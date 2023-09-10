الـتـــوافـــق علـى إعـادة الـمـوظـفـيـــن ضـــمـــن كــوادر ((طـيـران الـخـلـيــج))
التاريخ
9/10/2023 7:13:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في ضوء الاجتماعات المشتركة والتنسيق الذي تم بين وزارة العمل وإدارة شركة مجموعة طيران الخليج أعلن جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل وزايد راشد الزياني رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج التوافق على إعادة الموظفين ضمن كوادر الشركة من الذين شملهم قرار دمج وإعادة هيكلة إداراتهم المساندة، وإتاحة عدة خيارات أمامهم. وأوضح وزير العمل أنه بالتوافق مع الشركة ستتضمن الخيارات المطروحة للموظفين الذين شملهم القرار توفير فرص وظيفية بديلة في الشركات المنضوية تحت مظلة شركة مجموعة طيران الخليج القابضة، أو تقديم عروض تقاعدية لمن كانت سنوات خدمتهم تؤهلهم للتقاعد أو تقديم عروض نهاية الخدمة المناسبة لمن يرغب منهم. من جانبه، أكد زايد الزياني أن الكوادر الوطنية العاملة في كافة الشركات المنضوية تحت شركة مجموعة طيران الخليج القابضة هي محل اعتزاز، وكل جهودهم مقدرة لما يبذلونه من إسهامات بارزة كان لها الأثر في تعزيز مكانة الشركة وفق أهداف ورؤية المجموعة.
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