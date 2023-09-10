وقد‭ ‬ثمن‭ ‬السفير‭ ‬مسار‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬الأصعدة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬وتنمية‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬وآمال‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.

‬‮

‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشاد‭ ‬أنطون‭ ‬كابيكوف‭ ‬بمستوى‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وروسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬واسعة‭ ‬للتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭. ‬