تتيح‭ ‬خاصية‭ ‬سامسونج‭ ‬المتقدمة‭ ‬لنقل‭ ‬شريحة‭ (‬ eSIM ‭) ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬الشريحة‭ ‬الفعلية‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬إلى‭ ‬ eSIM ‭)) ‬أو‭ ‬تحويل‭ ‬شريحة‭ (‬ eSIM ‭)

‬الحالية‭ ‬إلى‭ ‬جهاز‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أجهزة‭ ‬سامسونج‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬أفرع‭ ‬زين‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬يأتي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬زين‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬تجربة‭ ‬مميزة‭ ‬للعملاء‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬اليهام،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬تفتخر‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بكونها‭ ‬الشركة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬لعملائها‭. ‬توفر‭ ‬خاصية‭ ‬سامسونج‭ ‬المتقدمة‭

‬لنقل‭ ‬الشريحة‭ ‬الإلكترونية‭ (‬ eSIM ‭) ‬للعملاء‭ ‬عملية‭ ‬تحويل‭ ‬أكثر‭ ‬سلاسة‭ ‬مباشرةً‭ ‬من‭ ‬أجهزتهم‭ ‬القديمة‭ ‬إلى‭ ‬أجهزة‭ ‬سامسونج‭ ‬الجديدة‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬بخطوات‭ ‬بسيطة‭ ‬ومباشرة‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬نفسه‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬حالياً‭ ‬تفعيل‭ ‬خاصية‭ ‬نقل‭ ‬شريحة‭ (‬ eSIM ‭) ‬المتقدمة‭ ‬لأحدث‭ ‬أجهزة‭ ‬سامسونج‭ ‬الذكية،‭ ‬وسيتم‭ ‬تفعيلها‭ ‬قريباً‭ ‬لتشمل‭ ‬سامسونج‭ ‬ Flip ‭ ‬5‭ ‬وسامسونج‭ ‬ Fold ‭ ‬5‭..‬