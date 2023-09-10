Monday, 11 September 2023 03:28 GMT

ارتفاع الطلب على المركبات الهجينة في البحرين

9/10/2023 7:13:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬مساعد‭ ‬المبيعات‭ ‬في‭ ‬تويوتا‭ ‬البحرين‭ ‬محمد‭ ‬العشار‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المركبات‭ ‬الهجينة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬دخول‭ ‬أول‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬بريوس‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬تويوتا‭ ‬البحرين‭ ‬توفر‭ ‬7‭-‬8‭ ‬خيارات‭ ‬هجينة‭ ‬خلال‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬إذ‭ ‬تقدم‭ ‬سيارات‭ ‬بأحجام‭ ‬متنوعة،‭ ‬منها‭ ‬كورولا‭ ‬وكورولا‭ ‬كروز‭ ‬وكامري‭ ‬وكراون‭ ‬وهايلاندر‭ ‬وسي‭ ‬اتش‭ ‬آر‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المحركات‭ ‬الهجينة‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬صرف‭ ‬البترول‭ ‬بنسب‭ ‬مرتفعة‭ ‬مقارنة‭ ‬بمحركات‭ ‬البترول‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬طراز‭ ‬لعلامة‭ ‬تويوتا‭ ‬توقف‭ ‬عن‭ ‬الإنتاج‭ ‬سيحل‭ ‬محله‭ ‬طراز‭ ‬بديل‭ ‬بمستويات‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القوة‭ ‬والفخامة‭. ‬وحلت‭ ‬كراون‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنتاجها‭ ‬مؤخرا‭ ‬محل‭ ‬أفالون‭ ‬التي‭ ‬أوقفت‭ ‬عن‭ ‬الإنتاج‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬العشار‭ ‬عن‭ ‬اتجاه‭ ‬تويوتا‭ ‬لتصميم‭ ‬مركبات‭ ‬مستقبلية‭ ‬تتنوع‭ ‬في‭ ‬أحجامها‭ ‬وخياراتها‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬السيدان‭ ‬الصغيرة‭ ‬والفاخرة‭ ‬ومركبات‭ ‬الدفع‭ ‬الرباعي‭. ‬


MENAFN10092023000055011008ID1107041967

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث