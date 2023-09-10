هل قدم الوزراء استقالتهم تمهيداً لتعديل وزاري ؟
التاريخ
9/10/2023 3:08:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر مطلع ما اشيع اليوم حول تقديم الوزراء استقالاتهم تمهيداً لتعديل وزاريًا على حكومة الدكتور بشر الخصاونة .
المصدر قال انه لا نية لإجراء تعديل حكومي في الوقت الحالي وان والرئيس مقتنع بأداء فريقه وهنالك انسجام بينهم .
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