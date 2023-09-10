أمانة العاصمة تزيل 2700 ملصق عشوائي خلال 8 أشهر

أمانة العاصمة تزيل 2700 ملصق عشوائي خلال 8 أشهر
التاريخ
9/10/2023 7:13:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن جهود أمانة العاصمة للحفاظ على المظهر العام وإبراز العاصمة بصورة لائقة قام المختصون بإزالة 2700 ملصق عشوائي مخالف منذ يناير وحتى شهر أغسطس 2023 ضمن سلسلة حملاتها التفتيشية المكثفة لإزالة الملصقات العشوائية التي تشمل جميع مناطق محافظة العاصمة.
وذكرت أمانة العاصمة أن هذه الحملات تأتي للحد من ظاهرة انتشار الإعلانات العشوائية المخالفة، وللحفاظ على العاصمة نظيفة وجميلة حيث تشمل جميع المناطق السياحية ومحطات الكهرباء واللوحات المرورية.
وبينت أن المناطق التي تكثر فيها الملصقات هي في المناطق السكنية المكتظة كالحورة والقضيبية والجفير وأم الحصم إلى جانب وسط المنامة، موضحة أن وضع الملصقات والإعلانات العشوائية على اللوحات الإرشادية المرورية أو أسماء الشوارع وأعمدة الإنارة يمثل خطورة كبيرة على مستخدمي الطرق نظرا إلى تسبب هذه الملصقات في إخفاء المعلومات الموجودة على اللوحات الإرشادية، كما أن بعض الملصقات تشوه الأملاك الخاصة والعامة وتلحق الضرر بها.
ودعت الأمانة الأفراد وأصحاب المحلات التجارية إلى الامتناع عن وضع الإعلانات والملصقات واللافتات العشوائية على جدران وواجهات المباني في المناطق أو على اللوحات الإرشادية أو الإعلانية في الشوارع والميادين العامة، واستخدام الوسائل المتاحة والقنوات الإعلانية الأخرى التي يسمح القانون بالترخيص بها للترويج عن منتجاتهم لما تمثله هذه الظاهرة السلبية من تشويه للمنظر العام.
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