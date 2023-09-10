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بايدن: الولايات المتحدة لا تعتزم بيع الصين منتجات تساهم في صنع أسلحة نووية

9/10/2023 3:08:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة لا تعتزم بيع الصين منتجات من شأنها أن تعزز قدرتها على إنتاج الأسلحة النووية.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي ردا على سؤال حول تباطؤ التنمية الاقتصادية في الصين إن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى إيذاء الصين".

وأضاف: "ما لن أفعله هو بيع منتجات للصين من شأنها أن تزيد قدرتها على صناعة المزيد من الأسلحة النووية والقيام بأنشطة دفاعية تتعارض مع ما يعتبره معظمهم تغيرات إيجابية في المنطقة".
وتابع: "هذه الرحلة تركز بشكل أقل على احتواء الصين. ليست لدي رغبة في احتواء الصين. أريد فقط أن نبني علاقات بطريقة يمكن التنبؤ بها وأن يفهم كل منا كيف تسير الأمور".

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