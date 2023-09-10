سفيـر البحـرين لدى روسـيا الاتحاديـة يجتمع مع مستشار الرئـيس الـروسي
التاريخ
9/10/2023 7:13:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع أحمد عبدالرحمن الساعاتي، سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية، مع أنطون كابيكوف، مستشار فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي الدولي الشرقي المُقام في مدينة «فلاديفاستوك» الروسية، خلال الفترة من 10 - 13 سبتمبر الجاري، وبرعاية كريمة من فخامة الرئيس الروسي.
وقد ثمن السفير مسار علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين في شتى الأصعدة، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على توطيد وتنمية التعاون في كل ما من شأنه تحقيق تطلعات وآمال البلدين والشعبين الصديقين.
من جهته، أشاد أنطون كابيكوف بمستوى العلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون وفتح آفاق واسعة للتنسيق الثنائي بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
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