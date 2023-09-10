وأشار‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬إلى‭ ‬الظلم‭ ‬البالغ‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬عليه‭ ‬الأمد،‭ ‬وهو‭ ‬حرمان‭ ‬الشعبِ‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬حقوقه‭ ‬وعيشَه‭ ‬على‭ ‬أرضِه،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬صمْتَ‭ ‬العالم‭ ‬المتحضر‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المأساة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬طال‭ ‬عليها‭ ‬الأمد‭.‬

وخاطب‭ ‬الإمام‭ ‬الطيب‭ ‬جمهور‭ ‬‮«‬اللقاء‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‮»‬‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬كنتم‭ ‬تتَّفقون‭ -‬أيها‭ ‬السيدات‭ ‬والسادة‭- ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬التي‭ ‬تقول‭: ‬إنَّ‭ ‬العالمَ‭ ‬كلَّه‭ ‬أصبح‭ ‬اليوم‭ ‬وكأنه‭ ‬قريةٌ‭ ‬واحدة،‭ ‬فهل‭ ‬نتفقُ‭ ‬على‭ ‬القول‭ ‬بأنَّ‭ ‬سلامَ‭ ‬العالم‭ ‬مرتبطٌ‭ ‬أشدَّ‭ ‬الارتباط‭ ‬بسلامِ‭ ‬الشعوب،‭ ‬وأنَّ‭ ‬المنطق‭ ‬الذي‭ ‬يُقرِّر‭ ‬أنَّه‭ ‬لا‭ ‬يَسلَمُ‭ ‬الكلُّ‭ ‬إلَّا‭ ‬إذا‭ ‬سَلمَ‭ ‬الجزء،‭ ‬يُقرِّر‭ ‬بنفسِ‭ ‬الدرجةِ‭ ‬أنَّه‭ ‬لا‭ ‬سلامَ‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬بدون‭ ‬سلام‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وبخاصَّةٍ‭ ‬سلام‭ ‬فلسطين،‭ ‬ولا‭ ‬سلامَ‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬بدون‭ ‬سلام‭ ‬إفريقيا،‭ ‬ولا‭ ‬سلامَ‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬بدون‭ ‬سلامِ‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبيَّة‮»‬‭.‬