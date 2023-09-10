((زين البحرين)) المشغل الأول لخاصية سامسونج المتقدمة لنقل الشريحة الإلكترونية (Esim) في المنطقة
التاريخ
9/10/2023 7:13:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصبحت زين البحرين، الشركة الرائدة في مجال ابتكارات الاتصالات في المملكة، المشغل الأول لإطلاق خاصية سامسونج المتقدمة لنقل الشريحة الإلكترونية ( eSIM ) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يعزز من كفاءات شبكتها.
تتيح خاصية سامسونج المتقدمة لنقل شريحة ( eSIM ) إلى تحويل الشريحة الفعلية الخاصة بهم إلى eSIM )) أو تحويل شريحة ( eSIM )
الحالية إلى جهاز آخر من خلال أجهزة سامسونج الخاصة من دون الحاجة إلى زيارة أفرع زين البحرين، وذلك يأتي كجزء من جهود زين في توفير تجربة مميزة للعملاء.
وبهذه المناسبة، قال علي عيسى اليهام، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في زين البحرين: «تفتخر زين البحرين بكونها الشركة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تقدم أحدث التطورات التكنولوجية لعملائها. توفر خاصية سامسونج المتقدمة
لنقل الشريحة الإلكترونية ( eSIM ) للعملاء عملية تحويل أكثر سلاسة مباشرةً من أجهزتهم القديمة إلى أجهزة سامسونج الجديدة الخاصة بهم بخطوات بسيطة ومباشرة من الجهاز نفسه».
وتم حالياً تفعيل خاصية نقل شريحة ( eSIM ) المتقدمة لأحدث أجهزة سامسونج الذكية، وسيتم تفعيلها قريباً لتشمل سامسونج Flip 5 وسامسونج Fold 5..
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