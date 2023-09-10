المادة‭ ‬الأولى

يُستبدل‭ ‬بنصوص‭ ‬المواد‭ (‬13‭) ‬البند‭ (‬5‭)‬،‭ ‬و‭(‬49‭)‬،‭ ‬و‭(‬52‭)‬،‭ ‬و‭(‬53‭)‬،‭ ‬و‭(‬56‭)‬،‭ ‬من‭ ‬لائحة‭ ‬تحديد‭ ‬الرواتب‭ ‬والمزايا‭ ‬الوظيفية‭ ‬وضوابط‭ ‬استحقاقها‭ ‬للموظفين‭ ‬الخاضعين‭ ‬لقانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬77‭) ‬لسنة‭ ‬2013،‭ ‬النصوص‭ ‬الآتية‭:‬

مادة‭ (‬13‭) ‬البند‭ (‬5‭):‬

5‭ -‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬الجمْع‭ ‬بين‭ ‬علاوة‭ ‬تشجيعية‭ ‬أو‭ ‬مكافأة‭ ‬تشجيعية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالأداء‭ ‬أو‭ ‬ترقية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الواحد،‭ ‬ويحدد‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬حالات‭ ‬عدم‭ ‬الجمع‭ ‬الأخرى‭.‬

مادة‭ (‬49‭):‬

يُمنح‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الندب‭ ‬الكلي‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬وظيفي‭ ‬أعلى‭ ‬أو‭ ‬الندب‭ ‬الجزئي‭ ‬أو‭ ‬الندب‭ ‬لأداء‭ ‬مهام‭ ‬الخدمات‭ ‬المشتركة‭ ‬بدل‭ ‬ندب‭ ‬بنسبة‭ ‬من‭ ‬راتبه‭ ‬الأساسي‭ ‬يحددها‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬ويراعى‭ ‬عند‭ ‬تحديدها‭ ‬نوع‭ ‬الندب‭ ‬ومستوى‭ ‬الوظيفة‭ ‬التي‭ ‬يشغلها‭ ‬والمنتدب‭ ‬إليها،‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تزيد‭ ‬النسبة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬على‭ ‬10 % ‭ ‬من‭ ‬راتبه‭ ‬الأساسي‭.‬

مادة‭ (‬52‭):‬

تُمنح‭ ‬للموظفين‭ ‬المكافآت‭ ‬التشجيعية‭ ‬الآتية‭:‬

المكافآت‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالأداء‭:‬

مكافأة‭ ‬التميز‭ ‬الوظيفي‭.‬

مكافأة‭ ‬الإنجازات‭ ‬الاستثنائية‭.‬

مكافأة‭ ‬الموظف‭ ‬المثالي‭.‬

ولا‭ ‬يمنح‭ ‬الموظف‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مكافأتين‭ ‬مرتبطتين‭ ‬بالأداء،‭ ‬أو‭ ‬مكافأة‭ ‬واحدة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالأداء‭ ‬مع‭ ‬علاوة‭ ‬تشجيعية‭.‬

مكافآت‭ ‬أخرى‭:‬

مكافأة‭ ‬الاقتراحات‭.‬

رسالة‭ ‬التقدير‭ ‬أو‭ ‬الإطراء‭.‬

مادة‭ (‬53‭):‬

تُمنح‭ ‬مكافأة‭ ‬التميز‭ ‬الوظيفي‭ ‬لموظف‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬وتكون‭ ‬المكافأة‭ ‬مبلغاً‭ ‬مقطوعاً‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ (‬100‭) ‬دينار‭ ‬و‭(‬500‭) ‬دينار،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬منحها‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬آخر‭ ‬مكافأة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالأداء،‭ ‬وذلك‭ ‬وِفْقاً‭ ‬للضوابط‭ ‬التي‭ ‬يضعها‭ ‬الجهاز‭.‬

مادة‭ (‬56‭):‬

تُمنح‭ ‬مكافأة‭ ‬الموظف‭ ‬المثالي‭ ‬بواقع‭ (‬3000‭) ‬دينار‭ ‬لموظف‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬فيها‭ ‬ألف‭ ‬موظف،‭ ‬وتمنح‭ ‬لاثنين‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬بواقع‭ (‬3000‭) ‬دينار‭ ‬لكل‭ ‬موظف‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬يتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬فيها‭ ‬ألف‭ ‬موظف،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭.‬

ويضع‭ ‬الجهاز‭ ‬الضوابط‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمنح‭ ‬هذه‭ ‬المكافأة‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

تُلغى‭ ‬المادة‭ (‬55‭) ‬من‭ ‬لائحة‭ ‬تحديد‭ ‬الرواتب‭ ‬والمزايا‭ ‬الوظيفية‭ ‬وضوابط‭ ‬استحقاقها‭ ‬للموظفين‭ ‬الخاضعين‭ ‬لقانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬77‭) ‬لسنة‭ ‬2013‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

على‭ ‬الوزراء‭ ‬ورئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬والمعنيين‭ ‬ – كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭-‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬