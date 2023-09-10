((درة البحرين)) تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض
التاريخ
9/10/2023 7:13:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تشارك درة البحرين في معرض سيتي سكيب العالمي 2023 والذي يقام بعاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري.
وصرح ياسر الحمادي الرئيس التنفيذي لدرة البحرين بأن مشاركة درة البحرين بهذا الحدث الإقليمي المهم تأتي ضمن جناح مملكة البحرين بالمعرض والذي يضم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة التنظيم العقاري كممثلين للقطاع الحكومي، بالإضافة إلى درة البحرين، وعدد من شركات التطوير العقاري الرائدة بالمملكة.
ونوه الحمادي بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في النهوض الاقتصادي بالمنطقة وبالأخص بالقطاع العقاري، حيث نشهد التطور الهائل والمتميز في البنى التحتية للاستثمار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية من كل أقطار العالم، بالإضافة إلى أن المملكة باتت مركزاً للأحداث العالمية المتميزة.
وأضاف الحمادي أن درة البحرين تطرح في سيتي سكيب الرياض، مشروعها المرتقب، المرجان، والذي سيتم طرحه للبيع خلال الأشهر القليلة القادمة، والذي سيتم من خلاله تطوير جزيرة المرجان 5 بمشروع درة البحرين الرائد، ليضم ما يزيد على 200 فيلا بتصميم عصري جديد ومتميز، سيمثل نقلة نوعية في تصاميم المشاريع العقارية بالبحرين.
MENAFN10092023000055011008ID1107041979
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.