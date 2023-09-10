ارتفاع الطلب على المركبات الهجينة في البحرين

وقال‭ ‬إن‭ ‬تويوتا‭ ‬البحرين‭ ‬توفر‭ ‬7‭-‬8‭ ‬خيارات‭ ‬هجينة‭ ‬خلال‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬إذ‭ ‬تقدم‭ ‬سيارات‭ ‬بأحجام‭ ‬متنوعة،‭ ‬منها‭ ‬كورولا‭ ‬وكورولا‭ ‬كروز‭ ‬وكامري‭ ‬وكراون‭ ‬وهايلاندر‭ ‬وسي‭ ‬اتش‭ ‬آر‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المحركات‭ ‬الهجينة‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬صرف‭ ‬البترول‭ ‬بنسب‭ ‬مرتفعة‭ ‬مقارنة‭ ‬بمحركات‭ ‬البترول‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬طراز‭ ‬لعلامة‭ ‬تويوتا‭ ‬توقف‭ ‬عن‭ ‬الإنتاج‭ ‬سيحل‭ ‬محله‭ ‬طراز‭ ‬بديل‭ ‬بمستويات‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القوة‭ ‬والفخامة‭. ‬وحلت‭ ‬كراون‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنتاجها‭ ‬مؤخرا‭ ‬محل‭ ‬أفالون‭ ‬التي‭ ‬أوقفت‭ ‬عن‭ ‬الإنتاج‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬العشار‭ ‬عن‭ ‬اتجاه‭ ‬تويوتا‭ ‬لتصميم‭ ‬مركبات‭ ‬مستقبلية‭ ‬تتنوع‭ ‬في‭ ‬أحجامها‭ ‬وخياراتها‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬السيدان‭ ‬الصغيرة‭ ‬والفاخرة‭ ‬ومركبات‭ ‬الدفع‭ ‬الرباعي‭. ‬



