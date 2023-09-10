Monday, 11 September 2023 12:17 GMT

هل قدم الوزراء استقالتهم تمهيداً لتعديل وزاري ؟

9/10/2023 3:08:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر مطلع ما اشيع اليوم حول تقديم الوزراء استقالاتهم تمهيداً لتعديل وزاريًا على حكومة الدكتور بشر الخصاونة .
المصدر قال انه لا نية لإجراء تعديل حكومي في الوقت الحالي وان والرئيس مقتنع بأداء فريقه وهنالك انسجام بينهم .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN10092023000208011052ID1107041162

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث