مجلس الأمن الروسي: كييف تخطط لتفجير قنبلة قذرة

يشار إلى أنه في نهاية يونيو الماضي، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على 5 أشخاص حاولوا تهريب 1 كيلوغرام من "السيزيوم 137" المشع، لاستخدامه في إلحاق الضرر بمصالح روسيا في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.