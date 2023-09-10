أسرة جامعة الخـليج العـربي ترحب برئيسها الجديد الدكتور سعد آل فهيد
التاريخ
9/10/2023 7:13:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رحبت أسرة جامعة الخليج العربي بقرار المؤتمر العام لجامعة الخليج العربي الذي ينص بتعيين الدكتور سعد بن سعود آل فهيد رئيسًا لجامعة الخليج العربي، وذلك خلال اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الثالث والعشرين والذي عُقِدَ قبل أيام بالعاصمة العمانية مسقط، خلفًا للرئيس السابق الدكتور خالد عبدالرحمن العوهلي رحمه الله.
ورحب كل من نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور عبدالرحمن يوسف إسماعيل ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي والابتكار الأستاذ الدكتور وهيب عيسى الناصر بهذا القرار، ليؤكدا أن الدكتور سعد بن سعود آل فهيد هو أحد أبرز القامات التربوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تفخر بها أسرة جامعة الخليج العربي، وأوضحا بالقول: «إن الدكتور سعد آل فهيد خير خلف لخير سلف في قيادة مسيرة جامعة الخليج العربي، لكونه رجلا يؤمن بدور التعليم العالي كمكوّن رئيس في الارتقاء بالمجتمع الخليجي وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
هذا، والتقى الدكتور سعد بن سعود آل فهيد في يومه الأول بجامعة الخليج العربي مجموعة من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية وعددا من الطلبة الدراسين بكلية الطب والعلوم الطبية من خلال جولة قام بها مع نوابه ورؤساء الأقسام في مرافق الجامعة وكلياتها وأقسامها الإدارية والمختبرات والمراكز المختلفة بالجامعة، كمركز المحاكاة والمهارات الإكلينيكية، ومركز الأميرة الجوهرة للطب الجزيئي وعلوم المورثات، والمركز الطبي التجديدي والمركز الطبي الجامعي.
يشار إلى أن الدكتور سعد بن سعود آل فهيد عمل في قطاع التعليم نحو 35 عاماً، شغل خلالها عدة مواقع ومراكز قيادية متنقلا بين إدارات التعليم المختلفة، حيث شغل منصب وكيل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وكان مشرفا عامًا للتعليم الأهلي الجامعي بين 2015 و2019، ووكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية بين 2009 و2015، كما كان مشرفا عامًا على الشؤون الادارية والمالية في الوزارة ذاتها خلال 2013 ووكيل الوزارة للمباني بين 2014 و2015.
وشغل عدة مناصب في وزارة التعليم السعودية، منها مدير عام التخطيط والسياسات بين 2003 و2009، مدير عام الإدارة العامة للاستثمار واقتصاديات التعليم المكلف خلال عام 2009، مدير إدارة السياسات بين 2002 و2003، كما ترأس العديد من اللجان والندوات والمؤتمرات والمشاريع التعليمية، وله العديد من البحوث والدراسات العلمية.
الدكتور سعد آل فهيد حاصل على درجة الدكتوراه في النظريات والسياسات التربوية في عام 2002 من «جامعة ولاية بنسلفينيا» في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في علم النفس في عام 1995 من «جامعة الملك سعود»، وبكالوريوس في علم النفس من الجامعة ذاتها في عام 1986.
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