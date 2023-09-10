أمانة العاصمة تزيل 2700 ملصق عشوائي خلال 8 أشهر

وذكرت‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬تأتي‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬ظاهرة‭ ‬انتشار‭ ‬الإعلانات‭ ‬العشوائية‭ ‬المخالفة،‭ ‬وللحفاظ‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬نظيفة‭ ‬وجميلة‭ ‬حيث‭ ‬تشمل‭ ‬جميع‭ ‬المناطق‭ ‬السياحية‭ ‬ومحطات‭ ‬الكهرباء‭ ‬واللوحات‭ ‬المرورية‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تكثر‭ ‬فيها‭ ‬الملصقات‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬المكتظة‭ ‬كالحورة‭ ‬والقضيبية‭ ‬والجفير‭ ‬وأم‭ ‬الحصم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وسط‭ ‬المنامة،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬الملصقات‭ ‬والإعلانات‭ ‬العشوائية‭ ‬على‭ ‬اللوحات‭ ‬الإرشادية‭ ‬المرورية‭ ‬أو‭ ‬أسماء‭ ‬الشوارع‭ ‬وأعمدة‭ ‬الإنارة‭ ‬يمثل‭ ‬خطورة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مستخدمي‭ ‬الطرق‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬تسبب‭ ‬هذه‭ ‬الملصقات‭ ‬في‭ ‬إخفاء‭ ‬المعلومات‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬اللوحات‭ ‬الإرشادية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الملصقات‭ ‬تشوه‭ ‬الأملاك‭ ‬الخاصة‭ ‬والعامة‭ ‬وتلحق‭ ‬الضرر‭ ‬بها‭. ‬

ودعت‭ ‬الأمانة‭ ‬الأفراد‭ ‬وأصحاب‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬إلى‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬الإعلانات‭ ‬والملصقات‭ ‬واللافتات‭ ‬العشوائية‭ ‬على‭ ‬جدران‭ ‬وواجهات‭ ‬المباني‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬اللوحات‭ ‬الإرشادية‭ ‬أو‭ ‬الإعلانية‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬والميادين‭ ‬العامة،‭ ‬واستخدام‭ ‬الوسائل‭ ‬المتاحة‭ ‬والقنوات‭ ‬الإعلانية‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يسمح‭ ‬القانون‭ ‬بالترخيص‭ ‬بها‭ ‬للترويج‭ ‬عن‭ ‬منتجاتهم‭ ‬لما‭ ‬تمثله‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬السلبية‭ ‬من‭ ‬تشويه‭ ‬للمنظر‭ ‬العام‭. ‬