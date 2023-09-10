(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير: محمود بابا
أعلنت شركة إبراهيم خليل كانو، الوكيل الحصري لسيارات تويوتا عن وصول أسطورة الخمسينات «كراون» تويوتا للبحرين. ويعود الجيل الـ16 بتصميم مستقبلي جريء وتجربة قيادة تفاعلية.
ظهرت كراون لأول مرة في عام 1955، كأول مركبة ركاب تُنتِجها الشركة على نطاق واسع. وهي أول سيدان يابانية تصل إلى منطقة الشرق الأوسط في عام 1960، واستمرت فيها حتى عام 2000.
وقال أكيهيرو سارادا كبير المهندسين المسؤولين: »تُجسِّد تويوتا Crown التزامنا الراسخ بتجاوز توقعات عملائنا المتزايدة ودائمة التطور. ويتمتع الجيل الجديد من تويوتا Crown بأحدث التقنيات والمزايا المتطورة، إلى جانب المحافظة على أعلى معايير الراحة والسلامة، والقدرة على المناورة، والأداء المتميز أثناء القيادة. ونتطلع بفارغ الصبر إلى إطلاق هذه المركبة الجديدة لعملائنا في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط».
بدوره، ذكر كي فوجيتا الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «صُمِّمَت المركبة بجرأة لتقدم تجربة قيادة تفاعلية وتوفر تسارعاً قوياً وتحكماً كبيراً. حرصنا على كراون بنظام الدفع الـ(هايبرِد) الكهربائي لتحقيق الحياد الكربوني«.
وترتكز كراون على منصة »الأطر الهيكلية العالمية الجديدة لتويوتا « TNGA - K التي توفر صلابة للهيكل وتحقق مركز ثقل منخفضا.
وتأتي بشكل حصري مع خيارين من أنظمة الدفع الصديقة للبيئة، الخيار الأول هو نظام «هايبرِد» كهربائي جديد ويتألف من قسمين، في الجزء الأمامي موتور كهربائي ومحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر مزود بشاحنٍ توربيني ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مباشر بست سرعات. وفي الجزء الخلفي موتور كهربائي يبرد بواسطة الماء وينقل القوة مباشرة إلى العجلات الأربعة؛ ما يضمن استجابة مميزة وتسارعاً متناسقاً وسلساً. وتبلغ القوة الإجمالية للنظام 349 حصاناً وعزم دوران يبلغ 550.8 نيوتن/متر.
أما الخيار الثاني فهو أيضاً نظام »هايبرِد« كهربائي ويتكون من موتورين كهربائيين ومحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، مع قوة إجمالية للنظام تبلغ 222 حصاناً. ويحقق النظام الكهربائي الـ»هايبرِد»، المقترن بناقل الحركة المتغير المستمر بخاصية التحكم الكهربائي، أفضل كفاءة في استهلاك الوقود، بمعدل استهلاك يبلغ 21.6 كم/لتر.
ويمكن قيادة المركبة إما بالاعتماد على الطاقة الكهربائية بشكلٍ كاملٍ وبدون أي استهلاك للوقود وإما إصدار أي انبعاثات كربونية، أو من خلال استخدام الطاقة المتولدة من كل من محرك البنزين والموتور الكهربائي، وذلك وفقاً لسرعة المركبة وأسلوب القيادة. ويتم شحن بطاريات الهايبرِد الكهربائية باستمرارٍ وبشكلٍ تلقائي سواء من خلال محرك البنزين أو عند الضغط على المكابح وخفض سرعة المركبة. ومن ثم فلا حاجة إلى استخدام مصدر طاقة خارجي أو كابل لإعادة شحنها. وعلى الرغم من تميز كراون «هايبرِد» الكهربائية بمجموعة من التقنيات المتقدمة، إلا أنها لا تحتاج إلى وقودٍ خاص، كما لا تختلف طريقة قيادتها والعناية بها عن أي مركبة تقليدية أخرى.
ويمكن للسائقين الاختيار من بين العديد من أنماط القيادة؛ منها: العادي، والاقتصادي، والرياضي، والرياضي المعزز، وذلك لتحسين استجابة التوجيه والانعطاف السلس والشعور بالاستقرار. كما يمكن للسائقين اختيار نمط القيادة «المريح» لقيادة أكثر مرونة وراحة أكبر للركاب، أو نمط «مخصص» الذي يسمح للسائقين بضبط إعدادات خاصة وفقاً لتفضيلات القيادة الدقيقة الخاصة بكل منهم.
يجمع التصميم الخارجي بين البساطة والحداثة ويتناغم مع الميزات الداخلية ذات الجودة العالية. ويعكس التصميم الأمامي حدة ملامح المركبة وشخصيتها الجريئة ويضفي عليها عرضاً واضحاً، ويُكمل ذلك تصميم كشافات الإنارة النهارية التي تتناغم مع التصميم الضيق والممدود للمصابيح الأمامية. ويؤكد الشبك الأمامي الكبير لمسات الإبداع والشخصية الخاصة الجريئة التي تتمتع بها كروان. أما بالنسبة إلى التصميم الخلفي فتمنح المصابيح الخلفية والممتدة بسلاسة في خط مستقيم المركبة عرضاً إضافياً يخلق شكلاً سلساً ولمسة من الفخامة.
أما المقصورة الداخلية فتتمتع باللمسات المعدنية الأنيقة والإضافات الجديدة الفاخرة. كما توفر الشاشة ومعدات التشغيل آلية تحكم سهلة، ويُمكّن الشكل المنحني للوحة العدادات السائق من التركيز على القيادة، ويُوفّر الارتفاع الفريد لهذه المركبة رؤية أفضل للطريق، ويُسهّل الدخول إليها والخروج منها.
تتميز بمجموعة من الميزات المتقدمة، بما في ذلك شاشة الوسائط المتعددة مقاس 12.3 بوصة تعمل باللمس ومتوافقة مع نظامَيْ أجهزة الهواتف الذكية Apple CarPlay® و Android AutoTM ، وشاشة ملونة للعدادات مقاس 12.3 بوصة يتيح للسائق الاختيار من بين 12 نمطاً لتناسب أذواقهم، وشاشة ملونة لعرض البيانات على الزجاج الأمامي HUD ، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تهوية خلفية، ونظام صوت محيطي JBL مكون من 11 مكبر صوت، وسقف بانورامي، ومقاعد أمامية مهواة وقابلة للضبط كهربائياً، ومقاعد خلفية قابلة للتقسيم والإمالة بنسبة 60/40. وعلاوةً على ذلك، توفر مركبة Crown الجديدة المزيد من الملاءمة مع خاصية فتح أو إغلاق صندوق الأمتعة كهربائياً ودون استخدام اليدين في حال انشغالهما بحمل أي أغراض، إذ يتم ذلك بمجرد تحريك القدم بالقرب من المستشعر الموجود أسفل غطاء المصد الخلفي.
وكما هو الحال في جميع طرازات تويوتا، تبقى السلامة في مقدمة أولويات مركبة تويوتا Crown الجديدة. فيُمكِن للسائق والركاب الشعور بالطمأنينة وراحة البال من خلال نظام »تويوتا سيفتي سينس« المتطور، فهو يشمل باقة من تقنيات السلامة المتقدمة وأنظمة المساعدة للسائق، بما في ذلك نظام الأمان قبل التصادم PCS المزود بنطاق رصد واكتشاف أوسع لكل من المركبات والمشاة والدرّاجات الهوائية والنارية، كما يتضمن قدراتٍ وميزاتٍ أخرى، مثل: نظام مكابح الطوارئ التلقائية، ونظام مساعد التوجيه في حالات الطوارئ، ونظام منع التسارع عند السرعات المنخفضة.
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