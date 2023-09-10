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رئيس الأعلى للشؤون الإسلامية يشيد بعمق العلاقات الأخوية بين البحرين ومصر

9/10/2023 7:13:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬‮«‬القاهرة‮»‬،‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬مختار‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬الأوقاف‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭. ‬

وأشاد‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وما‭ ‬يجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬ثوابت‭ ‬وقيم‭ ‬ومشتركات،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬علاقتهما‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬متنام‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرؤى‭ ‬الثاقبة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬العميق‭ ‬للجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬المصرية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭. ‬

كما‭ ‬هنأ‭ ‬الوزير‭ ‬المصري‭ ‬بالنجاح‭ ‬الكبير‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الرابع‭ ‬والثلاثين‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬الذي‭ ‬اختتم‭ ‬أعماله‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬بمشاركة‭ ‬عالمية‭ ‬واسعة،‭ ‬والذي‭ ‬حمل‭ ‬عنوان‭: (‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والوسائل‭ ‬العصرية‭ ‬للخطاب‭ ‬الديني‭).‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ثمن‭ ‬وزير‭ ‬الأوقاف‭ ‬المصري‭ ‬مشاركة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬مسؤولي‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬تسهم‭ ‬دائمًا‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الإسلام‭ ‬والمسلمين‭.‬

وكان‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬قد‭ ‬شارك‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الرابع‭ ‬والثلاثين‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬القاهرة‭ ‬بعنوان‭: (‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والوسائل‭ ‬العصرية‭ ‬للخطاب‭ ‬الديني‭)‬،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬وبمشاركة‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬والمفتين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬والعلماء‭ ‬والدعاة‭ ‬والباحثين‭. ‬

وأشاد‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بموضوع‭ ‬المؤتمر،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواكبة‭ ‬العصر‭ ‬وتطوراته،‭ ‬والاستفادة‭ ‬المثلى‭ ‬من‭ ‬معطياته‭ ‬ونتاجاته،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬ترشيدها‭ ‬والحذر‭ ‬من‭ ‬انفلاتها‭ ‬أو‭ ‬استغلالها‭ ‬بشكل‭ ‬سيئ‭.‬

ودعا‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وما‭ ‬أتاحه‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬ومنصات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬ضرورة‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستخدام‭ ‬الصحيح‭ ‬للمواقع‭ ‬والمنصات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وحماية‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬من‭ ‬أخطار‭ ‬الانفلات‭ ‬في‭ ‬استخدامها،‭ ‬ما‭ ‬يستدعي‭ ‬الإلمام‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأمان‭ ‬الرقمي‭ ‬فيها،‭ ‬ووضع‭ ‬ضوابط‭ ‬شرعية‭ ‬واضحة‭ ‬لتوظيفها‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الإفتاء‭ ‬والخطاب‭ ‬الديني‭ ‬والعمل‭ ‬الدعوي،‭ ‬وتوقيع‭ ‬بروتوكولات‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدينية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالاستخدام‭ ‬الرشيد‭ ‬للفضاء‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التكامل‭ ‬المنشود‭ ‬في‭ ‬عالمنا‭ ‬الإسلامي،‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬الخيرة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الإسلام‭ ‬والمسلمين‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬ينعقد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ (‬9-10‭) ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: (‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والوسائل‭ ‬العصرية‭ ‬للخطاب‭ ‬الديني،‭ ‬بين‭ ‬الاستخدام‭ ‬الرشيد‭ ‬والخروج‭ ‬عن‭ ‬الجادة‭) ‬ويناقش‭ ‬المحاور‭ ‬الآتية‭: ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ضرورة‭ ‬العصر،‭ ‬والوسائل‭ ‬غير‭ ‬التقليدية‭ ‬وأثرها‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الخطاب‭ ‬الديني،‭ ‬والفتوى‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والتحفيظ‭ ‬والتدريس‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬والاستخدام‭ ‬غير‭ ‬الرشيد‭ ‬للفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وتصحيح‭ ‬المسار،‭ ‬والاستخدام‭ ‬غير‭ ‬الرشيد‭ ‬للوسائل‭ ‬العصرية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الدعوي‭ ‬وتصحيح‭ ‬المسار‭. ‬

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