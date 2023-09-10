شيخ الأزهر يندد بالتدخل الأجنبي في شؤون الدول العربية وصـمـت الـعـالـم عـن حـرمـان شـعـب فلسـطيـن من حقوقه
التاريخ
9/10/2023 7:13:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين «اللقاء الدولي من أجل السلام» الذي تنظمه جمعية «سانت إيجيديو» المنعقد بالعاصمة الألمانية برلين، بتقديم العزاء لشعب المملكة المغربية في مصابه الجلل الذي فطر قلوب الجميع. وانتقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب التدخُّل الأجنبي في شؤون بعض الدول -وبخاصَّةٍ الدولُ العربية- لتحويلِها إلى سوقٍ رائجةٍ لتجارة الأسلحة، وما يَلزَمُ هذه التجارةَ من إثارةِ الفِتَن، وبعثِ النعرات العِرقيَّة والنِّزاعات؛ الدينيَّة والطائفية، وإيقاظها من مراقدها.
وأشار شيخ الأزهر إلى الظلم البالغ الذي طال عليه الأمد، وهو حرمان الشعبِ الفلسطيني من حقوقه وعيشَه على أرضِه، لافتا إلى صمْتَ العالم المتحضر عن هذه المأساة الإنسانية التي طال عليها الأمد.
وخاطب الإمام الطيب جمهور «اللقاء الدولي من أجل السلام» بالقول: «إذا كنتم تتَّفقون -أيها السيدات والسادة- في الحقيقة التي تقول: إنَّ العالمَ كلَّه أصبح اليوم وكأنه قريةٌ واحدة، فهل نتفقُ على القول بأنَّ سلامَ العالم مرتبطٌ أشدَّ الارتباط بسلامِ الشعوب، وأنَّ المنطق الذي يُقرِّر أنَّه لا يَسلَمُ الكلُّ إلَّا إذا سَلمَ الجزء، يُقرِّر بنفسِ الدرجةِ أنَّه لا سلامَ في أوروبا بدون سلام الشرق الأوسط، وبخاصَّةٍ سلام فلسطين، ولا سلامَ في آسيا بدون سلام إفريقيا، ولا سلامَ في أمريكا الشمالية بدون سلامِ أمريكا الجنوبيَّة».
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