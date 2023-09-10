ارتفاع الطلب على المركبات الهجينة في البحرين
التاريخ
9/10/2023 7:13:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد مساعد المبيعات في تويوتا البحرين محمد العشار لـ«أخبار الخليج» على ارتفاع الطلب على المركبات الهجينة في الفترة الأخيرة في البحرين، وذلك بعد دخول أول مركبة في عام 2016، بريوس.
وقال إن تويوتا البحرين توفر 7-8 خيارات هجينة خلال الوقت الراهن، إذ تقدم سيارات بأحجام متنوعة، منها كورولا وكورولا كروز وكامري وكراون وهايلاندر وسي اتش آر. وأوضح أن المحركات الهجينة تقلل من صرف البترول بنسب مرتفعة مقارنة بمحركات البترول.
وأشار إلى أن أي طراز لعلامة تويوتا توقف عن الإنتاج سيحل محله طراز بديل بمستويات أعلى من حيث القوة والفخامة. وحلت كراون التي تم إنتاجها مؤخرا محل أفالون التي أوقفت عن الإنتاج.
في الوقت الذي تحدث العشار عن اتجاه تويوتا لتصميم مركبات مستقبلية تتنوع في أحجامها وخياراتها ما بين السيدان الصغيرة والفاخرة ومركبات الدفع الرباعي.
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