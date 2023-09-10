الرياض – أصداف نيوز :

فاز جناح هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المشارك في النسخة العشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية خلال الفترة من 2-8 سبتمبر 2023 بجائزة المركز الأول في مسابقة أجمل منصة عرض عن قطاع الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي.

وتميز جناح المحمية باستحضار مكونات تراثية سعودية أصيلة واستلهام تصاميمه من الطراز المعماري لقصر الملك عبدالعزيز التاريخي في لينة وعرض مجسم توضيحي كبير لبركة العشار، إحدى أهم محطات درب زبيدة التراثي، مع نقل تجربة المجلس وأسلوب معيشة أهل المجتمع المحلي وكرم ترحابهم بالضيوف وحسن استقبالهم بالابتسامة وتقديم أجود أنواع القهوة العربية والتمور.

وشهد الجناح تفاعلاً من جمهور المعرض الدولي للصيد والفروسية مع نماذج الحرف التقليدية مثل الغزل والنسيج اليدوي في صناعة السدو، وكذلك نشاط النحالين وصناعة العسل، فضلاً عما شهده جناح المحمية من عروض فنية اشتملت أداء عرضة سامري حائل والسامري الدوسري والعزف على الربابة وغيرها من العروض الفنية التي حازت جميعاً إعجاب واستحسان الزوار من مختلف الدول المشاركة في المعرض، والتي تعد جزءً أصيلاً من التراث غير المادي للمجتمع المحلي.

وقدم الجناح لمحات من تجربة زيارة المحمية من خلال شاشات عرض أظهرت صوراً ولقطات لأبرز الكائنات الفطرية والنباتات والأشجار التي تزخر بها محمية الإمام تركي بن عبدالله بجانب التضاريس الطبيعية والمعالم التاريخية، مع توضيح أهمية المحميات الملكية على المستوى الوطني ودور المحمية في حماية البيئة ورعاية الأنواع النادرة وتعزيز السياحة البيئية ونشاط الصيد المستدام، خاصة بعد إنشاء أول محمية للصيد المستدام في المملكة العربية السعودية، محمية الشمال، والتي بدأت في تلقي طلبات التخييم والصيد المنظم بمعايير منهجية تضمن عدم الإضرار بالبيئة والتوازن الطبيعي.

ويأتي تكرار الإنجاز للعام الثاني على التوالي بعد أن فازت المحمية العام الماضي بجائزة أفضل جناح في المعرض الدولي عن نفس الفئة خلال مشاركتها الأولى في النسخة التاسعة عشر.