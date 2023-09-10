ورحب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬للشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬يوسف‭ ‬إسماعيل‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬للشؤون‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والابتكار‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬عيسى‭ ‬الناصر‭ ‬بهذا‭ ‬القرار،‭ ‬ليؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬القامات‭ ‬التربوية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تفخر‭ ‬بها‭ ‬أسرة‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وأوضحا‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬خير‭ ‬خلف‭ ‬لخير‭ ‬سلف‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬مسيرة‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬لكونه‭ ‬رجلا‭ ‬يؤمن‭ ‬بدور‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬كمكوّن‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمجتمع‭ ‬الخليجي‭ ‬وفق‭ ‬توجيهات‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‮»‬‭.‬

هذا،‭ ‬والتقى‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬في‭ ‬يومه‭ ‬الأول‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬الدراسين‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬نوابه‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأقسام‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬الجامعة‭ ‬وكلياتها‭ ‬وأقسامها‭ ‬الإدارية‭ ‬والمختبرات‭ ‬والمراكز‭ ‬المختلفة‭ ‬بالجامعة،‭ ‬كمركز‭ ‬المحاكاة‭ ‬والمهارات‭ ‬الإكلينيكية،‭ ‬ومركز‭ ‬الأميرة‭ ‬الجوهرة‭ ‬للطب‭ ‬الجزيئي‭ ‬وعلوم‭ ‬المورثات،‭ ‬والمركز‭ ‬الطبي‭ ‬التجديدي‭ ‬والمركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬نحو‭ ‬35‭ ‬عاماً،‭ ‬شغل‭ ‬خلالها‭ ‬عدة‭ ‬مواقع‭ ‬ومراكز‭ ‬قيادية‭ ‬متنقلا‭ ‬بين‭ ‬إدارات‭ ‬التعليم‭ ‬المختلفة،‭ ‬حيث‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وكان‭ ‬مشرفا‭ ‬عامًا‭ ‬للتعليم‭ ‬الأهلي‭ ‬الجامعي‭ ‬بين‭ ‬2015‭ ‬و2019،‭ ‬ووكيل‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬للشؤون‭ ‬المدرسية‭ ‬بين‭ ‬2009‭ ‬و2015،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬مشرفا‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬الشؤون‭ ‬الادارية‭ ‬والمالية‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬ذاتها‭ ‬خلال‭ ‬2013‭ ‬ووكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للمباني‭ ‬بين‭ ‬2014‭ ‬و2015‭.‬

وشغل‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬السعودية،‭ ‬منها‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬التخطيط‭ ‬والسياسات‭ ‬بين‭ ‬2003‭ ‬و2009،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للاستثمار‭ ‬واقتصاديات‭ ‬التعليم‭ ‬المكلف‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬السياسات‭ ‬بين‭ ‬2002‭ ‬و2003،‭ ‬كما‭ ‬ترأس‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللجان‭ ‬والندوات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التعليمية،‭ ‬وله‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البحوث‭ ‬والدراسات‭ ‬العلمية‭. ‬

الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬النظريات‭ ‬والسياسات‭ ‬التربوية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬من‭ ‬‮«‬جامعة‭ ‬ولاية‭ ‬بنسلفينيا‮»‬‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ودرجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1995‭ ‬من‭ ‬‮«‬جامعة‭ ‬الملك‭ ‬سعود‮»‬،‭ ‬وبكالوريوس‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬ذاتها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1986‭. ‬