ‬عسكريّتَين‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬إيه‭ ‬400‭ ‬إم،‭ ‬وواحدة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬دورنييه‭ ‬328،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيزات‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‮»‬،‭ ‬وأنّ‭ ‬‮«‬مروحيّتَين‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬سوبر‭ ‬بوما‭ ‬مُتعدّدتَي‭ ‬المهمّات‮»‬‭ ‬و«نحو‭ ‬40‭ ‬مركبة‭ ‬مدرّعة‮»‬‭ ‬قد‭ ‬نُشِرت‭ ‬‮«‬في‭ ‬كاندي‭ ‬ومالانفيل‭ ‬في‭ ‬بنين‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬في‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬رست‭ ‬سفينة‭ ‬عسكريّة‭ ‬فرنسيّة‭ ‬في‭ ‬كوتونو‭ (‬بنين‭) ‬وعلى‭ ‬متنها‭ ‬أفراد‭ ‬وموارد‭ ‬عسكريّة‮»‬‭. ‬

كذلك،‭ ‬تحدّث‭ ‬العسكريّون‭ ‬الذين‭ ‬استولوا‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬زهاء‭ ‬مئة‭ ‬عمليّة‭ ‬تناوب‭ ‬لطائرات‭ ‬شحن‭ ‬عسكريّة‭ ‬أتاحت‭ ‬إنزال‭ ‬كمّيات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المعدّات‭ ‬الحربيّة‭ ‬في‭ ‬السنغال‭ ‬وساحل‭ ‬العاج‭ ‬وبنين،‭ ‬وغيرها‮»‬‭. ‬واعتبروا‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬المناورات‮»‬‭ ‬هدفها‭ ‬‮«‬إنجاح‭ ‬التدخّل‭ ‬العسكري‭ ‬ضدّ‭ ‬بلادنا‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬فرنسي‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يتم‭ ‬الاعداد‭ ‬لأي‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬نية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬تدخل‭ ‬ولا‭ ‬هجوم‭ ‬مخطط‭ ‬له‭ ‬ضد‭ ‬النيجر‮»‬‭.

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وقال‭ ‬‮«‬عُلّقت‭ ‬الشراكة‭ ‬العسكرية‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الفرنسية‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬في‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬النيجر‭. ‬السفينة‭ ‬قبالة‭ ‬كوتونو‭ ‬هي‭ ‬حاملة‭ ‬مروحيات‭ ‬برمائية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬ميسترال‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬كوريمب‭ ‬المخطط‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬والتي‭ ‬تتولى‭ ‬توفير‭ ‬الأمن‭ ‬البحري‮»‬‭.

‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬البلدان‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬خليج‭ ‬غينيا‭ ‬لمكافحة‭ ‬عمليات‭ ‬التهريب‭ (‬الصيد‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬وتهريب‭ ‬المخدرات‭...)‬‮»‬‭. ‬

ويسود‭ ‬خلاف‭ ‬بين‭ ‬النيجر‭ ‬الدولة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الساحل‭ ‬وجماعة‭ ‬إكواس‭ ‬التي‭ ‬هددت‭ ‬بالتدخل‭ ‬عسكريا‭ ‬إذا‭ ‬فشلت‭ ‬الضغوط‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬بازوم‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭. ‬وتدعم‭ ‬فرنسا‭ ‬قرارات‭ ‬اكواس‭. ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬اغسطس،‭ ‬أعلن‭ ‬قادة‭ ‬الانقلاب‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬إلغاء‭ ‬عدة‭ ‬اتفاقيات‭ ‬للتعاون‭ ‬العسكري‭ ‬مع‭ ‬فرنسا‭ ‬التي‭ ‬تنشر‭ ‬حوالى‭ ‬1500‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬معركتها‭ ‬الأوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭. ‬

واعتبر‭ ‬النظام‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الفرنسية‭ ‬باتت‭ ‬متمركزة‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬بشكل‭ ‬‮«‬غير‭ ‬شرعي‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬استقبل‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬النيجرية‭ ‬في‭ ‬زيندر‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الساحل‭ ‬لبحث‭ ‬خطة‭ ‬لانسحاب‭ ‬القدرات‭ ‬العسكرية‭ ‬الفرنسية‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬ماكرون‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬إعادة‭ ‬انتشار‭ ‬محتملة‭ ‬للقوات‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬لن‭ ‬تتم‭ ‬سوى‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬محمد‭ ‬بازوم‭. ‬وقال‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحافي‭ ‬عقب‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬نيودلهي‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬قمنا‭ ‬بأي‭ ‬إعادة‭ ‬انتشار،‭ ‬فلن‭ ‬أفعل‭ ‬ذلك‭ ‬إلا‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الرئيس‭ ‬بازوم‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬معه‭. ‬ليس‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬يأخذون‭ ‬اليوم‭ ‬الرئيس‭ ‬رهينة‮»‬‭. ‬