((الأهلية لأمراض الدم الوراثية)) تنظم حفلها السنوي لتكريم طلابها المتفوقين
التاريخ
9/10/2023 7:13:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت الجمعية الأهلية لأمراض الدم الوراثية حفلها السنوي لتكريم الطلبة المتفوقين، بقاعة الجسرة التابعة لمستشفى ابن النفيس، يوم السبت 9 سبتمبر 2023م، وذلك بحضور النائب الدكتور هشام العشيري وأعضاء الجمعية، وقد بلغ عدد الطلبة والطالبات المتفوقين لهذا العام 32 متفوقاً
وقد بدأ الحفل بآيات عطرة من القرآن الكريم، قامت بتلاوتها الطالبة حافظة القرآن الكريم يمنى صلاح جناحي عضو فريق إيمان العطاء التطوعي التابع لمدرسة الإيمان قسم البنات اللاتي قمن بتنظيم الحفل.
وقامت الدكتورة شيخة العريض رئيسة الجمعية بإلقاء كلمة ترحيبية وتهنئة الطلاب على تفوقهم رغم مضاعفات المرض حيث إن المرض زادهم إصراراً على النجاح ولم يشكل لهم عقبة في مسيرتهم التعليمية وهم قادرون على تخطي العقبات والوصول إلى أهدافهم، وذلك بدعم ومساندة مستمرة من الجمعية التي ترافقهم في هذه المسيرة دائما، فنجاح الجمعية من نجاحهم.
وأضافت دكتورة شيخة: «تتمنى الجمعية اليوم الذي تكون فيه مملكتنا الحبيبة خالية من أمراض الدم الوراثية من خلال زيادة وعي الشباب ومعرفتهم بكيفية انتقال هذه الأمراض، من خلال برنامج الفحص قبل الزواج، وتدعو الجمعية المجتمع بالتكاتف لنشر الوعي من أجل جيل سليم».
كما إن الجمعية على كل الاستعداد لتقديم المحاضرات التثقيفية للمؤسسات والوزارات وتأكيد دور وزارة التربية والتعليم في تقديم الخدمات التثقيفية للمعلمين وطلبة المدارس في جميع المراحل وتحديدا المرحلة الثانوية لأنها أهم مرحلة إدراكية والأنسب قبل اتخاذ قرار الزواج.
قامت الجمعية بتكريم عضو الجمعية النشيط الطالب محمد الصافي الذي يحرص على حضور جميع فعاليات الجمعية والمشاركة في التنظيم.
وفي الختام قامت شركة ام دي سي بإهداء المرضى بطاقات تخفيض مجانية للمستشفيات مدى الحياة.
وأعرب المرضى عن جزيل شكرهم وامتنانهم للجمعية على الخدمات المجانية والمتنوعة المستمرة التي تقدمها للمرضى من تأهيلية وترفيهية ودروس تقوية وغيرها، وسعيها لتقديم الأفضل بدعم ومساندة مؤسسات ووزارات الدولة وسواعد الخير.
ودعت ليلى الحسيني مدير العلاقات العامة في الجمعية إلى ضرورة التواصل مع الجمعية عبر قنوات التواصل الاجتماعي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية للمرضى من فئة فقر الدم المنجلي والثلاسيما والهيموفيليا.
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