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الـتـــوافـــق علـى إعـادة الـمـوظـفـيـــن ضـــمـــن كــوادر ((طـيـران الـخـلـيــج))

9/10/2023 7:13:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬ضوء‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المشتركة‭ ‬والتنسيق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬وإدارة‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬أعلن‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬وزايد‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬الموظفين‭ ‬ضمن‭ ‬كوادر‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬شملهم‭ ‬قرار‭ ‬دمج‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬إداراتهم‭ ‬المساندة،‭ ‬وإتاحة‭ ‬عدة‭ ‬خيارات‭ ‬أمامهم‭. ‬وأوضح‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬أنه‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬ستتضمن‭ ‬الخيارات‭ ‬المطروحة‭ ‬للموظفين‭ ‬الذين‭ ‬شملهم‭ ‬القرار‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬بديلة‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬القابضة،‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬تقاعدية‭ ‬لمن‭ ‬كانت‭ ‬سنوات‭ ‬خدمتهم‭ ‬تؤهلهم‭ ‬للتقاعد‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬المناسبة‭ ‬لمن‭ ‬يرغب‭ ‬منهم‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬زايد‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الشركات‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬القابضة‭ ‬هي‭ ‬محل‭ ‬اعتزاز،‭ ‬وكل‭ ‬جهودهم‭ ‬مقدرة‭ ‬لما‭ ‬يبذلونه‭ ‬من‭ ‬إسهامات‭ ‬بارزة‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الشركة‭ ‬وفق‭ ‬أهداف‭ ‬ورؤية‭ ‬المجموعة‭.‬

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