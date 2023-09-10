Monday, 11 September 2023 03:28 GMT

جمعية الصحفيين البحرينية تشارك في حفل إطلاق تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي

9/10/2023 7:13:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬للحريات‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬العرب‭ ‬اجتماعها‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬حفل‭ ‬إطلاق‭ ‬تقرير‭ ‬الحريات‭ ‬الصحفية‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬لعام‭ ‬2022‭-‬2023؛‭ ‬لمناقشة‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬حالة‭ ‬الحريات‭ ‬الصحفية‭ ‬لعام‭ ‬2022‭-‬2023م،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إصداره‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بدعم‭ ‬ورعاية‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬الإماراتية‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬العرب‭ ‬مؤيد‭ ‬اللامي،‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحريات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الزغيلات،‭ ‬وأمين‭ ‬سر‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬الإماراتية‭ ‬فضيلة‭ ‬المعيني،‭ ‬بمشاركة‭ ‬ممثلة‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الحريات‭ ‬زهراء‭ ‬حبيب،‭ ‬وبحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬نقابات‭ ‬وهيئات‭ ‬وجمعيات‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭.‬

وتطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬المنهجية‭ ‬التي‭ ‬استندت‭ ‬اللجنة‭ ‬إليها‭ ‬لإصدار‭ ‬التقرير،‭ ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحريات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬زغيلات‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬استندت‭ ‬إلى‭ ‬منهجية‭ ‬علمية‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬تحليل‭ ‬التنظيمات‭ ‬النقابية‭ ‬لأوضاع‭ ‬الحريات‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬العربية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قيام‭ ‬مسؤول‭ ‬لجنة‭ ‬الحريات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬نقابة‭ ‬بإعداد‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬المشهد‭ ‬في‭ ‬بلاده،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬ميدانية‭ ‬تم‭ ‬إجراؤها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬لجان‭ ‬الحريات‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وكان‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬السابقة‭ ‬قد‭ ‬تقدم‭ ‬بتقريره‭ ‬الدوري‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬الحريات‭ ‬الصحفية‭ ‬لعام‭ ‬2022‭ ‬والربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬أكد‭ ‬عدم‭ ‬خضوع‭ ‬أي‭ ‬صحفي‭ ‬للمحاكمة‭ ‬وعدم‭ ‬صدور‭ ‬أي‭ ‬قرارات‭ ‬تأديبية‭ ‬أو‭ ‬غرامات‭ ‬على‭ ‬الصحفيين،‭ ‬وأن‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬مصونة‭ ‬بحكم‭ ‬الدستور‭ ‬والأطر‭ ‬القانونية‭. ‬

وأشار‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬تعديلات‭ ‬قانون‭ ‬الصحافة‭ ‬والإعلام‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭ ‬إقرارها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬وهي‭ ‬تعديلات‭ ‬جاءت‭ ‬ليتناسب‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬الإعلام‭ ‬الحديث،‭ ‬وظهور‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والصحافة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬مواكبتها‭ ‬أولاً‭ ‬بأول‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬ان‭ ‬التعديلات‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭.‬

وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬نفسه،‭ ‬ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الحريات‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬توقيت‭ ‬إرسال‭ ‬كل‭ ‬نقابة‭ ‬عربية‭ ‬تقريرها‭ ‬للاتحاد،‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬إطلاق‭ ‬التقرير‭ ‬الرسمي‭ ‬المجمع‭ ‬في‭ ‬موعده‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مايو،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الاتحادات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬المبادئ‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬النقابات‭ ‬كأعضاء‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬العرب،‭ ‬وكذلك‭ ‬ضرورة‭ ‬مناقشة‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬المنظمة‭ ‬للعمل‭ ‬الصحفي‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬وتطويرها‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬أوضاع‭ ‬تطور‭ ‬الحريات‭ ‬الصحفية،‭ ‬والحريات‭ ‬العامة‭.‬

وناقش‭ ‬الأعضاء‭ ‬دور‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬وإدارة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحفية،‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساعدات‭ ‬المالية‭ ‬لها،‭ ‬وتأثير‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬والصحفيين‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬ورصد‭ ‬التأثيرات‭ ‬السلبية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬توظيف‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الصحفي‭ ‬والإعلامي‭.‬

وبحثت‭ ‬اللجنة‭ ‬خطة‭ ‬عملها‭ ‬وأهدافها‭ ‬العامة‭ ‬كتفعيل‭ ‬دور‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الإشكاليات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحريات‭ ‬الإعلامية،‭ ‬وتعميق‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬وكليات‭ ‬وأقسام‭ ‬ومعاهد‭ ‬الإعلام،‭ ‬وضرورة‭ ‬فتح‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬والحوار‭ ‬مع‭ ‬الهيئات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬والمراكز‭ ‬البحثية‭ ‬المعنية‭ ‬بالحريات،‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬حلول‭ ‬عملية‭ ‬تنفيذية‭ ‬لزيادة‭ ‬وعي‭ ‬الصحفيين‭ ‬بالجانب‭ ‬التشريعي‭ ‬وأخلاقيات‭ ‬المهنة‭.‬

MENAFN10092023000055011008ID1107041975

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث