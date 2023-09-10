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((الأهلية لأمراض الدم الوراثية)) تنظم حفلها السنوي لتكريم طلابها المتفوقين

9/10/2023 7:13:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬الجمعية‭ ‬الأهلية‭ ‬لأمراض‭ ‬الدم‭ ‬الوراثية‭ ‬حفلها‭ ‬السنوي‭ ‬لتكريم‭ ‬الطلبة‭ ‬المتفوقين،‭ ‬بقاعة‭ ‬الجسرة‭ ‬التابعة‭ ‬لمستشفى‭ ‬ابن‭ ‬النفيس،‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬9‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬هشام‭ ‬العشيري‭ ‬وأعضاء‭ ‬الجمعية،‭ ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬المتفوقين‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬32‭ ‬متفوقاً

وقد‭ ‬بدأ‭ ‬الحفل‭ ‬بآيات‭ ‬عطرة‭ ‬من‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬قامت‭ ‬بتلاوتها‭ ‬الطالبة‭ ‬حافظة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬يمنى‭ ‬صلاح‭ ‬جناحي‭ ‬عضو‭ ‬فريق‭ ‬إيمان‭ ‬العطاء‭ ‬التطوعي‭ ‬التابع‭ ‬لمدرسة‭ ‬الإيمان‭ ‬قسم‭ ‬البنات‭ ‬اللاتي‭ ‬قمن‭ ‬بتنظيم‭ ‬الحفل‭.‬

وقامت‭ ‬الدكتورة‭ ‬شيخة‭ ‬العريض‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية‭ ‬بإلقاء‭ ‬كلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬وتهنئة‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬تفوقهم‭ ‬رغم‭ ‬مضاعفات‭ ‬المرض‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المرض‭ ‬زادهم‭ ‬إصراراً‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬ولم‭ ‬يشكل‭ ‬لهم‭ ‬عقبة‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‭ ‬التعليمية‭ ‬وهم‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬تخطي‭ ‬العقبات‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬أهدافهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬التي‭ ‬ترافقهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬دائما،‭ ‬فنجاح‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬نجاحهم‭.‬

وأضافت‭ ‬دكتورة‭ ‬شيخة‭: ‬‮«‬تتمنى‭ ‬الجمعية‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬تكون‭ ‬فيه‭ ‬مملكتنا‭ ‬الحبيبة‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬الدم‭ ‬الوراثية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬وعي‭ ‬الشباب‭ ‬ومعرفتهم‭ ‬بكيفية‭ ‬انتقال‭ ‬هذه‭ ‬الأمراض،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬الفحص‭ ‬قبل‭ ‬الزواج،‭ ‬وتدعو‭ ‬الجمعية‭ ‬المجتمع‭ ‬بالتكاتف‭ ‬لنشر‭ ‬الوعي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جيل‭ ‬سليم‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬إن‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الاستعداد‭ ‬لتقديم‭ ‬المحاضرات‭ ‬التثقيفية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والوزارات‭ ‬وتأكيد‭ ‬دور‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬التثقيفية‭ ‬للمعلمين‭ ‬وطلبة‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المراحل‭ ‬وتحديدا‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬لأنها‭ ‬أهم‭ ‬مرحلة‭ ‬إدراكية‭ ‬والأنسب‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬الزواج‭.‬

قامت‭ ‬الجمعية‭ ‬بتكريم‭ ‬عضو‭ ‬الجمعية‭ ‬النشيط‭ ‬الطالب‭ ‬محمد‭ ‬الصافي‭ ‬الذي‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬جميع‭ ‬فعاليات‭ ‬الجمعية‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬الختام‭ ‬قامت‭ ‬شركة‭ ‬ام‭ ‬دي‭ ‬سي‭ ‬بإهداء‭ ‬المرضى‭ ‬بطاقات‭ ‬تخفيض‭ ‬مجانية‭ ‬للمستشفيات‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭.‬

وأعرب‭ ‬المرضى‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬شكرهم‭ ‬وامتنانهم‭ ‬للجمعية‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬المجانية‭ ‬والمتنوعة‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬للمرضى‭ ‬من‭ ‬تأهيلية‭ ‬وترفيهية‭ ‬ودروس‭ ‬تقوية‭ ‬وغيرها،‭ ‬وسعيها‭ ‬لتقديم‭ ‬الأفضل‭ ‬بدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬مؤسسات‭ ‬ووزارات‭ ‬الدولة‭ ‬وسواعد‭ ‬الخير‭.‬

ودعت‭ ‬ليلى‭ ‬الحسيني‭ ‬مدير‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجمعية‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الجمعية‭ ‬للمرضى‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي‭ ‬والثلاسيما‭ ‬والهيموفيليا‭. ‬

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