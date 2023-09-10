مجلس الأمن الروسي: كييف تخطط لتفجير قنبلة قذرة

مجلس الأمن الروسي: كييف تخطط لتفجير قنبلة قذرة
التاريخ
9/10/2023 3:08:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أكد نائب سكرتير رئيس مجلس الأمن الروسي، يوري كوكوف، أن نظام كييف كان يريد وبتحريض من الغرب، تفجير "قنبلة قذرة" في أوكرانيا، يتبعها توجيه الاتهامات إلى روسيا في هذا الأمر.
وقال يوري كوكوف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، إنه تم الكشف عن خطط للنازيين الجدد الأوكرانيين الذين وبتحريض من مستشاريهم الغربيين، كانوا يعتزمون ارتكاب استفزاز على أراضيهم من خلال تفجير ما يسمى بالقنبلة القذرة بهدف اتهام روسيا فيما يعد بالإرهاب النووي.
يشار إلى أنه في نهاية يونيو الماضي، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على 5 أشخاص حاولوا تهريب 1 كيلوغرام من "السيزيوم 137" المشع، لاستخدامه في إلحاق الضرر بمصالح روسيا في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.
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