Monday, 11 September 2023 03:29 GMT

شيخ الأزهر يندد بالتدخل الأجنبي في شؤون الدول العربية وصـمـت الـعـالـم عـن حـرمـان شـعـب فلسـطيـن من حقوقه

9/10/2023 7:13:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتح‭ ‬فضيلة‭ ‬الإمام‭ ‬الأكبر‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الطيب‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬حكماء‭ ‬المسلمين‭ ‬‮«‬اللقاء‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬سانت‭ ‬إيجيديو‮»‬‭ ‬المنعقد‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الألمانية‭ ‬برلين،‭ ‬بتقديم‭ ‬العزاء‭ ‬لشعب‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬مصابه‭ ‬الجلل‭ ‬الذي‭ ‬فطر‭ ‬قلوب‭ ‬الجميع‭. ‬وانتقد‭ ‬فضيلة‭ ‬الإمام‭ ‬الأكبر‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الطيب‭ ‬التدخُّل‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ -‬وبخاصَّةٍ‭ ‬الدولُ‭ ‬العربية‭- ‬لتحويلِها‭ ‬إلى‭ ‬سوقٍ‭ ‬رائجةٍ‭ ‬لتجارة‭ ‬الأسلحة،‭ ‬وما‭ ‬يَلزَمُ‭ ‬هذه‭ ‬التجارةَ‭ ‬من‭ ‬إثارةِ‭ ‬الفِتَن،‭ ‬وبعثِ‭ ‬النعرات‭ ‬العِرقيَّة‭ ‬والنِّزاعات؛‭ ‬الدينيَّة‭ ‬والطائفية،‭ ‬وإيقاظها‭ ‬من‭ ‬مراقدها‭.‬

وأشار‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬إلى‭ ‬الظلم‭ ‬البالغ‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬عليه‭ ‬الأمد،‭ ‬وهو‭ ‬حرمان‭ ‬الشعبِ‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬حقوقه‭ ‬وعيشَه‭ ‬على‭ ‬أرضِه،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬صمْتَ‭ ‬العالم‭ ‬المتحضر‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المأساة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬طال‭ ‬عليها‭ ‬الأمد‭.‬

وخاطب‭ ‬الإمام‭ ‬الطيب‭ ‬جمهور‭ ‬‮«‬اللقاء‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‮»‬‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬كنتم‭ ‬تتَّفقون‭ -‬أيها‭ ‬السيدات‭ ‬والسادة‭- ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬التي‭ ‬تقول‭: ‬إنَّ‭ ‬العالمَ‭ ‬كلَّه‭ ‬أصبح‭ ‬اليوم‭ ‬وكأنه‭ ‬قريةٌ‭ ‬واحدة،‭ ‬فهل‭ ‬نتفقُ‭ ‬على‭ ‬القول‭ ‬بأنَّ‭ ‬سلامَ‭ ‬العالم‭ ‬مرتبطٌ‭ ‬أشدَّ‭ ‬الارتباط‭ ‬بسلامِ‭ ‬الشعوب،‭ ‬وأنَّ‭ ‬المنطق‭ ‬الذي‭ ‬يُقرِّر‭ ‬أنَّه‭ ‬لا‭ ‬يَسلَمُ‭ ‬الكلُّ‭ ‬إلَّا‭ ‬إذا‭ ‬سَلمَ‭ ‬الجزء،‭ ‬يُقرِّر‭ ‬بنفسِ‭ ‬الدرجةِ‭ ‬أنَّه‭ ‬لا‭ ‬سلامَ‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬بدون‭ ‬سلام‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وبخاصَّةٍ‭ ‬سلام‭ ‬فلسطين،‭ ‬ولا‭ ‬سلامَ‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬بدون‭ ‬سلام‭ ‬إفريقيا،‭ ‬ولا‭ ‬سلامَ‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬بدون‭ ‬سلامِ‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبيَّة‮»‬‭.‬

MENAFN10092023000055011008ID1107041980

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث