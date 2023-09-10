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تصميم مستقبلي جريء ونظاما دفع الأسطورة ((كراون)) تعود إلى البحرين هايبرد.. وبمواصفات فاخرة

9/10/2023 7:13:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا‭ ‬


أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو،‭ ‬الوكيل‭ ‬الحصري‭ ‬لسيارات‭ ‬تويوتا‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬أسطورة‭ ‬الخمسينات‭ ‬‮«‬كراون‮»‬‭ ‬تويوتا‭ ‬للبحرين‭. ‬ويعود‭ ‬الجيل‭ ‬الـ16‭ ‬بتصميم‭ ‬مستقبلي‭ ‬جريء‭ ‬وتجربة‭ ‬قيادة‭ ‬تفاعلية‭. ‬

ظهرت‭ ‬كراون‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1955،‭ ‬كأول‭ ‬مركبة‭ ‬ركاب‭ ‬تُنتِجها‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭. ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬سيدان‭ ‬يابانية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1960،‭ ‬واستمرت‭ ‬فيها‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2000‭.‬

وقال‭ ‬أكيهيرو‭ ‬سارادا‭ ‬كبير‭ ‬المهندسين‭ ‬المسؤولين‭: ‬‮»‬تُجسِّد‭ ‬تويوتا‭ ‬ Crown ‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بتجاوز‭ ‬توقعات‭ ‬عملائنا‭ ‬المتزايدة‭ ‬ودائمة‭ ‬التطور‭. ‬ويتمتع‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬تويوتا‭ ‬ Crown ‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬والمزايا‭ ‬المتطورة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الراحة‭ ‬والسلامة،‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬المناورة،‭ ‬والأداء‭ ‬المتميز‭ ‬أثناء‭ ‬القيادة‭. ‬ونتطلع‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬المركبة‭ ‬الجديدة‭ ‬لعملائنا‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬ذكر‭ ‬كي‭ ‬فوجيتا‭ ‬الممثل‭ ‬الرئيس‭ ‬للمكتب‭ ‬التمثيلي‭ ‬لشركة‭ ‬تويوتا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭: ‬‮«‬صُمِّمَت‭ ‬المركبة‭ ‬بجرأة‭ ‬لتقدم‭ ‬تجربة‭ ‬قيادة‭ ‬تفاعلية‭ ‬وتوفر‭ ‬تسارعاً‭ ‬قوياً‭ ‬وتحكماً‭ ‬كبيراً‭. ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬كراون‭ ‬بنظام‭ ‬الدفع‭ ‬الـ‭(‬هايبرِد‭) ‬الكهربائي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‮«‬‭.‬

وترتكز‭ ‬كراون‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮»‬الأطر‭ ‬الهيكلية‭ ‬العالمية‭ ‬الجديدة‭ ‬لتويوتا‭ ‬‮«‬ TNGA ‭-‬ K ‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬صلابة‭ ‬للهيكل‭ ‬وتحقق‭ ‬مركز‭ ‬ثقل‭ ‬منخفضا‭. ‬

وتأتي‭ ‬بشكل‭ ‬حصري‭ ‬مع‭ ‬خيارين‭ ‬من‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفع‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬هايبرِد‮»‬‭ ‬كهربائي‭ ‬جديد‭ ‬ويتألف‭ ‬من‭ ‬قسمين،‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الأمامي‭ ‬موتور‭ ‬كهربائي‭ ‬ومحرك‭ ‬رباعي‭ ‬الأسطوانات‭ ‬سعة‭ ‬2‭.‬4‭ ‬لتر‭ ‬مزود‭ ‬بشاحنٍ‭ ‬توربيني‭ ‬ويقترن‭ ‬بناقل‭ ‬حركة‭ ‬أوتوماتيكي‭ ‬مباشر‭ ‬بست‭ ‬سرعات‭. ‬وفي‭ ‬الجزء‭ ‬الخلفي‭ ‬موتور‭ ‬كهربائي‭ ‬يبرد‭ ‬بواسطة‭ ‬الماء‭ ‬وينقل‭ ‬القوة‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬العجلات‭ ‬الأربعة؛‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬استجابة‭ ‬مميزة‭ ‬وتسارعاً‭ ‬متناسقاً‭ ‬وسلساً‭. ‬وتبلغ‭ ‬القوة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للنظام‭ ‬349‭ ‬حصاناً‭ ‬وعزم‭ ‬دوران‭ ‬يبلغ‭ ‬550‭.‬8‭ ‬نيوتن‭/‬متر‭.‬

أما‭ ‬الخيار‭ ‬الثاني‭ ‬فهو‭ ‬أيضاً‭ ‬نظام‭ ‬‮»‬هايبرِد‮«‬‭ ‬كهربائي‭ ‬ويتكون‭ ‬من‭ ‬موتورين‭ ‬كهربائيين‭ ‬ومحرك‭ ‬رباعي‭ ‬الأسطوانات‭ ‬سعة‭ ‬2‭.‬5‭ ‬لتر،‭ ‬مع‭ ‬قوة‭ ‬إجمالية‭ ‬للنظام‭ ‬تبلغ‭ ‬222‭ ‬حصاناً‭. ‬ويحقق‭ ‬النظام‭ ‬الكهربائي‭ ‬الـ»هايبرِد‮»‬،‭ ‬المقترن‭ ‬بناقل‭ ‬الحركة‭ ‬المتغير‭ ‬المستمر‭ ‬بخاصية‭ ‬التحكم‭ ‬الكهربائي،‭ ‬أفضل‭ ‬كفاءة‭ ‬في‭ ‬استهلاك‭ ‬الوقود،‭ ‬بمعدل‭ ‬استهلاك‭ ‬يبلغ‭ ‬21‭.‬6‭ ‬كم‭/‬لتر‭.‬

ويمكن‭ ‬قيادة‭ ‬المركبة‭ ‬إما‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬بشكلٍ‭ ‬كاملٍ‭ ‬وبدون‭ ‬أي‭ ‬استهلاك‭ ‬للوقود‭ ‬وإما‭ ‬إصدار‭ ‬أي‭ ‬انبعاثات‭ ‬كربونية،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬المتولدة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬محرك‭ ‬البنزين‭ ‬والموتور‭ ‬الكهربائي،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لسرعة‭ ‬المركبة‭ ‬وأسلوب‭ ‬القيادة‭. ‬ويتم‭ ‬شحن‭ ‬بطاريات‭ ‬الهايبرِد‭ ‬الكهربائية‭ ‬باستمرارٍ‭ ‬وبشكلٍ‭ ‬تلقائي‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محرك‭ ‬البنزين‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المكابح‭ ‬وخفض‭ ‬سرعة‭ ‬المركبة‭. ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فلا‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬مصدر‭ ‬طاقة‭ ‬خارجي‭ ‬أو‭ ‬كابل‭ ‬لإعادة‭ ‬شحنها‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تميز‭ ‬كراون‭ ‬‮«‬هايبرِد‮»‬‭ ‬الكهربائية‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬المتقدمة،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وقودٍ‭ ‬خاص،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬تختلف‭ ‬طريقة‭ ‬قيادتها‭ ‬والعناية‭ ‬بها‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬مركبة‭ ‬تقليدية‭ ‬أخرى‭.‬

ويمكن‭ ‬للسائقين‭ ‬الاختيار‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أنماط‭ ‬القيادة؛‭ ‬منها‭: ‬العادي،‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬والرياضي،‭ ‬والرياضي‭ ‬المعزز،‭ ‬وذلك‭ ‬لتحسين‭ ‬استجابة‭ ‬التوجيه‭ ‬والانعطاف‭ ‬السلس‭ ‬والشعور‭ ‬بالاستقرار‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للسائقين‭ ‬اختيار‭ ‬نمط‭ ‬القيادة‭ ‬‮«‬المريح‮»‬‭ ‬لقيادة‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬وراحة‭ ‬أكبر‭ ‬للركاب،‭ ‬أو‭ ‬نمط‭ ‬‮«‬مخصص‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬للسائقين‭ ‬بضبط‭ ‬إعدادات‭ ‬خاصة‭ ‬وفقاً‭ ‬لتفضيلات‭ ‬القيادة‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخاصة‭ ‬بكل‭ ‬منهم‭.‬

يجمع‭ ‬التصميم‭ ‬الخارجي‭ ‬بين‭ ‬البساطة‭ ‬والحداثة‭ ‬ويتناغم‭ ‬مع‭ ‬الميزات‭ ‬الداخلية‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭ ‬العالية‭. ‬ويعكس‭ ‬التصميم‭ ‬الأمامي‭ ‬حدة‭ ‬ملامح‭ ‬المركبة‭ ‬وشخصيتها‭ ‬الجريئة‭ ‬ويضفي‭ ‬عليها‭ ‬عرضاً‭ ‬واضحاً،‭ ‬ويُكمل‭ ‬ذلك‭ ‬تصميم‭ ‬كشافات‭ ‬الإنارة‭ ‬النهارية‭ ‬التي‭ ‬تتناغم‭ ‬مع‭ ‬التصميم‭ ‬الضيق‭ ‬والممدود‭ ‬للمصابيح‭ ‬الأمامية‭. ‬ويؤكد‭ ‬الشبك‭ ‬الأمامي‭ ‬الكبير‭ ‬لمسات‭ ‬الإبداع‭ ‬والشخصية‭ ‬الخاصة‭ ‬الجريئة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬كروان‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬التصميم‭ ‬الخلفي‭ ‬فتمنح‭ ‬المصابيح‭ ‬الخلفية‭ ‬والممتدة‭ ‬بسلاسة‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬مستقيم‭ ‬المركبة‭ ‬عرضاً‭ ‬إضافياً‭ ‬يخلق‭ ‬شكلاً‭ ‬سلساً‭ ‬ولمسة‭ ‬من‭ ‬الفخامة‭.‬

أما‭ ‬المقصورة‭ ‬الداخلية‭ ‬فتتمتع‭ ‬باللمسات‭ ‬المعدنية‭ ‬الأنيقة‭ ‬والإضافات‭ ‬الجديدة‭ ‬الفاخرة‭. ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬الشاشة‭ ‬ومعدات‭ ‬التشغيل‭ ‬آلية‭ ‬تحكم‭ ‬سهلة،‭ ‬ويُمكّن‭ ‬الشكل‭ ‬المنحني‭ ‬للوحة‭ ‬العدادات‭ ‬السائق‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬القيادة،‭ ‬ويُوفّر‭ ‬الارتفاع‭ ‬الفريد‭ ‬لهذه‭ ‬المركبة‭ ‬رؤية‭ ‬أفضل‭ ‬للطريق،‭ ‬ويُسهّل‭ ‬الدخول‭ ‬إليها‭ ‬والخروج‭ ‬منها‭.‬

تتميز‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬الميزات‭ ‬المتقدمة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شاشة‭ ‬الوسائط‭ ‬المتعددة‭ ‬مقاس‭ ‬12‭.‬3‭ ‬بوصة‭ ‬تعمل‭ ‬باللمس‭ ‬ومتوافقة‭ ‬مع‭ ‬نظامَيْ‭ ‬أجهزة‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬ Apple ‭ ‬ CarPlay® ‭ ‬و Android ‭ ‬ AutoTM ،‭ ‬وشاشة‭ ‬ملونة‭ ‬للعدادات‭ ‬مقاس‭ ‬12‭.‬3‭ ‬بوصة‭ ‬يتيح‭ ‬للسائق‭ ‬الاختيار‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬نمطاً‭ ‬لتناسب‭ ‬أذواقهم،‭ ‬وشاشة‭ ‬ملونة‭ ‬لعرض‭ ‬البيانات‭ ‬على‭ ‬الزجاج‭ ‬الأمامي‭ ‬ HUD ،‭ ‬ونظام‭ ‬تكييف‭ ‬هواء‭ ‬أوتوماتيكي‭ ‬ثنائي‭ ‬المناطق‭ ‬مع‭ ‬فتحات‭ ‬تهوية‭ ‬خلفية،‭ ‬ونظام‭ ‬صوت‭ ‬محيطي‭ ‬ JBL ‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬مكبر‭ ‬صوت،‭ ‬وسقف‭ ‬بانورامي،‭ ‬ومقاعد‭ ‬أمامية‭ ‬مهواة‭ ‬وقابلة‭ ‬للضبط‭ ‬كهربائياً،‭ ‬ومقاعد‭ ‬خلفية‭ ‬قابلة‭ ‬للتقسيم‭ ‬والإمالة‭ ‬بنسبة‭ ‬60‭/‬40‭. ‬وعلاوةً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬توفر‭ ‬مركبة‭ ‬ Crown ‭ ‬الجديدة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الملاءمة‭ ‬مع‭ ‬خاصية‭ ‬فتح‭ ‬أو‭ ‬إغلاق‭ ‬صندوق‭ ‬الأمتعة‭ ‬كهربائياً‭ ‬ودون‭ ‬استخدام‭ ‬اليدين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انشغالهما‭ ‬بحمل‭ ‬أي‭ ‬أغراض،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬بمجرد‭ ‬تحريك‭ ‬القدم‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المستشعر‭ ‬الموجود‭ ‬أسفل‭ ‬غطاء‭ ‬المصد‭ ‬الخلفي‭.‬

وكما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬طرازات‭ ‬تويوتا،‭ ‬تبقى‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولويات‭ ‬مركبة‭ ‬تويوتا‭ ‬ Crown ‭ ‬الجديدة‭. ‬فيُمكِن‭ ‬للسائق‭ ‬والركاب‭ ‬الشعور‭ ‬بالطمأنينة‭ ‬وراحة‭ ‬البال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬‮»‬تويوتا‭ ‬سيفتي‭ ‬سينس‮«‬‭ ‬المتطور،‭ ‬فهو‭ ‬يشمل‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬تقنيات‭ ‬السلامة‭ ‬المتقدمة‭ ‬وأنظمة‭ ‬المساعدة‭ ‬للسائق،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬نظام‭ ‬الأمان‭ ‬قبل‭ ‬التصادم‭ ‬ PCS ‭ ‬المزود‭ ‬بنطاق‭ ‬رصد‭ ‬واكتشاف‭ ‬أوسع‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬المركبات‭ ‬والمشاة‭ ‬والدرّاجات‭ ‬الهوائية‭ ‬والنارية،‭ ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬قدراتٍ‭ ‬وميزاتٍ‭ ‬أخرى،‭ ‬مثل‭: ‬نظام‭ ‬مكابح‭ ‬الطوارئ‭ ‬التلقائية،‭ ‬ونظام‭ ‬مساعد‭ ‬التوجيه‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬ونظام‭ ‬منع‭ ‬التسارع‭ ‬عند‭ ‬السرعات‭ ‬المنخفضة‭.‬

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