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سفيـر البحـرين لدى روسـيا الاتحاديـة يجتمع مع مستشار الرئـيس الـروسي

9/10/2023 7:13:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الساعاتي،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية،‭ ‬مع‭ ‬أنطون‭ ‬كابيكوف،‭ ‬مستشار‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬رئيس‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الدولي‭ ‬الشرقي‭ ‬المُقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬‮«‬فلاديفاستوك‮»‬‭ ‬الروسية،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬10‭ - ‬13‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وبرعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭. ‬‮

وقد‭ ‬ثمن‭ ‬السفير‭ ‬مسار‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬الأصعدة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬وتنمية‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬وآمال‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.
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من‭ ‬جهته،‭ ‬أشاد‭ ‬أنطون‭ ‬كابيكوف‭ ‬بمستوى‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وروسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬واسعة‭ ‬للتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭. ‬

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