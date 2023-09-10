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تعيين شركة لتوفير المضيفين والمضيفات مدة عام واحد لحلبة البحرين

9/10/2023 7:13:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طرحت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬مناقصة‭ ‬لإبرام‭ ‬عقد‭ ‬وكالة‭ ‬المضيفات‭ ‬عاما‭ ‬واحدا،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬1‭ ‬اكتوبر‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

وترغب‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تعيين‭ ‬شركة‭ ‬لتوفير‭ ‬المضيفين‭ ‬والمضيفات‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬لفعاليات‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬بحسب‭ ‬المواصفات‭ ‬والمتطلبات‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭. ‬ويكون‭ ‬العقد‭ ‬بأسعار‭ ‬ثابتة‭ ‬طوال‭ ‬مدة‭ ‬العقد‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬الدفع‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاستخدام‭ ‬الفعلي‭ ‬والحاجة‭ ‬الفعلية‭ ‬للخدمة‭ (‬ Call ‭-‬ off ‭ ‬ Contract ‭). ‬وسيكون‭ ‬التعيين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬طرح‭ ‬مناقصة‭.‬

وعلى‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة،‭ ‬ممن‭ ‬تتوافر‭ ‬فيهم‭ ‬الكفاءة‭ ‬اللازمة،‭ ‬شراء‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭ ‬إلكترونياً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬المناقصات‭ ‬الإلكتروني‭ ‬التابع‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬وعلى‭ ‬مقدمي‭ ‬العطاءات‭ ‬إرفاق‭ ‬مبلغ‭ ‬الضمان‭ ‬الابتدائي‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬أو‭ ‬بنسبة‭ ‬1 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬العطاء‭.‬

ويتم‭ ‬تقديم‭ ‬الضمان‭ ‬الابتدائي‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬شيك‭ ‬مصدق‭ ‬أو‭ ‬خطاب‭ ‬ضمان‭ ‬بنكي‭ ‬أو‭ ‬بوليصة‭ ‬تأمين‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المحلية‭ ‬أو‭ ‬نقداً‭ (‬أو‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬منصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭) ‬على‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬ساري‭ ‬المفعول‭ ‬طوال‭ ‬المدة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬أعلاه‭.‬

وتخضع‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬لأحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬36‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬والمشتريات‭ ‬والمبيعات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬الصادرة‭ ‬بالمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬37‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬مراعاة‭ ‬الشروط‭ ‬الآتية‭ ‬وهي‭: ‬أن‭ ‬ترفق‭ ‬نسخة‭ ‬صالحة‭ ‬السريان‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مشتملة‭ ‬على‭ ‬نشاط‭ ‬موضوع‭ ‬المناقصة‭ ‬ضمن‭ ‬أنشطتها،‭ ‬وأن‭ ‬ترفق‭ ‬نسخة‭ ‬صالحة‭ ‬السريان‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬لإثبات‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭. ‬وتعطى‭ ‬المؤسسات‭ ‬بالغة‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬أفضليه‭ ‬بنسبة‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التقييم‭ ‬المالي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬ضمن‭ ‬عطاءاتها‭ ‬المقدمة‭ ‬للمناقصة‭ (‬شهادة‭ ‬تصنيف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭) ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة،‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬الموردين‭ ‬غير‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬المناقصات‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرابط‭ ‬الإلكتروني‭. ‬وللمساعدة‭ ‬يرجى‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المعنيين‭ ‬بمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭.‬

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