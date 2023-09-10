تعيين شركة لتوفير المضيفين والمضيفات مدة عام واحد لحلبة البحرين
التاريخ
9/10/2023 7:13:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طرحت حلبة البحرين الدولية في الموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات مناقصة لإبرام عقد وكالة المضيفات عاما واحدا، وسيتم تسلم مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة إلى تاريخ 1 اكتوبر 2024 على ان يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
وترغب حلبة البحرين الدولية في تعيين شركة لتوفير المضيفين والمضيفات مدة عام واحد لفعاليات حلبة البحرين الدولية بحسب المواصفات والمتطلبات المذكورة في وثائق المناقصة. ويكون العقد بأسعار ثابتة طوال مدة العقد حيث يتم الدفع بناء على الاستخدام الفعلي والحاجة الفعلية للخدمة ( Call - off Contract ). وسيكون التعيين عن طريق طرح مناقصة.
وعلى الراغبين في المشاركة في هذه المناقصة، ممن تتوافر فيهم الكفاءة اللازمة، شراء وثائق المناقصة إلكترونياً من خلال نظام المناقصات الإلكتروني التابع لمجلس المناقصات والمزايدات، وعلى مقدمي العطاءات إرفاق مبلغ الضمان الابتدائي المشار إليه أو بنسبة 1 % من قيمة العطاء.
ويتم تقديم الضمان الابتدائي على شكل شيك مصدق أو خطاب ضمان بنكي أو بوليصة تأمين من إحدى المؤسسات المالية المحلية أو نقداً (أو بحسب ما هو منصوص عليه في وثائق المناقصة) على ان يكون ساري المفعول طوال المدة المنصوص عليها أعلاه.
وتخضع هذه المناقصة لأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002. كما يجب مراعاة الشروط الآتية وهي: أن ترفق نسخة صالحة السريان من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة ضمن أنشطتها، وأن ترفق نسخة صالحة السريان من شهادة صادرة من وزارة العمل لإثبات نسبة البحرنة. وتعطى المؤسسات بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة أفضليه بنسبة 10 % في مرحلة التقييم المالي، على أن تقدم هذه المؤسسات ضمن عطاءاتها المقدمة للمناقصة (شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ويجب على الموردين غير المسجلين في نظام المناقصات الإلكتروني بمجلس المناقصات والمزايدات التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني. وللمساعدة يرجى التواصل مع المعنيين بمجلس المناقصات والمزايدات عبر الموقع الإلكتروني.
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