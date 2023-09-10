حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬العرب‭ ‬مؤيد‭ ‬اللامي،‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحريات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الزغيلات،‭ ‬وأمين‭ ‬سر‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬الإماراتية‭ ‬فضيلة‭ ‬المعيني،‭ ‬بمشاركة‭ ‬ممثلة‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الحريات‭ ‬زهراء‭ ‬حبيب،‭ ‬وبحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬نقابات‭ ‬وهيئات‭ ‬وجمعيات‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭.‬

وتطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬المنهجية‭ ‬التي‭ ‬استندت‭ ‬اللجنة‭ ‬إليها‭ ‬لإصدار‭ ‬التقرير،‭ ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحريات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬زغيلات‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬استندت‭ ‬إلى‭ ‬منهجية‭ ‬علمية‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬تحليل‭ ‬التنظيمات‭ ‬النقابية‭ ‬لأوضاع‭ ‬الحريات‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬العربية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قيام‭ ‬مسؤول‭ ‬لجنة‭ ‬الحريات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬نقابة‭ ‬بإعداد‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬المشهد‭ ‬في‭ ‬بلاده،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬ميدانية‭ ‬تم‭ ‬إجراؤها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬لجان‭ ‬الحريات‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وكان‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬السابقة‭ ‬قد‭ ‬تقدم‭ ‬بتقريره‭ ‬الدوري‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬الحريات‭ ‬الصحفية‭ ‬لعام‭ ‬2022‭ ‬والربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬أكد‭ ‬عدم‭ ‬خضوع‭ ‬أي‭ ‬صحفي‭ ‬للمحاكمة‭ ‬وعدم‭ ‬صدور‭ ‬أي‭ ‬قرارات‭ ‬تأديبية‭ ‬أو‭ ‬غرامات‭ ‬على‭ ‬الصحفيين،‭ ‬وأن‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬مصونة‭ ‬بحكم‭ ‬الدستور‭ ‬والأطر‭ ‬القانونية‭. ‬

وأشار‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬تعديلات‭ ‬قانون‭ ‬الصحافة‭ ‬والإعلام‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭ ‬إقرارها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬وهي‭ ‬تعديلات‭ ‬جاءت‭ ‬ليتناسب‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬الإعلام‭ ‬الحديث،‭ ‬وظهور‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والصحافة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬مواكبتها‭ ‬أولاً‭ ‬بأول‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬ان‭ ‬التعديلات‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭.‬

وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬نفسه،‭ ‬ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الحريات‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬توقيت‭ ‬إرسال‭ ‬كل‭ ‬نقابة‭ ‬عربية‭ ‬تقريرها‭ ‬للاتحاد،‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬إطلاق‭ ‬التقرير‭ ‬الرسمي‭ ‬المجمع‭ ‬في‭ ‬موعده‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مايو،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الاتحادات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬المبادئ‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬النقابات‭ ‬كأعضاء‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬العرب،‭ ‬وكذلك‭ ‬ضرورة‭ ‬مناقشة‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬المنظمة‭ ‬للعمل‭ ‬الصحفي‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬وتطويرها‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬أوضاع‭ ‬تطور‭ ‬الحريات‭ ‬الصحفية،‭ ‬والحريات‭ ‬العامة‭.‬

وناقش‭ ‬الأعضاء‭ ‬دور‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬وإدارة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحفية،‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساعدات‭ ‬المالية‭ ‬لها،‭ ‬وتأثير‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬والصحفيين‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬ورصد‭ ‬التأثيرات‭ ‬السلبية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬توظيف‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الصحفي‭ ‬والإعلامي‭.‬

وبحثت‭ ‬اللجنة‭ ‬خطة‭ ‬عملها‭ ‬وأهدافها‭ ‬العامة‭ ‬كتفعيل‭ ‬دور‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الإشكاليات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحريات‭ ‬الإعلامية،‭ ‬وتعميق‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬وكليات‭ ‬وأقسام‭ ‬ومعاهد‭ ‬الإعلام،‭ ‬وضرورة‭ ‬فتح‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬والحوار‭ ‬مع‭ ‬الهيئات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬والمراكز‭ ‬البحثية‭ ‬المعنية‭ ‬بالحريات،‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬حلول‭ ‬عملية‭ ‬تنفيذية‭ ‬لزيادة‭ ‬وعي‭ ‬الصحفيين‭ ‬بالجانب‭ ‬التشريعي‭ ‬وأخلاقيات‭ ‬المهنة‭.‬