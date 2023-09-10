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آبل تصدر تحديثا طارئا لحماية هواتفها من الاختراق

9/10/2023 3:08:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت شركة آبل عن إطلاق تحديث طارئ لأنظمة iOS لحماية هواتفها من ثغرات برمجية قد تتسبب باختراق بياناتها.
وتبعا للمعلومات التي أوردتها آبل فإن إصدار iOS 16.6.1 لم يطرح ليحمل مع ميزات جديدة لمستخدمي الهواتف، بل لتصحيح بعض الثغرات التي قد تعرض هذه الأجهزة لخطر الاختراق أو تتسبب بمشكلات في أنظمتها.
ومع الإصدار الجديد عالجت آبل ثغرة برمجية كانت تهدد ملفات الصور في هواتف آيفون، ومن خلالها كان بإمكان قراصنة الإنترنت إرسال ملف ضار لهاتف الضحية قد تم تمويهه على هيئة صورة، وعند محاولة المستقبل فتح الصورة تظهر له مشكلات في الهاتف أبرزها امتلاء ذاكرة التخزين في الجهاز فجأة، كما أن الملف الضار الذي دخل إلى الجهاز يمكن استغلاله للوصول إلى بيانات المستخدم.

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