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((درة البحرين)) تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض

9/10/2023 7:13:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تشارك‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬2023‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬بعاصمة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وصرح‭ ‬ياسر‭ ‬الحمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لدرة‭ ‬البحرين‭ ‬بأن‭ ‬مشاركة‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬بهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الإقليمي‭ ‬المهم‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬جناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمعرض‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ومؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬كممثلين‭ ‬للقطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬درة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬الرائدة‭ ‬بالمملكة‭.‬

ونوه‭ ‬الحمادي‭ ‬بالدور‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بالمنطقة‭ ‬وبالأخص‭ ‬بالقطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬حيث‭ ‬نشهد‭ ‬التطور‭ ‬الهائل‭ ‬والمتميز‭ ‬في‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬للاستثمار‭ ‬واستقطاب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أقطار‭ ‬العالم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬باتت‭ ‬مركزاً‭ ‬للأحداث‭ ‬العالمية‭ ‬المتميزة‭.‬

وأضاف‭ ‬الحمادي‭ ‬أن‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬تطرح‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬الرياض،‭ ‬مشروعها‭ ‬المرتقب،‭ ‬المرجان،‭ ‬والذي‭ ‬سيتم‭ ‬طرحه‭ ‬للبيع‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة،‭ ‬والذي‭ ‬سيتم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تطوير‭ ‬جزيرة‭ ‬المرجان‭ ‬5‭ ‬بمشروع‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬الرائد،‭ ‬ليضم‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬200‭ ‬فيلا‭ ‬بتصميم‭ ‬عصري‭ ‬جديد‭ ‬ومتميز،‭ ‬سيمثل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬تصاميم‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬بالبحرين‭.‬

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