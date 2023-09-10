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مجلس الأمن الروسي: كييف تخطط لتفجير قنبلة قذرة

9/10/2023 3:08:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد نائب سكرتير رئيس مجلس الأمن الروسي، يوري كوكوف، أن نظام كييف كان يريد وبتحريض من الغرب، تفجير "قنبلة قذرة" في أوكرانيا، يتبعها توجيه الاتهامات إلى روسيا في هذا الأمر.
وقال يوري كوكوف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، إنه تم الكشف عن خطط للنازيين الجدد الأوكرانيين الذين وبتحريض من مستشاريهم الغربيين، كانوا يعتزمون ارتكاب استفزاز على أراضيهم من خلال تفجير ما يسمى بالقنبلة القذرة بهدف اتهام روسيا فيما يعد بالإرهاب النووي.

يشار إلى أنه في نهاية يونيو الماضي، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على 5 أشخاص حاولوا تهريب 1 كيلوغرام من "السيزيوم 137" المشع، لاستخدامه في إلحاق الضرر بمصالح روسيا في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.

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