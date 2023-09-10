محمية الإمام تركي تفوز بالمركز الأول كأجمل منصة في المعرض الدولي للصيد والفروسية
التاريخ
9/10/2023 3:23:46 PM
(MENAFN- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز :
فاز جناح هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المشارك في النسخة العشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية خلال الفترة من 2-8 سبتمبر 2023 بجائزة المركز الأول في مسابقة أجمل منصة عرض عن قطاع الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي.
وتميز جناح المحمية باستحضار مكونات تراثية سعودية أصيلة واستلهام تصاميمه من الطراز المعماري لقصر الملك عبدالعزيز التاريخي في لينة وعرض مجسم توضيحي كبير لبركة العشار، إحدى أهم محطات درب زبيدة التراثي، مع نقل تجربة المجلس وأسلوب معيشة أهل المجتمع المحلي وكرم ترحابهم بالضيوف وحسن استقبالهم بالابتسامة وتقديم أجود أنواع القهوة العربية والتمور.
وشهد الجناح تفاعلاً من جمهور المعرض الدولي للصيد والفروسية مع نماذج الحرف التقليدية مثل الغزل والنسيج اليدوي في صناعة السدو، وكذلك نشاط النحالين وصناعة العسل، فضلاً عما شهده جناح المحمية من عروض فنية اشتملت أداء عرضة سامري حائل والسامري الدوسري والعزف على الربابة وغيرها من العروض الفنية التي حازت جميعاً إعجاب واستحسان الزوار من مختلف الدول المشاركة في المعرض، والتي تعد جزءً أصيلاً من التراث غير المادي للمجتمع المحلي.
وقدم الجناح لمحات من تجربة زيارة المحمية من خلال شاشات عرض أظهرت صوراً ولقطات لأبرز الكائنات الفطرية والنباتات والأشجار التي تزخر بها محمية الإمام تركي بن عبدالله بجانب التضاريس الطبيعية والمعالم التاريخية، مع توضيح أهمية المحميات الملكية على المستوى الوطني ودور المحمية في حماية البيئة ورعاية الأنواع النادرة وتعزيز السياحة البيئية ونشاط الصيد المستدام، خاصة بعد إنشاء أول محمية للصيد المستدام في المملكة العربية السعودية، محمية الشمال، والتي بدأت في تلقي طلبات التخييم والصيد المنظم بمعايير منهجية تضمن عدم الإضرار بالبيئة والتوازن الطبيعي.
ويأتي تكرار الإنجاز للعام الثاني على التوالي بعد أن فازت المحمية العام الماضي بجائزة أفضل جناح في المعرض الدولي عن نفس الفئة خلال مشاركتها الأولى في النسخة التاسعة عشر.
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